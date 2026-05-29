Правителството смени Надзорния съвет на НОИ

П равителството определи нови членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), съобщиха от правителствената пресслужба.

От състава на Надзорния съвет са освободени Хасан Ахмед Адемов, Антония Славчева Димова-Йорданова и Любомир Калинов Йосифов.

За членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт правителството определи Наталия Димитрова Ефремова - министър на труда и социалната политика, Георги Василев Липчев - главен секретар на Министерството на здравеопазването и Соня Викторова Кръстанова-Богданова - директор на дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката.

По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Актуализацията на състава на НОИ се налага във връзка с избора на ново правителство. Кабинетът на Румен Радев беше гласуван от парламента на 8 май 2026 г.