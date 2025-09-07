България

Започва засичането на средна скорост от днес

Броят на сертифицираните отсечки достигна 22 на 5 септември. Вижте кои са те

7 септември 2025, 06:58
Започва засичането на средна скорост от днес
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

П рилагането на секционен контрол за измерване на средната скорост на движение по определени участъци от републиканската пътна мрежа започва от 00:00 ч. днес, 7 септември, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост.

Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление (НТУ) на Министерството на вътрешните работи (МВР), което ще налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.

Броят на сертифицираните отсечки достигна 22 на 5 септември.

Списъкът е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление (bgtoll.bg). Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение. Данните се актуализират с всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология, посочват от пътната агенция.

Национално тол управление има техническа готовност за включване на 126 отсечки от републиканската пътна мрежа с обща дължина около 1200 км. Очаква се издаване на методическите указания от Министерството на вътрешните работи, след което тези участъци могат поетапно да бъдат включени в реален секционен контрол на средната скорост.

Предвижда се до края на годината целият планиран обхват от 126 отсечки да започне реално да функционира.

Всички сертифицирани до 5 септември отсечки са:

Магистрала „Тракия“:

  • Вакарел – Ихтиман
  • Ихтиман – Вакарел
  • Цалапица – Радиново
  • Радиново – Цалапица
  • Магистрала „Струма“:
  • Сандански – Дамяница
  • Дамяница – Сандански
  • Българчево – Покровник
  • Покровник – Българчево

Магистрала „Хемус“:

  • Девня – Игнатиево
  • Игнатиево – Девня
  • Белокопитово – Каспичан
  • Каспичан – Белокопитово

Северна коростна тангента:

  • Илиянци – Чепинци
  • Чепинци – Илиянци

Републиканските пътища:

  • Слатино – Кочериново
  • Кочериново – Слатино
  • Струйно – Шумен
  • Шумен – Струйно
  • Долни Дъбник – Телиш
  • Телиш - Долни Дъбник
  • Български извор – Сопот
  • Сопот - Български извор

Директорът на „Националното тол управление“ инж. Олег Асенов съобщи в средата на седмицата, че

до края на годината ще бъдат покрити повече от 1200 км от пътната мрежа

за контрол на средната скорост. Очаква се началото на контрола на претоварването да бъде около 15 октомври, като през първия етап ще има 20 точки, каза тогава Олег Асенов.

По темата

Източник: БТА/Екатерина Тотева    
АПИ средна скорост тол камери засичане 12 отсечки глоби Национално тол управление
Последвайте ни
Започва засичането на средна скорост от днес

Започва засичането на средна скорост от днес

Удар по АЕЦ „Запорожие“, Русия обвинява Украйна

Удар по АЕЦ „Запорожие“, Русия обвинява Украйна

Русия атакува Одеса и с балистична ракета

Русия атакува Одеса и с балистична ракета

Отвличане от извънземни или трик на ума: Едно земно обяснение на близките срещи

Отвличане от извънземни или трик на ума: Едно земно обяснение на близките срещи

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Всички прозорци в колата стават интелигентни дисплеи

Всички прозорци в колата стават интелигентни дисплеи

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 2 дни
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 2 дни
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 2 дни
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, имаме ли нещо за ядене? – Да, мечти и надежди.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Лято през септември &ndash; до 33 градуса в неделя</p>

Лято през септември – до 33 градуса в неделя

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Паметникът на Георги Марков в София

7 септември: Цената на свободата – покушението над Георги Марков

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Нови протести в Сърбия след полицейско насилие в Нови Сад

Нови протести в Сърбия след полицейско насилие в Нови Сад

Свят Преди 9 часа

Тази вечер в цяла Сърбия бяха обявени нови протести в отговор на полицейското насилие снощи на протестите в Нови Сад

Неразказаната история на Хераклея Синтика: Град, съсипан от катаклизми

Неразказаната история на Хераклея Синтика: Град, съсипан от катаклизми

Любопитно Преди 10 часа

Въпреки години са останали незаличените следи от ужаса на разрушенията, предизвикани от унищожително земетресение

Тържествена заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

Тържествена заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

България Преди 11 часа

В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник започва тържествена заря-проверка

Трагедия в Царево: Чех загина на място след удар със скутер

Трагедия в Царево: Чех загина на място след удар със скутер

България Преди 11 часа

Мотоциклетистът е починал на място

<p>Неловкият момент между Марк Зукърбърг и Доналд Тръмп</p>

„Не бях подготвен“ - неловкият момент между Марк Зукърбърг и Доналд Тръмп

Любопитно Преди 11 часа

Главният изпълнителен директор на Meta призна, че не е подготвен за въпрос от президента на събитие в Белия дом

„И какво от това?“: Чарли Шийн признава, че е имал сексуални преживявания с мъже

„И какво от това?“: Чарли Шийн признава, че е имал сексуални преживявания с мъже

Любопитно Преди 12 часа

Шийн описва колко освобождаващо е било да проговори за темата след толкова години мълчание

Исторически триумф! Иван Иванов спечели българския финал на US Open

Исторически триумф! Иван Иванов спечели българския финал на US Open

България Преди 12 часа

За Иван това беше втори пореден финал на турнир от Големия шлем, след като през лятото вече вдигна титлата на „Уимбълдън“

Макрон ще произнесе реч за 35 г. обединение на Германия

Макрон ще произнесе реч за 35 г. обединение на Германия

Свят Преди 13 часа

Френският президент ще бъде първият чуждестранен лидер, който говори на събитието от повече от 20 години

Необичайният живот на най-ниския мъж в историята

Необичайният живот на най-ниския мъж в историята

Любопитно Преди 13 часа

Чандра Бахадур Данги е роден на 30 ноември 1939 г. в отдалеченото село Римкхоли в Непал

Българка e държана в плен и малтретирана месеци наред в Солун

Българка e държана в плен и малтретирана месеци наред в Солун

Свят Преди 14 часа

Жертвата твърди, че нападателят е слагал лекарства в храната и е откраднал личната ѝ карта

Голям пожар край Сопот (СНИМКИ)

Голям пожар край Сопот (СНИМКИ)

България Преди 14 часа

Шест екипа на пожарната от Карлово, Пловдив и Хисаря са на мястото на инцидента и работят по овладяването на стихията

Какви са здравните ни права и медицинска помощ при пътуване в чужбина

Какви са здравните ни права и медицинска помощ при пътуване в чужбина

Любопитно Преди 15 часа

Как да получим здравна карта при пътуване в друга страна и какво покрива тя

Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че предците ни са изпитвали болка от разединението

Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че предците ни са изпитвали болка от разединението

България Преди 15 часа

По думите му, днешното общество е не само разделено, но и примирено

Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Свят Преди 15 часа

Известният италиански моден дизайнер почина в четвъртък

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

12 навика, които ни състаряват

Edna.bg

Дневен хороскоп за 7 септември, неделя

Edna.bg

България търси първи точки в тежко гостуване на Грузия

Gong.bg

Кралицата е една! Сабаленка не даде шанс на Анисимова и защити титлата си на US Open

Gong.bg

Слънчево и топло в неделя, температури до 33 градуса

Nova.bg

Кристин Грозданов: Мачът беше на ниво финал от Големия шлем при мъжете

Nova.bg