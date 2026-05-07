На живо: Първо редовно заседание на 52-рото НС

С кворум от 210 народни представители 52-рият парламент официално даде старт на първото си редовно пленарно заседание.

Депутатите от "Прогресивна България" (ПБ) сме тук, за да променим България. Съзнаваме отговорността, с която българските избиратели ни натовариха, заяви в декларация от парламентарната трибуна народният представител Антон Кутев.

Ние от ПБ уведомяваме, че вече моралните стандарти са други, че праговете на поносимост вече са други, посочи той.

По думите на Кутев гражданите очакват държавата да изпълнява задълженията си по функциониране на обществения договор, както и ангажиментите си към тях.

Парламентът освободи Катя Панева от парламентарната група "Демократична България" като секретар на Народното събрание и избра колегата ѝ Любен Иванов.

"За" предложението, внесено от председателя на групата Надежда Йорданова, бяха 224 народни представители, без "против или "въздържал се".

Панева беше избрана за секретар миналата седмица при откриването на 52-рото Народно събрание.

Сред основните приоритети пред народните представители е обсъждането и приемането на държавния бюджет за тази година.

В проектопрограмата за първите две редовни пленарни заседания е предвидено изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата. Предложението е внесено от председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

Източник: БТА

Очаква се финансовият министър да представи информация за наличностите по държавните сметки, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, както и данни за размера на бюджетния дефицит и вътрешния и външния дълг. В рамките на изслушването ще бъдат обсъдени и рисковете от забавяне на плащания към общините, както и евентуални проблеми с разплащанията по Плана за възстановяване и устойчивост и отражението им върху държавните финанси. Точката е заложена като трета в дневния ред на парламента.

Преди това депутатите трябва да разгледат проекторешение за освобождаването на Катя Панева от „Демократична България“ като секретар на Народното събрание и избора на нейно място на Любен Иванов. Народните представители ще обсъдят и създаването на Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание.

В програмата за следващите дни е включено и обсъждане на проекторешения за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси и на Временна комисия по правни въпроси.

В първия петък на месеца е предвиден традиционният блицконтрол, който ще започне в 9:00 часа, както и редовен парламентарен контрол.