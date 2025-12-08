Желязков: Ключово е проектът на Бюджет 2026 г. да бъде подкрепен от тристранния съвет

Д нешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е изключително важно заради високите обществени очаквания и политическата обстановка. Това каза министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието. В дневния ред е предвидено обсъждането на проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., както и на Закон за държавния бюджет за следващата година.

Тристранният съвет обсъжда новата версия на бюджета за 2026 г.

Премиерът подчерта, че това е третият опит през годината за постигане на съгласие в рамките на тристранния диалог - първият успешен, вторият неуспешен. Той изрази надежда настоящото заседание да доведе до консенсус по проектобюджетите за 2026 г.

Желязков отбеляза, че бюджетната рамка за следващата година е сред най-обсъжданите, но по парадоксален начин е оставила впечатление като най-малко обсъждана. Той подчерта, че настоящият проект на бюджет трябва да бъде възможен не само за парламентарното мнозинство, но и за социалните партньори, за да изпълни социалните и икономическите цели, особено през първата половина на 2026 г.

Единодушно: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.

Премиерът заяви, че е ключово проектът да бъде подкрепен от тристранния съвет, а не просто „приемлив“ за социалните партньори. „Това не е политически смокинов лист за бъдещето на кабинета. Това е необходимо, за да влезем в 2026 г. с бюджет, приет от Народното събрание, възможно най-консенсусно“, каза той.

Според него предстоящата година ще бъде трудна заради необходимостта от защита на покупателната способност на домакинствата в сложна международна и вътрешнополитическа среда. Желязков каза, че е редно да признаят, че кабинетът е носил политическа отговорност за това, че по-рано е търсил предимно подкрепата на мнозинството, а не на социалните партньори.

Премиерът предупреди, че ако не бъде постигнато съгласие, правителството ще бъде принудено да предложи удължителен бюджет за 2026 г., което би довело до „реална невъзможност“ за посрещане на предстоящите предизвикателства.

Той определи проектобюджета като балансиран - нито разточителен, нито рестриктивен и подчерта социалния му характер. Желязков настоя, че в него са заложени мерки за защита на уязвимите групи и на голяма част от работещите и неработещите граждани, включително във връзка с планираното плавно въвеждане на еврото в началото на 2026 г. „Очаквам от вас ясно и категорично изразяване на позициите. Време е всички да бъдем откровени, открити и честни“, обърна се той към представителите на социалните партньори.

Премиерът подчерта, че е необходимо тристранният диалог да бъде откровен „дори и в посока, която не изглежда политически угодна“. По думите му социалните партньори са „гласът на разума“ в обществото и затова е важно да бъдат чути както подкрепящите, така и неподкрепящите предложенията на кабинета. Желязков заяви, че България е изправена пред значителни предизвикателства през следващите години, произтичащи от обстановката в света и Европа, и подчерта, че институциите нямат моралното, политическото или човешкото право да неглижират процесите или „да напуснат кораба“ в този критичен момент.