"Подайте си оставката, не карайте площада да ви измете": ПП с позиция за втория вариант на бюджета

8 декември 2025, 08:14
"Подайте си оставката, не карайте площада да ви измете": ПП с позиция за втория вариант на бюджета

"Продължаваме Промяната" изрази официална позиция по втория проект на бюджет за 2026 г. От формацията призоваха правителството да подаде оставка. 

"Правителството прави втори нескопосан опит да вкара бюджет на държавата. Тези хора така и не разбраха, че няма да стане по този начин. Опитват се пак да ни излъжат и да ни замажат очите, като отложат две от най-скандалните мерки за 2027 г. – вдигането на осигуровките за пенсия и на данъка върху дивидента. Но за сметка на това са натворили нови скандали. Подайте си оставката преди сряда. Не карайте площада да ви измете!", пишат от партията.

От "Продължаваме Промяната" посочват кои мерки, според тях, са пропуснати в новия проект за план-сметка:

- Първо, няма ги парите за младите лекари и медицинските сестри. 260 млн. евро, които обещаваха пет пъти и накрая ги вписаха в предишния бюджет на НЗОК под натиск, сега пак са изчезнали от бюджета. Щяло да има 30 млн. евро, може би през Министерството на здравеопазването, и то само за специализантите. Нито лев за медицинските сестри, нито лев за всички други, които работят в здравната система. Опитват се пак да излъжат абсолютно всички под натиска на, познайте кой – частните болници. Няма нито един текст за минималните заплати на лекарите и на медицинските сестри в системата. Но за сметка на това отчитат 260 млн. евро спестени разходи за здравеопазване.

- Има и едни други спестени разходи – 741 млн. евро от капиталовата програма. Това са пътища, жп и други проекти. 

- За сметка на това заплатите във Висшия съдебен съвет продължават да се вдигат от 24 хил. лв. на месец на 30 хил. лв. Промяна в този бюджет няма. Заплатите в съда и прокуратурата, където сме най-добре платени спрямо Европа, се вдигат най-много – с почти 14%, спрямо 10% за другата администрация.Заплатите в КПК са намалени. Увеличението ще бъде само 42%, а не 52%, както беше в предишния проект на бюджет. 

- Цялата сметка за заплати в останалата част на администрацията не е мръднала. Единственото, което са направили, е да ги раздадат малко по-справедливо, което е някакъв напредък, но така нареченото „отвързване“ на заплатите всъщност не е отвързване. Казва се само: догодина няма да се прилагат текстовете на закона, но по-догодина ще видим.

- Вместо да се намалят парите за издръжка на администрацията, те са се вдигнали. Това са парите за ремонти, ток, консумативи и издръжка по всички административни сгради. Те се вдигат с 47 млн. лв. върху вече 20-процентовото увеличение в предишния бюджет. Да си имат ведомствата да си харчат. Или, казано иначе – ще харчим 700 млн. лв. повече за тоалетна хартия и ремонти, но няма да дадем 260 млн. лв. за заплати в здравеопазването.

- Промените в приходите. Те са паднали, тъй като няма да вдигат осигуровките и няма да има данък дивидент догодина. По-догодина ще има. Но тъй като не им стига и не могат да направят достатъчно спестявания, са измислили от въздуха едни 300 млн. евро повече приходи от продажби на въглеродни квоти. Това, като отворим детайлната тригодишна прогноза, е със същия текст като в предишния бюджет. Така че как са се появили тези приходи – може би само Теменужка Петкова може да каже.

- Освен това са запазили едни 800 млн. евро "измислени" приходи от ДДС, които няма да се случат, както не се случиха тази година. Тоест реалният дефицит в този бюджет е най-малко 4%, а по-скоро 4,5%, а не 3%. И тези счетоводни трикове, които са натворили в тази хартия за три дни, няма как да го скрият.

