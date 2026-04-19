Напрежение в Буковлък: Заплашват да затворят избирателна секция

И зборният ден в Буковлък започна с напрежение. Председателят на секционната комисия предупреди публично, че ако чуе реч на език, различен от официалния, ще прекрати гласуването незабавно. Това доведе до конфликт между комисията и присъстващите в залата, предава NOVA.

В последните часове на изборния ден са извършени арести в Плевенско. Бащата на един от водачите в село Буковлък и жена, близка до него, са арестувани по сигнал за изборна търговия.

За разлика от високата активност на сънародниците ни в чужбина, в емблематичната 205-а секция в Буковлък имаше затишие. Едва след втория час от изборния ден се появиха първите двама гласоподаватели – единият гласува с хартиена бюлетина, а другият - с машина.

Въпреки че центърът на селото и районът пред училището са пълни с хора, мнозина отказват да влязат в секциите. Според местните жители причината е засиленото полицейско присъствие, което те определят като „репресия”.

„Хората не искат да излизат да гласуват заради полицията – влизане в домовете, в къщите, цяла нощ и цял ден полиция навсякъде. Не можем да си дадем гласа правилно и спокойно”, твърди един от жителите на селото, предаде NOVA.

Тези, които все пак решиха да упражнят правото си на вот, споделят смесени чувства. „Гласувам за по-добър живот, но такъв няма, господине”, казва възрастен мъж пред секцията. Друг гласоподавател обясни, че се надява на „по-добра държава”, но изрази горчивина от демографската картина в страната, заявявайки, че „в България вече няма българи”.

Селото е под засилен надзор заради нарушения, извършвани при предишни вотове. Припомнен беше случаят със секция №205, където с решение на Конституционния съд бяха установени 106 подправени бюлетини, изписани само от едно или две лица. Тези данни от графологичните експертизи са причината за сегашните строги мерки за сигурност.

Ден преди вота вътрешният министър Емил Дечев посети Буковлък за среща с местни лидери. Целта на разговорите била изясняване на правилата и подписване на предупредителни протоколи срещу изборни провокации.