Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал

К метът на павликенското село Дъскот Николай Митев беше нападнат и ударен от жител, на когото съставил акт за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци. За инцидента съобщи на официалната си страница във Facebook кметът на община Павликени Емануил Манолов.

Общината разполага с обособена площадка за едрогабаритни и строителни отпадъци. За ползването ѝ се заплащат такси, които не са високи, но въпреки това работниците не са спазили правилата и са изхвърлили отпадъците на забранено място, предаде NOVA .

По думите на Митев на 31 октомври той заварил строителни отпадъци върху площадка с естествена тор, която била почистена преди седмица. Помолил хората, които изхвърлили боклука на нерегламентираното място, да почистят. След ден обаче кметът заварил същото положение.

„Съставих актове на двама души. Нападна ме собственикът на камиончето, с което бяха докарани отпадъците. Изкарах си медицинско. Имам неедин удар по главата и по тялото”, обясни Митев.

Соченият за извършител е задържан, а кметът на Дъскот мисли да го съди.