Наркооранжерия без аналог в мина край Кюстендил

О т миналата седмица се провежда операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), под наблюдението на Софийската градска прокуратура (СГП), насочена за неутрализирането на престъпна група за трафик и разпространение на наркотици и пране на пари. До момента са задържани около 70 кг наркотици, голяма сума пари и боеприпаси. Организацията е направила оранжерии за канабис в мина, която е била приватизирана. Това съобщи на брифинг пред медиите заместник-директорът на ГДБОП Емил Борисов.

Преди дни от СГП съобщиха, че Софийският градски съд (СГС) е оставил двама в ареста, трети пусна под „домашен арест“ поради здравословното му състояние, а четвърти се издирва. Четиримата са обвинени за престъпен сговор, един от тях за държане с цел разпространение на наркотици с общо тегло 67 кг и 340 гр., друг от тях и за изпиране на пари и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително. В дома на единия задържан са намерени близо 600 000 евро.

По време на брифинга заместник градският прокурор на Софийска градска прокуратура (СГП) Вихър Михайлов посочи, че откритото количество наркотик по-скоро е за трафик, а в мината има над 20 галерии. От снимки на мината, показани по време на брифинга, се видя, че част от галериите са превърнати в оранжерии, а други в жилищни помещения - кухни, сервизни помещения и т. н.

Собственикът на мината не е сред обвиняемите и от разследването не съобщиха името му. Предстои да се установи кой е реалният собственик, допълни прокурорът.

"Това е подземен град с растения. Разследването продължава и е вероятно да продължи с месеци. Очакваме помощ от различни организации, специалисти в минното дело", каза пред медиите заместник-директорът на ГДБОП Дарин Костов.

По думите на директорът в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Данчо Желев операцията е резултат от доброто взаимодействие между различните дирекции. Той благодари на колегите си, работили на терен.