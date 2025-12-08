България

Желязков: Ключово е проектът на Бюджет 2026 г. да бъде подкрепен от тристранния съвет

Премиерът подчерта, че това е третият опит през годината за постигане на съгласие в рамките на тристранния диалог

Обновена преди 14 часа / 8 декември 2025, 11:25
Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"
Декемврийска магия: Сухо време и необичайно топли дни преди Коледа - ще дочакаме ли сняг за Рождество

Декемврийска магия: Сухо време и необичайно топли дни преди Коледа - ще дочакаме ли сняг за Рождество
Йотова: Този вот на недоверие е различен - има подкрепата на мнозинството от българи

Йотова: Този вот на недоверие е различен - има подкрепата на мнозинството от българи
Евакуираха още моряци от заседналия край Ахтопол танкер, защо трима остават

Евакуираха още моряци от заседналия край Ахтопол танкер, защо трима остават
Отмениха частичното бедствено положение в община Созопол

Отмениха частичното бедствено положение в община Созопол
Кабинетът

Кабинетът "Желязков" се изправя срещу шести вот на недоверие тази седмица
Бюджет 2026: Социалните партньори не успяха да постигнат пълно съгласие

Бюджет 2026: Социалните партньори не успяха да постигнат пълно съгласие
Ще спрат ли валежите? С какво време започва новата седмица

Ще спрат ли валежите? С какво време започва новата седмица

Д нешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е изключително важно заради високите обществени очаквания и политическата обстановка. Това каза министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието. В дневния ред е предвидено обсъждането на проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., както и на Закон за държавния бюджет за следващата година. 

Тристранният съвет обсъжда новата версия на бюджета за 2026 г.

Премиерът подчерта, че това е третият опит през годината за постигане на съгласие в рамките на тристранния диалог - първият успешен, вторият неуспешен. Той изрази надежда настоящото заседание да доведе до консенсус по проектобюджетите за 2026 г.

Желязков отбеляза, че бюджетната рамка за следващата година е сред най-обсъжданите, но по парадоксален начин е оставила впечатление като най-малко обсъждана. Той подчерта, че настоящият проект на бюджет трябва да бъде възможен не само за парламентарното мнозинство, но и за социалните партньори, за да изпълни социалните и икономическите цели, особено през първата половина на 2026 г.

Единодушно: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.

Премиерът заяви, че е ключово проектът да бъде подкрепен от тристранния съвет, а не просто „приемлив“ за социалните партньори. „Това не е политически смокинов лист за бъдещето на кабинета. Това е необходимо, за да влезем в 2026 г. с бюджет, приет от Народното събрание, възможно най-консенсусно“, каза той.

Според него предстоящата година ще бъде трудна заради необходимостта от защита на покупателната способност на домакинствата в сложна международна и вътрешнополитическа среда. Желязков каза, че е редно да признаят, че кабинетът е носил политическа отговорност за това, че по-рано е търсил предимно подкрепата на мнозинството, а не на социалните партньори.

Премиерът предупреди, че ако не бъде постигнато съгласие, правителството ще бъде принудено да предложи удължителен бюджет за 2026 г., което би довело до „реална невъзможност“ за посрещане на предстоящите предизвикателства.

Той определи проектобюджета като балансиран - нито разточителен, нито рестриктивен и подчерта социалния му характер. Желязков настоя, че в него са заложени мерки за защита на уязвимите групи и на голяма част от работещите и неработещите граждани, включително във връзка с планираното плавно въвеждане на еврото в началото на 2026 г. „Очаквам от вас ясно и категорично изразяване на позициите. Време е всички да бъдем откровени, открити и честни“, обърна се той към представителите на социалните партньори.

Премиерът подчерта, че е необходимо тристранният диалог да бъде откровен „дори и в посока, която не изглежда политически угодна“. По думите му социалните партньори са „гласът на разума“ в обществото и затова е важно да бъдат чути както подкрепящите, така и неподкрепящите предложенията на кабинета. Желязков заяви, че България е изправена пред значителни предизвикателства през следващите години, произтичащи от обстановката в света и Европа, и подчерта, че институциите нямат моралното, политическото или човешкото право да неглижират процесите или „да напуснат кораба“ в този критичен момент.

Източник: БТА/Николета Василева    
Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Песков: Среща между президентите Путин и Тръмп преди Нова година засега не се планира

Песков: Среща между президентите Путин и Тръмп преди Нова година засега не се планира

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ "Фукушима" след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония

Неравенство в осигуровките: Едни плащат, други не

Неравенство в осигуровките: Едни плащат, други не

Могат ли кучетата да ядат ориз?

Могат ли кучетата да ядат ориз?

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Преди 2 дни
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 2 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Преди 2 дни
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 2 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 2 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Преди 2 дни
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 2 дни

Последни новини

Европейските лидери отчитат "положителен напредък" по въпроса за замразените руски авоари

Европейските лидери отчитат "положителен напредък" по въпроса за замразените руски авоари

Свят Преди 3 часа

"Всички лидери са съгласни, че сегашният момент е критичен"

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Свят Преди 4 часа

Изпитателните дронове са били без експлозиви, когато са се сблъскали с целите си

Израелската полиция щурмува комплекса на палестинската агенция в Йерусалим

Израелската полиция щурмува комплекса на палестинската агенция в Йерусалим

Свят Преди 5 часа

Няколко часа по-късно над една от сградите е било издигнато израелско знаме

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

Свят Преди 5 часа

Двама от обвиняемите са получили по 12 години затвор, третият - 11 години

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Любопитно Преди 5 часа

Луксозни приключения по света разкриват редки преживявания - от полет до Южния полюс и подводни стаи на Малдивите до гмуркане до "Титаник", пътуване с емблематичния японски влак Shiki-Shima и престой на частни острови край Сингапур

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Свят Преди 6 часа

Китай, един от основните търговски партньори на Русия, твърди, че заема неутрална позиция в украинския конфликт, но се въздържа да осъди руската агресия

<p>&quot;Този момент може да е решаващ за всички нас&quot;</p>

Мерц е скептичен за американския мирен план

Свят Преди 7 часа

Скептичен съм по отношение на някои подробности, които виждаме в американските документи, каза той

<p>&quot;Страната е на ключов кръстопът&quot;: Една година след падането на Асад (ОБЗОР)</p>

"Страната е на ключов кръстопът": Една година след падането на Асад

Свят Преди 7 часа

Президентът на Сирия извърши утринна молитва в джамията „Омаяд“ в Дамаск, за да отбележи годишнината

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

България Преди 8 часа

Лидерът на ГЕРБ обсъди с високопоставен представител на Държавния департамент енергийната сигурност, отбраната и стратегическото сътрудничество

Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг

Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг

Свят Преди 8 часа

Йеменският представител описа забраната на полети като "саудитско послание"

Ирландия: Дроновете над Дъблин по време на визитата на Зеленски са координирана заплаха

Ирландия: Дроновете над Дъблин по време на визитата на Зеленски са координирана заплаха

Свят Преди 8 часа

Ирландски министър каза, че не желае да спекулира дали става дума за държавно организирана операция

Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата”

Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата”

България Преди 8 часа

Лидерът на „ДПС-Ново начало” говори пред партийния елит в Кърджали

Седмият сезон на „Игри на волята“ подобри миналогодишните резултати

Седмият сезон на „Игри на волята“ подобри миналогодишните резултати

Любопитно Преди 8 часа

Финалът на риалити формата привлече над 40% от зрителите в активна възраст

79-годшната Шер и Александър Едуардс се готвят за брак преди 80-ия ѝ юбилей

79-годшната Шер и Александър Едуардс се готвят за брак преди 80-ия ѝ юбилей

Свят Преди 9 часа

„Шер изобщо не се интересува от разликата им във възрастта от 40 години и двамата са готови да се обвържат един с друг“, съобщил източник пред Mirror

<p>Станаха ясни причините за тайландските удари в Камбоджа</p>

Тайланд удари Камбоджа заради ракети, произведени в Китай

Свят Преди 9 часа

Двете съседни страни влязоха в най-тежките боеве помежду си от юли насам

<p>Калас: Беларус заслужава нови санкции заради подкрепата си за Русия</p>

Кая Калас: Беларус заслужава нови санкции заради подкрепата си за Русия

Свят Преди 9 часа

Хората в Беларус не подкрепят тези действия на режима в Минск, каза тя

