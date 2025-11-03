Нападнаха кмет на павликенско село, докато съставя акт за незаконно сметище

К метът на павликенското село Дъскот Николай Митев е бил нападнат от граждани, докато е изпълнявал служебните си задължения днес. Инцидентът е станал в момента, в който кметът е съставял акт за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци, а за него съобщи кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов. Той допълва, че на мястото е имало и полицейски служител, който е станал свидетел на случката.

"Подобни действия срещу представители на местната власт са не само позорни, но и наказуеми по закон. Обществото ни не може да търпи агресия, заплахи и опити за сплашване на хора, които просто си вършат работата. Изразявам пълна подкрепа към кмета на Дъскот и осъждам всяка форма на насилие и неуважение към институциите“, казва в своя официална позиция кметът инж. Манолов.

От Община Павликени пък допълват и, че няма да толерират изхвърлянето на строителни отпадъци извън регламентираните места. Те припомнят и, че имат изградено депо за строителни отпадъци, където процесът е регламентиран.

"Само преди две седмици служителите на БКД бяха разчистили терена до селото от нерегламентираните отпадъци. При рутинна обиколка в петък кметът Николай Митев е установил новоизхвърлените строителни отпадъци и е направил устно предупреждение към извършителя. При поредната проверка в днешния ден се е стигнало до физическото насилие“, казват още от местната администрация.