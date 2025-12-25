Снежна Коледа: Каква е обстановката по пътищата в страната

П редупреждения за опасно време издадоха от НИМХ в цялата страна. За почти всички области е обявен жълт код, а на места в Северозападна и Южна България - и оранжев. Има опасност и от заледявания по пътищата.
Очаква се и днес трафикът в страната да бъде интензивен.
Каква е обстановката в страната
- В София
През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в районите „Панчарево“, с. Железница и с. Плана. Опесъчени са и пътищата в ПП „Витоша“ – "Драгалевци - Алеко" и "Бояна – Златни мостове".
При необходимост пътищата в ПП „Витоша“ ще се затварят за движение, за да се опесачат, след което движението ще се възстановява. Обстановката в София е нормална, а движението се извършва при зимни условия.
Продължават обработките със смеси против заледяване на пътища, по които се движи масовия градски транспорт в районите „ Банкя“, „Овча Купел“, „Витоша“ и „Панчарево“, както и общинските пътища в. Панчарево.
Започват и обработки на опасни и стръмни участъци в столицата. Водачите трябва да шофират със съобразена скорост и да излизат на пътя с автомобили със зимни гуми.
Снежни и хлъзгави пътища затрудняват движението в почти цялата страна, съобщават от пресцентъра на АПИ.
- Ограничено е движението движението по път I-1 Мездра - Ботевград в района на Копяновец заради аварирал ТИР, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Обходният маршрут за леки автомобили е: път III-161 Ребърково - Рашково - Литаково - Ботевград, допълват още от АПИ.
Тежкотоварните автомобили над 12 т изчакват на място.
Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, съобщиха по-рано тази сутрин от АПИ. Слаб сняг вали в областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Разград, Русе, Монтана, Пазарджик, Плевен, Силистра и районите на проход Предел, Попови ливади, Черна Места (обл. Благоевград), проход Петрохан, Етрополе, Витиня, Пирдоп (обл. София), проходите Превал, Пампоров, Рожен (обл. Смолян), проход Шипка (обл. Габрово, обл. Стара Загора).
- Всички пътища в Русенско са проходими при зимни условия, в едно село има регистрирани проблеми с електрозахранването.
Общо 23 машини почистват от снеговалежа, за да се осигури безопасно пътуване на шофьорите в региона. Това съобщи заместник областният управител на Русе Георги Георгиев.
От Хидрометеорологичната станция в крайдунавския град съобщиха за БТА, че снежната покривка е около 1 см. Отчетен е североизточен пулсиращ вятър със скорост до 20 метра в секунда. Температурата на въздуха е минус 0,8 градуса.
От областната администрация припомниха, че през днешния ден е обявен жълт код за обилен снеговалеж и силен вятър на територията на региона.
Георги Георгиев уточни, че по всички трасета на републиканските пътища, които в областта са малко над 500 километра, се извършва обработка срещу заледяване. Цялата налична специализирана техника е в готовност и при влошаване на метеорологичната обстановка може да се реагира максимално бързо и адекватно, съобщи още Георгиев. По негови думи през цялата нощ необходимият брой снегопочистващи машини е бил изкаран на терен и съответно републиканските пътища са своевременно обработвани.
Георгиев апелира към шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със съобразена скорост и да не предприемат рискови маневри. Няма проблеми и при преминаването на Дунав мост при Русе – Гюргево, уточниха от областната администрация.
На този етап няма данни за сериозни проблеми с електроподаването. Единствено в село Брестовица, община Борово, е установено прекъсване на електрозахранването около 4:30 часа тази сутрин. Предприемат се мерки за максимално бързо решаване на ситуацията, отбелязаха още от областната администрация в Русе. Няма данни за населени места без вода и телекомуникации. Ситуацията е променлива, но се следи постоянно.
- На проходите „Шипка“ и Хаинбоаз вали сняг. Пътната настилка е заснежена и обработена. Това съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОУП) в Стара Загора.
Той добави, че на прохода Хаинбоаз вали по-интензивно, а температурата е минус два градуса. На другия старопланински проход е малко по-студено и температурата е минус три градуса.
И на двата прохода, които свързват северна с южна България в област Стара Загора, работят по две снегопочистващи машини.
Пътните настилки на двете магистрали „Тракия“ и „Марица“ в област Стара Загора са мокри, както и голяма част от пътните артерии в областта.
Няма въведени допълнителни ограничения за движение.
- В повечето общини на област Монтана вали лек сняг, по пътищата на региона чистят 43 машини, като те са проходими при зимни условия, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление в Монтана.
В равнинната част на региона снежната покривка е 2-3 сантиметра, а в планинската – малко повече. В прохода Петрохан в Стара планина, през който преминава най-късият път от София към областите Монтана и Видин, работят четири машини. Пътят е разчистен и е проходим при съобразяване с атмосферните условия.
Температурите в региона тази нощ са били от минус 3 градуса във високите части до нула, в момента на повечето места са около нулата.
Заради техническа повреда в тежкотоварен камион, за няколко часа тази сутрин е било затруднено движението по пътя Лом-Козлодуй в района на село Ковачица в община Лом. Камионът вече е преместен и пътят е освободен, уточни дежурният.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират към шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Планира се обработка на пътните настилки. Целта е да се осигури проходимостта на пътищата, като приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.