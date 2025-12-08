Ч иприян Чуку е новият кмет на Букурещ при над 90 процента обработени протоколи. Това показват резултатите, публикувани от Постоянното изборно бюро.

Изборите за кмет в Букурещ: Чиприан Чуку печели с 32.7% от гласовете

Кандидатът на Национално-либералната партия и настоящ кмет на Шести сектор в румънската столица получава 36,17 на сто от гласовете. На второ място е независимата кандидатка Анка Александреску, подкрепена от опозиционния Алианс за обединение на румънците с 21,94 процента. Трети е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца с 20,50 на сто. Всички социологически проучвания в изборната седмица го сочеха като най-вероятния победител.

За позицията, останала вакантна след избирането на Никушор Дан за президент на Румъния, се надпреварваха 15 кандидати. В бюлетината обаче те бях 17, тъй като двама оттеглиха кандидатурите си в последния момент.

Изборният ден протече без особени нарушения, но при ниска избирателна активност, предаде кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Кой е Чиприан Чуку – кандидатът, който обеща да подреди Букурещ и спечели

Чиприан Чуку е кандидатът, който обеща да подреди Букурещ. Той показа отчасти на какво е способен още, докато ръководеше Шести сектор на румънската столица: създаде първият линеен парк в града, демонстрира как неизползвани пространства могат да бъдат превърнати в зелени площи, организира любимия и на все повече българи Коледен базар „West Side“ в парк „Друмул Таберей“, който генерира приходи в местния бюджет.

Обещания и приоритети

Като кмет на Букурещ той обещава да работи с още по-голям размах - да рехабилитира главните артерии, да модернизира отоплителната мрежа, за да не остават цели квартали без топла вода и парно. Успоредно с това лансира екологичен план, който включва зелен пояс около Букурещ и иска център без автомобили, по подобие на Париж.

По време на предизборната кампания Чиприан Чуку представи и идеи като разширяване на единичните ленти, създаване на коридори за обществен транспорт със специални ленти за автобуси, тролейбуси и трамваи по главните оси, със светофари с приоритет.

Той предложи и въвеждането на единен интегриран билет за автобуси, трамваи, тролейбуси и метро; създаването на паркинги „паркирай и пътувай“, изградени извън Букурещ по главните оси, които вкарват трафика в града; ускорена достъпност до гари и тротоари (рампи, асансьори, тактилна маркировка, акустични светофари).

Планът му е сложен и Чиприан Чуку ще има две години и половина, за да го приложи. „Искам от Букурещ да направя проекта на моя живот", сподели той в нощта след изборите и допълни:

„Не се виждам като президент на Румъния, искам да бъда кмет на Букурещ възможно най-дълго. Не искам да бъда президент на Румъния, не искам да бъда председател на Национално-либералната партия, искам да имам колкото се може повече време за града“.

По време на мандата си като кмет на Щести сектор, Чуку беше яростен критик на бившия кмет на Букурещ и настоящ президент на Румъния Никушор Дан. Той го обвини, че е блокирал важни проекти - водоснабдителни мрежи, канализация, осветление и асфалтиране – някои от които са били висящи повече от три години.

Имущество, доходи, семейство

Според декларацията за имущество, Чиприан Чуку притежава земеделска земя в Арджеш, градски парцел от 500 кв. м в Ордоряну (Илфов), два апартамента в Букурещ и лек автомобил Рено, произведен през 2023 г. Неговите сметки включват спестявания и средства в Райфайзен и Банка Трансилвания, които надвишават 5000 евро. Декларираният годишен доход е 214 810 леи (кметската заплата), 89 360 леи (заплатата на съпругата му), 2880 евро от наеми.

Чиприан Чуку живее в жилищен блок в Шести сектор, женен е и има дъщеря, но е дискретен относно личния си живот.

Хоби и свободно време

Той е фен на спорта. Ходи редовно на фитнес и обича да играе баскетбол. Споделя, че Майкъл Джорджан е в класацията на любимите му спортисти. Чиприан Чуке е и страстен почитател на рок и метъл музиката. След като беше обявено, че е кандидат на Национално-либералната партия за кмет на Букурещ, Чуку обяви, че ще започне да пише програмата си за Букурещ, базирана на музиката на финландска прогресив-метъл група „Аморфис“. Той също така публикува снимка от концерта на Пантера в Букурещ, както и изображение на Металика, които ще имат концерт в румънската столица през май догодина.