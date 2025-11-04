България

Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал

Николай Митев разказа за случилото се

4 ноември 2025, 09:16
Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор
Шофьорът, помел паркирали коли в София, е карал с 1,52 промила алкохол

Шофьорът, помел паркирали коли в София, е карал с 1,52 промила алкохол
С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство

С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство
Хърватия процъфтява с еврото: 3% ръст и 52% скок на заплатите

Хърватия процъфтява с еврото: 3% ръст и 52% скок на заплатите
Мъж нападна с нож хора в пълен ресторант в София

Мъж нападна с нож хора в пълен ресторант в София
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Задържаха кораба-фантом с двама украински моряци, появил се край Бургас

Задържаха кораба-фантом с двама украински моряци, появил се край Бургас
Рязка промяна на времето - валежи, силен вятър и сериозно захлаждане

Рязка промяна на времето - валежи, силен вятър и сериозно захлаждане

К метът на павликенското село Дъскот Николай Митев беше нападнат и ударен от жител, на когото съставил акт за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци. За инцидента съобщи на официалната си страница във Facebook кметът на община Павликени Емануил Манолов.

Общината разполага с обособена площадка за едрогабаритни и строителни отпадъци. За ползването ѝ се заплащат такси, които не са високи, но въпреки това работниците не са спазили правилата и са изхвърлили отпадъците на забранено място, предаде NOVA.

Кметът на павликенско село нападнат заради проверка на строителни отпадъци

По думите на Митев на 31 октомври той заварил строителни отпадъци върху площадка с естествена тор, която била почистена преди седмица. Помолил хората, които изхвърлили боклука на нерегламентираното място, да почистят. След ден обаче кметът заварил същото положение.

„Съставих актове на двама души. Нападна ме собственикът на камиончето, с което бяха докарани отпадъците. Изкарах си медицинско. Имам неедин удар по главата и по тялото”, обясни Митев.

Соченият за извършител е задържан, а кметът на Дъскот мисли да го съди.

Източник: NOVA    
Кмет на Дъскот Нападение Строителни отпадъци Незаконно сметище Община Павликени Насилие Акт Задържане Съд Местна власт
Последвайте ни

По темата

Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Катастрофа на

Катастрофа на "Цариградско шосе" блокира движението в София

Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия

Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Кризата с чипове изглежда преодоляна, но разкри други проблеми

Кризата с чипове изглежда преодоляна, но разкри други проблеми

carmarket.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 1 час
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 4 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 3 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 4 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна

Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна

България Преди 21 минути

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни

<p>Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани:&nbsp;<strong>&quot;Нямате избор&quot;</strong></p>

Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани: "Нямате избор"

Свят Преди 21 минути

„Той не ме подкрепя. Той се противопоставя на Мамдани“, каза Андрю Куомо

Как НОИ осъвременява пенсиите: Разбираемо обяснение на швейцарското правило

Как НОИ осъвременява пенсиите: Разбираемо обяснение на швейцарското правило

България Преди 57 минути

В случай, че изчисленият процент е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват и остават в същия размер, обясняват експертите от НОИ

<p>Почина лицето на Северна Корея&nbsp;</p>

Почина Ким Йонг Нам, лицето на Северна Корея за света

Свят Преди 58 минути

„Ким Йонг Нам е перфектният пример за това как да оцелееш дълго в Северна Корея“

.

„Демократи 66“ спечели парламентарните избори в Нидерландия

Свят Преди 59 минути

След оспорвана битка с крайнодясната партия на Герт Вилдерс, центристите на Роб Йетен излязоха начело с минимална разлика

Снимката е илюстративна

Украински дрон удари завод дълбоко в Русия, има разрушения

Свят Преди 1 час

Администрацията на град Стерлитамак, където се намира заводът, съобщи, че петимата работници вътре не са пострадали

,

Един от най-ужасяващите масови убийци в историята – Джордж Банкс, почина на в затвора

Свят Преди 1 час

Той е починал в неделя следобед от усложнения, причинени от неоплазма на бъбреците, или рак на бъбреците

Си Цзинпин се срещна с руския премиер Михаил Мишустин в Пекин

Си Цзинпин се срещна с руския премиер Михаил Мишустин в Пекин

Свят Преди 1 час

Китайският лидер подчерта, че Русия и Китай могат да засилят сътрудничеството си в

<p>Къде е градът на &quot;дълбоката пица&quot;</p>

БезГранично: Чикаго - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 1 час

По стъпките на Алеко Константинов

Ню Йорк гласува за кмет

Ню Йорк гласува за кмет

Свят Преди 1 час

Президентът Доналд Тръмп подкрепи бившия губернатор Андрю Куомо

Почина работникът, изваден от рухналата средновековна кула в Рим

Почина работникът, изваден от рухналата средновековна кула в Рим

Свят Преди 2 часа

Трима други бяха извадени по-рано невредими след първоначалния инцидент

<p>Стартира конференция на високо равнище за влизането ни в еврозоната&nbsp;</p>

„България на прага на еврозоната“: Конференция на високо равнище за приемането на еврото

Пари Преди 3 часа

Тя е организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка

Почина актрисата Даян Лад

Почина актрисата Даян Лад

Свят Преди 3 часа

Новината за кончината ѝ съобщи нейната дъщеря Лора Дърн

Есен в лъжица: Лесна и диетична крем супа от тиква

Есен в лъжица: Лесна и диетична крем супа от тиква

Любопитно Преди 4 часа

При първия студен полъх и жълто листо, умът и стомахът се насочват към тиквата

Проучване: Тийнейджъри използват AI ботове за терапия и романтика

Проучване: Тийнейджъри използват AI ботове за терапия и романтика

Технологии Преди 4 часа

„Много родители все още мислят, че тийнейджърите използват AI само за да мамят на домашните си"

Митът за 15-метровата змия в Конго: Звяр, нападащ хеликоптери

Митът за 15-метровата змия в Конго: Звяр, нападащ хеликоптери

Любопитно Преди 4 часа

„Чувствам, и съм убеден, че ако бях в обсега ѝ, щеше да ме нападне... Можеше лесно да изяде човек“

Всичко от днес

От мрежата

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Руи Мота вече не е треньор на Лудогорец

Gong.bg

Димитър Евтимов - зет като мед

Gong.bg

Най-добрите финансисти в Европа - на конференция за въвеждането на еврото у нас

Nova.bg

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

Nova.bg