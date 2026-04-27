Разбиха група с 67 кг. дрога и 600 хил. евро

С офийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми четири лица за престъпен сговор, един от тях за държане с цел разпространение на наркотични вещества с общо тегло 67 340 грама, друг от тях и за изпиране на пари и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително.

Четиримата обвиняеми са привлечени за това, че в периода от месец февруари 2026 г. до 23.04.2026 г. в София се сговорили да държат с цел разпространение наркотични вещества, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години.

Един е привлечен и за това, че на 23.04.2026 г. на различни места в София, местност „Гърдова глава“ е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – коноп и зелено прахообразно вещество със съдържание на активно вещество „THC“ с общо тегло 67 340 грама.

Друг от обвиняемите е с обвинение и за това, че в периода от началото на месец февруари 2026 г. до 24.04.2026 г. в Кюстендил е придобил и държал парични средства на обща стойност 589 500 евро, за които е знаел към момента на получаването им, че са придобити чрез тежки умишлени престъпления – държане с цел разпространение на наркотични вещества, извършени от престъпно сдружение, както и за това, че на 24.04.2026 г. в Кюстендил държал 615 бр. боеприпаси за огнестрелни оръжия, без да има за това надлежно разрешително.

Досъдебното производство е образувано на 23.04.2026 г. в условията на неотложност с обиск и изземване и се води от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.

С определения от 26.04.2026 г. Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на двама обвиняеми, а трети е с домашен арест. Четвъртият обвиняем се издирва.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъпленията, за които са привлечени обвиняемите. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от всеки от обвиняемите. По отношение на един от тях съдът определи домашен арест поради наличие на здравословни проблеми.

Определенията на СГС не са окончателни и подлежат на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.