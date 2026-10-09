България

Над 30 сайта предлагат незаконно лекарствени продукти

До момента от ИАЛ са извършени близо 70 проверки

Николай Киров Николай Киров

9 октомври 2026, 16:11
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М инистерство на здравеопазването даде разяснения за установени от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) търговии с неразрешени лекарствени продукти, включително така популярните напоследък пептиди, предава Dariknews.bg.

"Много български граждани използват пептиди, но тези пептиди не се представят по установения ред, по който трябва да са лекарствени продукти у нас, първо, и второ, тези хора, които ги използват, искат бърз ефект с отслабване, но не знаят какво вещество приемат в организма си. За да бъдем по-здрави е важно да имаме информация какви продукти използваме, включително лекарствени и на база на информирано решение да водим здравословен начин на живот", посочи здравният министър Катя Ивкова. 

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До момента от ИАЛ са извършени близо 70 проверки, установени са над 30 е-платформи, чрез които се предлагат незаконно лекарствени продукти. Изпратени са сигнали и до  Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" ГДБОП, допълни Ивкова. 

Предизвикателство в контролната дейност на всичко това е, че в 99% от случаите домейните на тези сайтове са извън територията на България, което силно ограничава възможностите на различните структури на МВР да спрат достъпа до съответния сайт и да бъде намален риска за хората, това заяви Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата.

„В най-напреднал етап са три производства, като при два от случаите са съставени актове, при третия предстои, като предвидените санкции в Закона за лекарствените продукти са около 38 000 евро за това нарушение“, посочи Кирилов.

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Друго предизвикателство, което експертите посочиха, е, че в голяма част от сайтовете се наблюдават промени или в наименованието, или в линковете, които препращат към други сайтове, което също силно затруднява действията на МВР.

„Затова трябва да продължат действията по това хората да се запознават с рисковете при нерегламентирано закупуване на подобни лекарствени продукти, тъй като дори да се касае за лекарствен продукт, който е автентичен и произведен от действителен производител, с финалната опаковка е, която може да са закупи от аптеката, закупувайки го от такъв тип сайт, няма никакви гаранции как е съхраняван и дали качествата отговарят на тези, които са залoжени. Именно затова са толкова стриктни изискванията по отношение на законовата верига за разпространение на лекарствени продукти, където от производителя, през търговеца на едро, до аптеката има строги изисквания. Закупувайки един продукт, който претендира, че е лекарствен продукт или хранителна добавка от такъв тип сайтове, които не са изпълнили законовите задължения, се поема изключителен риск. България не е изключение", обясни експертът от ИАЛ.

По думите му няма незасегната държава в ЕС, като в последните месеци все по-актуално става продажбата на пептиди.

"На практика това са пептидни хормони, които са преминали през задълбочена оценка на документацията, клинични изпитвания, строги изисквания на производство, за да получат разрешение за употреба от Европейската агенция и се прилагат единствено и само след медицински преглед от специалист, изследвания и контролиране на дозите, които всеки пациент трябва да приема. Препоръки от немедицински лица в социални мрежи, например, крие сериозни рискове за хората“, каза още Богдан Кирилов и допълни, че същото се отнася и закупуването на подобни продукти от нерегламентирани места. 

Редактор: Николай Киров
Източник: Dariknews.bg    
пептиди ГДБОП Министерство на здравеопазването
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