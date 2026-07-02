България

НС възложи на Сметната палата одити в АПИ, НОИ и МТСП

Предвижда се да бъде оценено и въздействието на промените в нормативната уредба върху социалните плащания

Николай Киров Николай Киров

2 юли 2026, 19:13
НС възложи на Сметната палата одити в АПИ, НОИ и МТСП
Източник: БТА

Е динодушно със 155 гласа „за“ депутатите решиха Сметната палата да извърши одит на социалните плащания от бюджета на Министерството на труда и социалната политика и бюджета на държавното обществено осигуряване в Националния осигурителен институт за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г. Освен това ще бъдат одитирани Министерството на финансите и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Предвижда се да бъде оценено и въздействието на промените в нормативната уредба върху социалните плащания (по план и отчет) от бюджета на Министерството на труда и социалната политика и бюджета на държавното обществено осигуряване за съответния период, както и промяната в структурата на бюджетите, произтичаща от променената нормативна уредба, промяна в броя на пенсионерите под линията на бедност, промяна в броя на пенсионерите, ограничени от максималния размер на пенсията и ефекта върху броя лица, които внасят осигурителни вноски и броя лица, които се осигуряват на минималната работна заплата за страната. Срокът за извършване на одита е до 30 септември т.г., а окончателният доклад на Сметната палата трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 октомври т. г. 

Приеха одити на социалната сфера, МФ и АПИ

Парламентът възложи да бъде направен одит за изпълнението в Министерството на финансите на публичните финанси за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май т.г. Решението беше взето със 153 гласа „за“, нула „против“ и един „въздържал се“. В тази връзка се предвижда да бъде оценено и въздействието на промените в нормативната уредба върху законите за държавния бюджет на България и отчета на Консолидираната фискална програма на Република България за съответния период, както и промяната в структурата на бюджета, произтичаща от променената нормативна уредба. Срокът за извършване на одита е до 30 септември т.г., а за внасянето му в парламента - 30 октомври т.г.

Депутатите решиха единодушно със 173 гласа „за“ Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на АПИ за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май т.г. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад от одита на финансовото управление на имуществото, поетите ангажименти, извършените дейности и отчетените разходи на агенцията е до 30 октомври, а на окончателния доклад от одита на процедурите по възлагане на обществените поръчки - до 31 януари 2027 г., прие парламентът.  

След обещанието за „чист старт“: Искат одит на държавните финанси

По време на дебата Атидже Алиева-Вели (ДПС) подкрепи да има одит за пенсиите.

Цончо Ганев („Възраждане“) коментира, че това е поредно предложение, което няма да увеличи доходите. 

Константин Проданов („Прогресивна България“) каза, че неслучайно са предложили три одита в комбинация, свързани с управлението на публичните финанси, с цел да ги направят по-ефективни.

“Няколко пъти повторихте лъжата, че идеята ни била да видим дали не са прекомерно увеличени пенсиите – не,  точно обратното, идеята е да видим защо някои хора са били ощетени, когато са правени тези промени на парче, включително и с ковид-добавката“, обърна се Проданов към Цончо Ганев.

Проданов каза още, че „с одита целят да сложат на масата и да разберем къде се пропуква системата и защо го има този структурен дисбаланс между приходи и разходи в нея“.  

Тома Биков (ГЕРБ-СДС) каза, че ще подкрепят предложението за одит, но е интересно как ще приключи този процес.

„Доклади по отношение на пенсиите и на АПИ има всяка година и ако искате да придобиете информация, можете да го направите и оттам, няма нужда от одит“, каза Биков.

По думите му в сегашните времена скоростта е най-важното нещо, а управляващите се бавят с реформите.  

Мартин Димитров („Демократична България“) каза, че ще подкрепят одита за АПИ, другите одити за системи, за които има годишни проверки, са загуба на време.

„Ако целта ви е реформаторски действия, се натрупва огромна загуба на време, тези одити няма да ви помогнат за реформите“, коментира Димитров. 

Венко Сабрутев („Продължаваме промяната“) каза, че прави впечатление, че липсва одит на Здравната каса, където се крият много кражби.

„Одитът ще покаже нещо, което няма да ви хареса - по времето на управлението на ГЕРБ пенсионерите под линията на бедност бяха 780 хил., а при вас стават 880 хил. При вас пенсионерите обедняват“, добави Сабрутев.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Теодора Цанева    
Сметна палата одит Народно събрание
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