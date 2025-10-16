България

Депутатите правят нов опит да съберат кворум в парламента

Пленарното заседание в сряда се провали, след като в залата се регистрираха едва 61 народни представители

16 октомври 2025, 06:57
Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Шести опит: Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста

Шести опит: Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста
Четвъртък носи облаци и слаб дъжд

Четвъртък носи облаци и слаб дъжд
Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще
Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас

Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас
ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България"

ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България“
Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство

Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство
Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Д епутатите ще направят нов опит да съберат кворум в парламента в 9:00 часа тази сутрин. Пленарното заседание в сряда се провали, след като в залата се регистрираха едва 61 народни представители, което е далеч под необходимия минимум от 121.

Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството

От управляващите, присъстваха само депутати от „Има такъв народ“. В залата бяха още представители на „Възраждане“, „Продължаваме промяната - Демократична България“, АПС, „Величие“ и МЕЧ. Отсъстваха обаче народните представители от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“ и БСП.

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Липсата на кворум стана факт, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос участието на партията в управлението и нареди на депутатите от групата да се заемат с проверки на партийните структури по места.

НС заседание депутати кворум
Четвъртък носи облаци и слаб дъжд

Четвъртък носи облаци и слаб дъжд

16 октомври: Денят, в който България промени военната авиация

16 октомври: Денят, в който България промени военната авиация

Депутатите правят нов опит да съберат кворум в парламента

Депутатите правят нов опит да съберат кворум в парламента

Турция - новият ключов партньор на Европа срещу руската заплаха

Турция - новият ключов партньор на Европа срещу руската заплаха

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Каква е разликата между Коли и Шелти?

Каква е разликата между Коли и Шелти?

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Преди 3 дни

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Преди 3 дни

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Преди 3 дни

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Преди 3 дни

Преди 3 дни

ВСС обсъжда спорните текстове от Закона за съдебната власт

ВСС обсъжда спорните текстове от Закона за съдебната власт

България Преди 18 минути

Трябва да бъде решено кога започва да тече мандатът на изпълняващите длъжността в съдебната система

Скандалните плейбои, които днес щяха да бъдат мразени

Скандалните плейбои, които днес щяха да бъдат мразени

Любопитно Преди 57 минути

От Казанова до Пикасо - тези мъже са били прочути с безкрайния си списък от любовници

Тръмп: Само да кажа и Израел напада Газа

Тръмп: Само да кажа и Израел напада Газа

Свят Преди 9 часа

Израел обвини терористичната групировка "Хамас", че не спазва споразумението

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Свят Преди 11 часа

Основните количества техника, свързана с европейската ПВО на Украйна, се осигуряват от САЩ

Фон дер Лайен поиска санкции срещу Русия от Вучич

Фон дер Лайен поиска санкции срещу Русия от Вучич

Свят Преди 11 часа

Председателят на ЕК отбеляза, че членството в ЕС представлява „обещание за мир, просперитет и солидарност“

Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

Свят Преди 11 часа

Мицкоски от своя страна поиска "ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз като потвърждение на европейската перспектива"

Защо Русия се изплаши от американските ракети

Защо Русия се изплаши от американските ракети

Свят Преди 12 часа

Днес украинска делегация се срещна днес с представители на "Райтеон", която произвежда ракетите "Томахоук"

Променят маршрута на трамваите от линия 22

Променят маршрута на трамваите от линия 22

България Преди 12 часа

Причината е ремонт

Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

България Преди 13 часа

Радев все пак допълни, че ще направи коментар по въпроса утре

САЩ към „Хамас“: Спрете насилието срещу палестинци

САЩ към „Хамас“: Спрете насилието срещу палестинци

Свят Преди 13 часа

„Хамас“ публикува видео на официалния си канал, показващо разстрела на осем души

Не изслушаха Деньо Денев за пети път в парламента

Не изслушаха Деньо Денев за пети път в парламента

България Преди 13 часа

Следващата сряда ще се свика заседание на комисията със същия дневен ред

Грета Тунберг

Грета Тунберг разказа за насилие и унижения в израелски затвор

Свят Преди 14 часа

22-годишната Тунберг беше една от 437 активисти, парламентаристи и адвокати, които са тръгнали от Барселона, за да доставят помощ на обсадената ивица

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Свят Преди 14 часа

Настоящото правителство вече легализира шестдневната работна седмица

<p>Медицинска сестра на Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване</p>

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

Свят Преди 14 часа

Наказателната жалба, подадена през 2022 г., не назовава конкретния състезател, за когото се казва, че е мъж на около тридесет години

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Свят Преди 14 часа

В небето се виждат кълба черен дим, а земята е осеяна с парчета стъкло от прозорци на сгради

Подкастите на NetInfo са част от конкурса „Сайт на годината“

Подкастите на NetInfo са част от конкурса „Сайт на годината“

Любопитно Преди 14 часа

NetInfo се включва в надпреварата с четири проекта, част от портфолиото на компанията

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 16 октомври, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 16 октомври, четвъртък

Edna.bg

ПСЖ подготвя нов договор за Пачо

Gong.bg

Челси вече работи по запазването на един от лидерите

Gong.bg

Въображение без граници: Среща с инфлуенсърката, създала дом в малка кола (ВИДЕО)

Nova.bg

Нов опит за кворум в парламента

Nova.bg