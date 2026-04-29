България

Наркооранжерия без аналог в мина край Кюстендил

В мината има над 20 галерии.

29 април 2026, 14:33
Отвориха пътя към хижата в района на прохода

Отвориха пътя към хижата в района на прохода "Петрохан"
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" закрива държавната верига "Магазин за хората"

"От най-високо паднахме до най-ниско": Малена Замфирова коментира възстановяването си
Посегателство над „Орфеевото цвете“ в Родопите, унищожиха над 400 защитени растения

Посегателство над „Орфеевото цвете" в Родопите, унищожиха над 400 защитени растения
МОСВ с доклад за водните кризи, над 60% от водата се губи от компрометирана мрежа

МОСВ с доклад за водните кризи, над 60% от водата се губи от компрометирана мрежа
България в топ 4 на ЕС по поскъпване на дизела заради Близкия изток

България в топ 4 на ЕС по поскъпване на дизела заради Близкия изток
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Финансовият министър алармира за „раздут" бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Полицейска гонка, спречкване и скъсан пагон: Задържаха пиян шофьор без книжка в Ботевград

Полицейска гонка, спречкване и скъсан пагон: Задържаха пиян шофьор без книжка в Ботевград

О т миналата седмица се провежда операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), под наблюдението на Софийската градска прокуратура (СГП), насочена за неутрализирането на престъпна група за трафик и разпространение на наркотици и пране на пари. До момента са задържани около 70 кг наркотици, голяма сума пари и боеприпаси. Организацията е направила оранжерии за канабис в мина, която е била приватизирана. Това съобщи на брифинг пред медиите заместник-директорът на ГДБОП Емил Борисов.

Преди дни от СГП съобщиха, че Софийският градски съд (СГС) е оставил двама в ареста, трети пусна под „домашен арест“ поради здравословното му състояние, а четвърти се издирва. Четиримата са обвинени за престъпен сговор, един от тях за държане с цел разпространение на наркотици с общо тегло 67 кг и 340 гр., друг от тях и за изпиране на пари и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително. В дома на единия задържан са намерени близо 600 000 евро.

Разбиха група с 67 кг. дрога и 600 хил. евро

По време на брифинга заместник градският прокурор на Софийска градска прокуратура (СГП) Вихър Михайлов посочи, че откритото количество наркотик по-скоро е за трафик, а в мината има над 20 галерии. От снимки на мината, показани по време на брифинга, се видя, че част от галериите са превърнати в оранжерии, а други в жилищни помещения - кухни, сервизни помещения и т. н.

Собственикът на мината не е сред обвиняемите и от разследването не съобщиха името му. Предстои да се установи кой е реалният собственик, допълни прокурорът.  

"Това е подземен град с растения. Разследването продължава и е вероятно да продължи с месеци. Очакваме помощ от различни организации, специалисти в минното дело", каза пред медиите заместник-директорът на ГДБОП Дарин Костов.

По думите на директорът в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Данчо Желев операцията е резултат от доброто взаимодействие между различните дирекции. Той благодари на колегите си, работили на терен.

Източник: БТА, Марин Колев    
МВР наркотици мина
Последвайте ни
Наркооранжерия без аналог в мина край Кюстендил

Наркооранжерия без аналог в мина край Кюстендил

Туарегите с ултиматум към Русия

Туарегите с ултиматум към Русия

Осъдиха на 21 години затвор мъжа, прострелял Роберт Фицо

Осъдиха на 21 години затвор мъжа, прострелял Роберт Фицо

Лорън Санчес открадна вниманието на вечерята с крал Чарлз III

Лорън Санчес открадна вниманието на вечерята с крал Чарлз III

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

dogsandcats.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 9 часа
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 7 часа
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 7 часа
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Белият дом обяви Тръмп за "крал"

Белият дом обяви Тръмп за "крал"

Свят Преди 17 минути

Тръмп: Не съм крал

Шеф Ангелов се изправя пред тежък избор в Hell’s Kitchen тази вечер

Шеф Ангелов се изправя пред тежък избор в Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 29 минути

Черните куртки и звездните готвачи влизат в нов сблъсък за надмощие

Стрелба и бой между шофьори в Хасково

Стрелба и бой между шофьори в Хасково

България Преди 1 час

След засичане на пътя водачите спрели и започнала кавга

Нападател атакува с нож в еврейския квартал в Лондон

Нападател атакува с нож в еврейския квартал в Лондон

Свят Преди 1 час

Британският премиер Киър Стармър заяви пред парламента, че инцидентът е „дълбоко обезпокоителен“

„PrisonBoy търси стриймър“ набира скорост: Десетки таланти вече преминаха първите етапи

„PrisonBoy търси стриймър“ набира скорост: Десетки таланти вече преминаха първите етапи

Любопитно Преди 1 час

Форматът привлича ново поколение дигитални таланти, готови да се развиват в стрийминг индустрията, а сега най-интересното за тях предстои

Снимката е илюстративна

Ново правило за директен червен картон на Световното по футбол за покриване на устата

Свят Преди 1 час

Световното първенство през 2026 г. ще бъде арена на революционна промяна. По препоръка на ФИФА, всеки играч, който покрие устата си по време на конфликт с опонент, ще бъде отстраняван незабавно. Мярката е част от новите по-строги правила срещу расизма и обидите на терена

До 70% компенсации: ЕК въвежда временна помощ за засегнатите от кризата с горивата бизнеси

До 70% компенсации: ЕК въвежда временна помощ за засегнатите от кризата с горивата бизнеси

Свят Преди 2 часа

Държавите ще определят обема на помощта според размера и вида на дейността на дружеството, или според други подходящи показатели

.

Мистерията на изчезналите: Къде в САЩ хората се изпаряват безследно?

Свят Преди 2 часа

Калифорния, Тексас и Флорида оглавяват списъка по брой активни случаи на безследно изчезнали лица в САЩ

Спорната история на Сачин Литълфедър: Жената, която отказа „Оскар“-а на Марлон Брандо

Спорната история на Сачин Литълфедър: Жената, която отказа „Оскар“-а на Марлон Брандо

Любопитно Преди 2 часа

Разкритията за нейния произход хвърлят сянка върху един от най-дръзките протести в историята на киното. Дали активистката, която се опълчи на стереотипите, всъщност не е изфабрикувала собствената си идентичност за пред света?

<p>ЕК дава България на съд&nbsp;заради забавяне на важни европейски правила</p>

ЕК дава България на съд заради закъснение в прилагането на европейските правила за критичните субекти

Свят Преди 2 часа

Срокът за въвеждане на законодателните промени е изтекъл на 17 октомври 2024 г.

<p>Поразителното предупреждение на крал Чарлз III към Америка</p>

CNN: Финото, но поразително предупреждение на крал Чарлз III към Америка

Свят Преди 2 часа

Крал Чарлз III избира думите си с изключителна прецизност, както и покойната му майка, кралица Елизабет II

,

Зоопарк затвори врати след зловещо признание на служител: Изхвърлил тялото на съпругата си в пещта за животни

Свят Преди 2 часа

Пещта обикновено се използва за кремация на трупове на животни

Изненадващата причина Бен Афлек да яде ябълки навсякъде, където отиде

Изненадващата причина Бен Афлек да яде ябълки навсякъде, където отиде

Любопитно Преди 3 часа

Холивудската звезда Бен Афлек изненада феновете с неочакван нов аксесоар. Актьорът използва „ябълкова техника“, за да се справи с никотиновия глад. Експерти обясняват как този лесен и достъпен метод помага за преборване на оралната фиксация

КЗК отчете бездействие на властта за цените на храни, горива и лекарства

КЗК отчете бездействие на властта за цените на храни, горива и лекарства

България Преди 3 часа

От Комисията изразяват очакване за по-активен институционален диалог

Къде изчезва България? Вижте кои области останаха почти без деца и къде населението расте

Къде изчезва България? Вижте кои области останаха почти без деца и къде населението расте

България Преди 3 часа

Официалните данни за 2025 г. разкриват нови демографски реалности: населението се топи, градовете растат, а средната възраст вече е 45 години. Вижте коя е най-малката община у нас и защо Кърджали и София се оказаха изключение от общата криза

Броят на жертвите от влакова катастрофа в Индонезия нарасна

Броят на жертвите от влакова катастрофа в Индонезия нарасна

България Преди 3 часа

Бързият влак удари последния вагон на композицията от крайградската железница, който е бил само за жени

Всичко от днес

От мрежата

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Шеф Манчев се изправя пред най-тежкото изпитание в „Кошмари в кухнята”

Edna.bg

Двойно щастие у дома: Ернестина Шинова и Андрей Слабаков станаха баба и дядо отново

Edna.bg

Рекордно наказание! Вижте санкцията, която получи вратарят побойник от Сарагоса

Gong.bg

Да скъсаш мрежата (29.04.2026)

Gong.bg

Стрелба след бой между шофьори в Хасково (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

От -3 до 35 градуса: Какво време ни очаква през месец май

Nova.bg