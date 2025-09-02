България

Няма съгласие в НСТС за линията на бедност в България за 2026 г.

Над 1,4 милиона българи живеят под новата линия на бедност, което представлява 21,7% от населението на България

2 септември 2025, 06:59
Сарафов свика съвещание за инцидента, при който кола се вряза в автобус

Сарафов свика съвещание за инцидента, при който кола се вряза в автобус
Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)

Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)
Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен
„Исторически парк” под запор: Над 2 млн. лв. дългове и спорни имотни сделки

„Исторически парк” под запор: Над 2 млн. лв. дългове и спорни имотни сделки
Адвокатът на Паскал: Г-н Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков

Адвокатът на Паскал: Г-н Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков
Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични

Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични
Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари

Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари
Баща от Ботевград заплаши дилъра на детето си със смърт

Баща от Ботевград заплаши дилъра на детето си със смърт

Без съгласие за нова официална линия на бедността приключи заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Бизнесът и синдикатите обсъждаха проект на правителствено постановление, което предвижда догодина линията на бедност за 2026 г.да бъде 764 лева. Синдикатите настояха да има промени в методиката за определянето на линията, а бизнесът подкрепи предложения от правителството размер. Заседанието продължи само 15-тина минути. 

Над 1,4 милиона българи щяха да живеят под новата линия на бедност, което представлява 21,7% от населението на България.

Средната работна заплата за страната през второто тримесечие на тази година е 2572 лева, което е с 12% повече спрямо същия период на 2024 г. За периода април - юни 2025 го. средната работна заплата е била най-висока в София 3489 лева, информира още Гуцанов.

Благоевград - 20,3%, Търговище - 18,3% и Смолян - 17,3% са градовете, където са отчели най-висок ръст в заплатите. 

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе заседание днес (2 септември) в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет. Обсъди се проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2026 г., предаде агенция БГНЕС.

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов обясни причината, поради която синдикалната организация не подкрепи постановлението. Той поясни, че линията на бедност е границата, под която хората вече не могат да живеят достойно и тя трябва да показва истинския живот колко струват водата, храната, токът и т.н., а не само да отразява стари статистически данни. Ето защо

КНСБ настоява при определяне на линията на бедност държавата да отчита и инфлацията,

за да не остане нито един човек под социалния минимум", каза Капитанов и заяви, че на този етап това не се прави и дори няма желание за обсъждане. По думите му, ако това бъде направено, линията на бедност по изчисления на КНСБ, ще бъде с 18 лв. повече от предложената към настоящия момент и ще обхване много повече лица.

КТ Подкрепа" подкрепи по принцип линията на бедност, защото настоящото число, което беше предложено, е съгласно действащата методика, но ние изразихме несъгласие и настояваме за промяна на методиката", обясни Валери Апостолов, конфедерален секретар в КТ Подкрепа", и обяви, че от синдиката искат изработване на нова методика, която да обвърже линията на бедност с издръжката на живот, за да може да се гарантира адекватна защита на нискодоходните и уязвимите групи. Той обърна внимание, че настоящата методика работи с данни от преди 2 години и не отчита инфлацията.

Работодателските организации подкрепиха единодушно предложения от правителството размер на линията на бедност,

предаде БТА.

Предложената стойност от 764 лв. съответства на линията на бедност от изследването Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”, като националната линия на бедност нараства с 19,7% (126 лв.) спрямо размера ѝ от предходната година и разширява обхвата на социалните помощи, каза социалният министър Борислав Гуцанов в доклад по темата.

Теодор Дечев от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) заяви, че подкрепя предложението на Министерския съвет. Издигнат е глас отново да се преразглежда методиката за определяне на линията на бедност, посочи Дечев. Той попита какъв е смисълът от това, след като методиката вече е преразглеждана. Отворени сме за разисквания, но сме скептични към промяната на методиката, каза Теодор Дечев.

Щерьо Ножаров от Българската стопанска камара (БСК) каза, че организацията подкрепя предложения размер на линия на бедност, който е законосъобразен и съответства на нормативната уредба. БСК се обяви против индексацията на линията на бедност с т.нар. малка потребителска кошница, тъй като чисто статистически това е недопустимо. Не може с абсолютно изменение на цените, ние да мерим относително разпределение на доходите между групите в обществото, смята Ножаров.

Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) също каза, че подкрепят предложената от правителството линия на бедност. Ще съдействаме за по-активна работа в приложението на Националната стратегия за намаляване на бедността и намаляване на социалното изключване, отбеляза Симеонов. По думите му е недопустимо да нараства броят на социално слабите в една държава член на ЕС, Шенген и еврозоната.

Източник: БГНЕС, БТА/София Господинова    
НСТС линия на бедност социални плащания синдикати методика изчисление
Последвайте ни
Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран

Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран

Александра Богданска засия на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Александра Богданска засия на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Стрелба в блок в София, има задържан

Стрелба в блок в София, има задържан

Кои са българите, поканени на мегапарада на Си Дзинпин в Китай

Кои са българите, поканени на мегапарада на Си Дзинпин в Китай

Линията на бедност скача на 764 лева от 2026 г.

Линията на бедност скача на 764 лева от 2026 г.

pariteni.bg
Големи породи кучета, подходящи за апартамент

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Виц на деня

Двама пияници седят на пейка. Единият казва: – Брат, виж – три луни! – Глупости! Средната е слънцето!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>По-мощен от куршум, но много по-бавен - бронираният влак на&nbsp;Ким Чен-ун</p>

Какво знаем за бронирания влак на Ким Чен-ун

Свят Преди 34 минути

По-мощен от куршум, но много по-бавен

Имаш въпроси за еврото? EVA има отговорите

Имаш въпроси за еврото? EVA има отговорите

Пари Преди 44 минути

Дигиталният асистент на Пощенска банка – бърз и доверен съветник в прехода към еврото и управлението на личните финанси

Снимката е илюстративна

„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

Свят Преди 2 часа

Непотвърдено видео показва как предмет пада от прозорец на най-горния етаж, предизвиквайки лавина от въпроси онлайн

Министър-председателят на Република България Росен Желязков

Премиерът Росен Желязков: Еврото не е чужда валута, а обща – за 400 млн. граждани

България Преди 2 часа

В Бургас той даде началото на поредица от информационни събития, които са част Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България

Петкова: Еврозоната е шанс за стабилност и растеж, но не е панацея

Петкова: Еврозоната е шанс за стабилност и растеж, но не е панацея

България Преди 2 часа

Финансовият министър подчерта, че членството в еврозоната ще донесе стабилност и инвестиции, но успехът зависи от спазването на правилата

Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

Любопитно Преди 2 часа

21-годишната актриса качи снимки на семейството си, заедно с най-новото си попълнение

<p>Какво е състоянието на моториста, блъснат от бус в Разград</p>

Какво е състоянието на моториста, блъснат от бус в Разград

България Преди 2 часа

Мъжът е в тежко състояние, в кома и с опасност за живота

Шокиращ случай: Майка сама си направи секцио и спаси бебето си

Шокиращ случай: Майка сама си направи секцио и спаси бебето си

Свят Преди 2 часа

Жената живеела в едностайна колиба в малко планинско селце в южно Мексико – без ток, течаща вода и канализация

Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

Свят Преди 3 часа

Руският и индийският лидер демонстрираха близост по време на срещата в Тиендзин, където заедно със Си Дзинпин отправиха послание за единство срещу натиска на САЩ

<p>Фатално селфи: Жена загина след падане от 90 метра височина</p>

Фатално селфи: Жена загина след падане от 90 метра височина пред очите на сина си

Свят Преди 3 часа

"Приближавайки се към ръба, жената се подхлъзна на мокра дъска, падна от високо и загина"

<p>Колко ще струва новата еднодневна винетка</p>

Колко ще струва новата еднодневна винетка

България Преди 3 часа

Новите стикери ще бъдат въведени на 1 февруари

Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол

Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол

Любопитно Преди 3 часа

Спортният арбитражен съд съобщи в понеделник, че алжирската боксьорка е подала жалбата още миналия месец

<p>Възможните ремонти - &ldquo;невъзможните&rdquo; желания&nbsp;</p>

Възможните ремонти/“Невъзможните” желания 

Малките неща Преди 3 часа

Дали сте на “ти” с ремонтите или не различавате мече от по-рошава четка за боя?

Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

Любопитно Преди 3 часа

Двете дами носеха сватбени тоалети, създадени от Louis Vuitton.

Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души

Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души

Свят Преди 3 часа

Дни на проливни дъждове предизвикаха бедствието в неделя, като само един човек е оцелял

<p>Как да започнете работа в страната със средна заплата над 10&nbsp;000 лв?</p>

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Швейцария

БезГранично Преди 3 часа

Всичко, което трябва да знаете, за да работите в държавата на високите заплати и спокойният начин на живот

Всичко от днес

От мрежата

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

In memoriam: Почина легенда на Холивуд

Edna.bg

Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция (ВИДЕО)

Edna.bg

Александър Исак в Ливърпул: Студено сбогом от клуба, топли думи от приятелите му

Gong.bg

Илиан Илиев: Не знаем докъде може да стигне Ямал

Gong.bg

МС предлага линията на бедност през 2026 г. да е 764 лева

Nova.bg

На живо по NOVA NEWS: Годишната реч на председателя на ЕК за състоянието на Евросъюза

Nova.bg