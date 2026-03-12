България

Жестоко убийство в Елинпелинско: Жена откри съпруга си окървавен в спалнята им

Окръжна прокуратура – София разследва смъртта на 52-годишен мъж в село Богданлия, извършена с особена жестокост

12 март 2026, 12:51
Жестоко убийство в Елинпелинско: Жена откри съпруга си окървавен в спалнята им
Източник: iStock

П од ръководството на Окръжна прокуратура – София се провеждат действия по разследване на умишлено убийство, извършено с особена жестокост.

На 11.03.2026 г. на телефон за спешни случаи 112 постъпил сигнал от жена, която съобщила, че открила съпруга си лежащ на пода окървавен.

Незабавно на местопроизшествието в с. Богданлия, община Елин Пелин, бил изпратен полицейски екип.

При оглед на къща в спално помещение на втория етаж бил открит 52-годишният К.В. в безпомощно състояние. Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган.

Източник: Фокус/Окръжна прокуратура-София    
Убийство Разследване Окръжна прокуратура София Спешен телефон 112 С. Богданлия Община Елин Пелин Полиция Медици Особена жестокост Жертва
