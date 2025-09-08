България

Над 5500 нарушения засякоха тол камерите

Само днес до 16:00 часа са установени нови 1816 случая на превишена средна скорост

8 септември 2025, 19:36
Задържаните за побоя над полицейски шеф, с нови адвокати

Желязков отговори на Радев за

Бедствено положение, огромен пожар в Сакар

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

"Преживях голям шок": Жена е с тежки травми след удар от тротинетка
Семейство твърди, че е нападнато от кучетата на княгиня Калина в

Със 120 км/ч: Турски тирове хвърчат по пътя Враца–София

В края на поредицата почивни дни движението в цялата страна остава засилено, което наложи въвеждането на извънредни мерки. Наред със засиленото полицейско присъствие, от 7 септември заработи и новата система за контрол на средната скорост чрез камерите на тол системата, предава NOVA.

Първите резултати от мярката вече са ясни. За първото денонощие са засечени 3700 нарушения на скоростта. Данните показват, че само на 8 септември, в периода от 00:00 до 16:00 часа, са установени нови 1816 нарушения.

Само за часове: Стотици глобени за средна скорост

Най-много нарушители са засечени в следните участъци:

Северната скоростна тангента: 2816 нарушения

Пътят Дъбник – Телиш: 1102 нарушения

Отсечката Радиново – Цалапица: 859 нарушения

Сред шофьорите мненията за ефективността на мярката са разнопосочни. Професионалният шофьор с над 30-годишен опит Пене Пенев споделя, че въпреки камерите, продължава да става свидетел на агресивно поведение.

„Вчера бях до Асеновград, Пловдив и по магистралата караме със 125, отзад просто те натискат, независимо, че имаше чужденци, но и българи, които бяха доста агресивни. Той ни изпревари, все едно че почти тръгваме да спираме. Значи, той караше със 170-180, при положение, че има вече засичане на тол камери“, разказа той.

Започва засичането на средна скорост от днес

Други водачи обаче се надяват контролът да има положителен ефект. „Малко на младите да им дойде акълът. Те са млади, буйни характери, карат бързо, мощни коли. Трудно, но дано се оправи, дано“, коментира Костадин Костадинов.

Според юристи обаче има неясноти в законовите разпоредби. „Не е определено как се изчислява точно средната скорост. Нямаме поправка в тези норми, които да касаят средната скорост и това също е един проблем, който може да доведе до последствие до отпадане на всичките фишове“, заяви адвокат Борис Малинов.

От „Пътна полиция“ отчитат първоначален положителен ефект от контрола. 

Източник: NOVA    
тол камери скорост
Правителството на Франция падна

Желязков отговори на Радев за

Срив на търговията между Китай и Русия, какво става

Задържаните за побоя над полицейски шеф, с нови адвокати

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

VW ID.CROSS показва какво да очакваме от серийния модел догодина

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 1 ден
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 22 часа
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 21 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 1 ден

Последни новини

Битка за Европа - германските срещу китайските коли

Битка за Европа - германските срещу китайските коли

Свят Преди 1 час

"Фолксваген", заедно с "Бе Ем Ве" и "Мерцедес", се опитва да навакса загубените позиции

Мерц предупреди за имперски план на Путин

Мерц предупреди за имперски план на Путин

Свят Преди 4 часа

Мерц: Това, което наричахме либерален световен ред, е под натиск

Руски дрон порази ТЕЦ край Киев

Руски дрон порази ТЕЦ край Киев

Свят Преди 6 часа

Украинското министерство на енергетиката заяви, че електроподаването вече е стабилизирано

Песков: Санкциите никога няма да променят курса на Русия

Песков: Санкциите никога няма да променят курса на Русия

Свят Преди 6 часа

Песков заяви, че Европа и Украйна правят всичко възможно, за да привлекат САЩ в своята орбита

14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

Свят Преди 6 часа

Полицията съобщи, че подобни протести се организират и в други градове на страната

Въоръжено нападение срещу полицейски участък в Измир, има жертви

Въоръжено нападение срещу полицейски участък в Измир, има жертви

Свят Преди 6 часа

Към момента няма информация за мотивите на нападателя

ООН: Правилата на войната се пренебрегват повсеместно

ООН: Правилата на войната се пренебрегват повсеместно

Свят Преди 7 часа

Той осъди широко разпространените нарушения при пълномащабната инвазия на Русия в Украйна

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Любопитно Преди 7 часа

Зрелищна териториална битка ще премери силите на новите претенденти от 20:00 ч. по NOVA

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

Любопитно Преди 8 часа

Гранде спечели две награди – видео на годината и най-добро поп видео

Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Свят Преди 8 часа

Догодина Орбан, който е на власт от 2010 г., го очакват едни от най-сложните избори на фона на икономическите проблеми и високата инфлация

Много убити и ранени при стрелба в Йерусалим

Много убити и ранени при стрелба в Йерусалим

Свят Преди 8 часа

Нито една въоръжена групировка не пое незабавно отговорност за атаката, но "Хамас" приветства нападението

Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"

Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"

Свят Преди 9 часа

Израелската армия продължава да се подготвя за разширяване на операцията

<p>&quot;Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена&quot;</p>

Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена

Свят Преди 9 часа

Не мисля, че бяхме наивни да се опитаме да установим по-добри отношения с Русия, каза той

<p>Дори &quot;ядрената опция&quot; няма да спаси Франция:&nbsp;Крахът на правителството на Франсоа Байру изглежда неизбежен</p>

Франция - Крахът на правителството на Франсоа Байру изглежда неизбежен

Свят Преди 10 часа

Падението на кабинета ще принуди президента Макрон да търси петия си премиер за по-малко от две години

Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

Свят Преди 11 часа

Децата са били без придружители, когато полицията ги е намерила, и са сътрудничили на властите

Полша откри отломки от неидентифициран обект до границата с Беларус

Полша откри отломки от неидентифициран обект до границата с Беларус

Свят Преди 11 часа

Мястото е отцепено, при инцидента няма пострадали

Всичко от днес

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg
1

Язовирите с критично ниски нива

sinoptik.bg
1

Лятото си отива, сушата се задълбочава

sinoptik.bg

11 навика, които не подозирате, че вредят на здравето ви

Edna.bg

Цяло племе отпада още на старта на „Игри на волята“ 7 тази вечер

Edna.bg

ГЛЕДАЙ НА ЖИВО С КАРТИНА: Квалификации и приятелски срещи

Gong.bg

Тим от Mr Bit Втора лига уволни наставника си

Gong.bg

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Nova.bg

Франция остана без правителство, загуби вота на доверие в парламента

Nova.bg