Нов разтърсващ случай с АГ лекар от Варна: Семейство разкри фатална грешка с бебето им

С лед случая с родилка от Варна, загубила бебето си дни преди насрочено Цезарово сечение, още едно семейство пожела да разкаже за трагедията си. Случаят е от преди две години, а изходът отново е фатален. Семейството от Балчик твърди, че бременността е проследена от същия АГ специалист - д-р Атанас Цонев. В края ѝ разбират, че бебето няма никакъв шанс да оцелее след раждането, тъй като е с тежки малформации, съобщи NOVA.

Майка загуби бебето си два дни преди секцио: Обвини лекари, болницата отговори

Жената твърди, че посетила лекари от София, които ѝ казали, че проблемите са били видими още в първите седмици и бременността е трябвало да бъде незабавно прекъсната. Вместо това обаче семейството вярвало, че всичко е наред и подготвяло детската стая в дома си за предстоящото раждане.

Милен и Нина казват, че се насочили към специалиста, защото им се сторил мил и внимателен. Всичко вървяло идеално до момента, в който започнали да се виждат проблеми. „Всички фетални морфологии бяха направени при него. Започнаха да излизат проблеми с развитието на бебенцето. Попитах дали трябва да потърсим второ мнение. Но докторът ни каза, че няма нужда. Отново му се доверихме. Отчитам го като наша грешка”, казва Нина.

„От 20-ата седмица започнаха да излизат симптомите и с времето ставаха все по-сериозни, докато не се стигна до 29-30 седмица, когато всички показатели сочеха, че има проблем. От „Майчин дом” във Варна ни насочиха към специалисти и професори в София. Те установиха, че вече е прекалено късно”, разказва Нина.