Напрежение в Буковлък: Заплашват да затворят избирателна секция

И зборният ден в Буковлък започна с напрежение. Председателят на секционната комисия предупреди публично, че ако чуе реч на език, различен от официалния, ще прекрати гласуването незабавно. Това доведе до конфликт между комисията и присъстващите в залата.

Осми предсрочен вот: България гласува на парламентарни избори

Селото е под засилен надзор заради нарушения от предишни вотове. Припомнен бе случаят със секция №205, където с решение на Конституционния съд бяха установени 106 подправени бюлетини, изписани само от едно или две лица. Тези данни от графологичните експертизи са причината за сегашните строги мерки за сигурност, предаде NOVA.

Как започна изборният ден в страната

Ден преди вота вътрешният министър посети Буковлък за среща с местни лидери. Целта на разговорите е била изясняване на правилата и подписване на предупредителни протоколи срещу изборни провокации. Въпреки напрегнатия старт, полицейското наблюдение в района остава постоянно.