42 правила за вечна младост: Безплатните съвети на милионера Брайън Джонсън

Джонсън е харчил над 2 милиона долара годишно за радикални медицински процедури

27 май 2026, 06:35
48-годишният американски инфлуенсър Брайън Джонсън спечели световна слава заради манията си по идеята за вечната младост. Сега биохакерът е променил позицията си и споделя безплатни лайфхакове за дълголетие, според публикация на биохакера в социалната мрежа X.

Какво да правим за дълголетие

Джонсън преди това е харчил над 2 милиона долара годишно за радикални медицински процедури - от преливане на плазмата на тийнейджърския си син в собственото му тяло до непрекъснато наблюдение на жизнените показатели и консумация само на смеси на растителна основа.

„Това е всичко. Всичко, което научих, харчейки милиони за дълголетие“, написа инфлуенсърът, публикувайки списък с 42 прости и достъпни правила.

Единственото сравнително съвременно медицинско допълнение в неговия списък се отнася до употребата на лекарства от клас GLP и то само в случаи на клинично затлъстяване. Всички останали препоръки са съсредоточени около основните човешки нужди.

Основни правила за подмладяване от Брайън Джонсън

Сън (Нулево правило и здравна основа):

  • Сънят е най-мощното лекарство на света. Прекарайте точно 8 часа в леглото.
  • Лягайте си по едно и също време всяка вечер (преди полунощ) и спете в хладна стая.
  • Не яжте непосредствено преди лягане; вечерята трябва да е възможно най-лека.
  • Махнете всички екрани и изключете ярките светлини един час преди лягане.
  • Създайте си вечерна рутина: вана, четене на книга, слушане на музика или лека разходка.

Хранене и хидратация:

  • Избягвайте добавената захар (тя е почти навсякъде) и се откажете от пържената храна.
  • Основата на диетата са пълноценните храни: зеленчуци, плодове, ядки, горски плодове и бобови растения.
  • Алкохолът е вреден във всякакви количества.
  • Приключете с пиенето на кафе строго преди обяд.
  • Пийте достатъчно вода и използвайте конец за зъби, конец за зъби и стъргалка за език два пъти дневно.

Движение и физическа активност:

  • Веднага след хранене, направете лека разходка или направете клекове (без да повдигате краката си).
  • Редовно увеличавайте сърдечната честота (кардио) и вдигайте тежки предмети (силова тренировка).
  • Избягвайте продължителното седене, винаги дръжте гърба си изправен и правете ежедневно разтягане.

Ум, навици и среда:

  • Излагайте се на слънчева светлина веднага след събуждане, но предпазвайте кожата си от UV лъчи през деня.
  • Избягвайте пластмасата, където е възможно.
  • Редовно проветрявайте стаите и сваляйте обувките си веднага на входа.
  • Изключете всички известия на телефона, ограничете социалните мрежи и не пишете текстови съобщения, докато шофирате.
  • Пазете слуха си (светът около нас е твърде силен).
  • Срещайте се поне с един приятел веднъж седмично.
  • Научете се да дишате по време на стрес и успокойте тялото си. Тялото обича рутината, затова се придържайте към график.

Инфлуенсърът завършва списъка си с основния съвет: „Правете по-малко… повечето сложни неща просто не работят. Въвеждайте нови навици постепенно, като започнете с малки стъпки.“

