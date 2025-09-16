България

На старта на учебната година: Нови инициативи за безопасно движение

Старт на ROADPOL и брифинг на „Пътна полиция“ за промените в Закона за движение по пътищата

16 септември 2025, 09:41
Ужасяващата катастрофа на „Ботевградско шосе“: Колата била с 800 конски сили и състезателни гуми

Ужасяващата катастрофа на „Ботевградско шосе“: Колата била с 800 конски сили и състезателни гуми
Шофьор се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград

Шофьор се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград
Пенсионерът с рекорден брой глоби заведе дело срещу КАТ

Пенсионерът с рекорден брой глоби заведе дело срещу КАТ
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Изпращаме отец Иван от Нови хан в последния му земен път

Изпращаме отец Иван от Нови хан в последния му земен път
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване
Защо ограничението по новата магистрала

Защо ограничението по новата магистрала "Европа" е 120 км/ч
Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

П ътната безопасност е във фокуса на институциите след завръщането на учениците в класните стаи. Очаква се на брифинг от „Пътна полиция“ да коментират промените в Закона за движение по пътищата, както и старта на „Дните на безопасността на пътя“ на ROADPOL, съобщи NOVA.

На този фон Столичната община също организира специално събитие, посветено на безопасността на пътя. Малко преди обяд на картинг пистата в квартал „Красна поляна“ ще се проведат демонстрации, в които ще участват пилотът от Формула 3 Никола Цолов, както и мотоциклетният шампион Ангел Караньотов.

Кампанията цели да обърне внимание на рисковете от шофирането с превишена скорост. Посланието на участниците е, че за разлика от състезанията и симулаторите, в реалния живот последствията от всяко неправилно решение могат да бъдат необратими.

Източник: NOVA    
Пътна безопасност Пътна полиция Закон за движение по пътищата Превишена скорост ROADPOL Столична община Ученици Дни на безопасността на пътя Никола Цолов Ангел Караньотов
Последвайте ни

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Как да оцелеем и след 15-ти септември?!

Как да оцелеем и след 15-ти септември?!

Премиерът Желязков свиква Националния борд по водите

Премиерът Желязков свиква Националния борд по водите

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тийнейджъри са глобени с $300 000 за уриниране в супа

Тийнейджъри са глобени с $300 000 за уриниране в супа

Свят Преди 11 минути

17-годишните младежи качиха видеоклип в социалните мрежи на пиянската си постъпка

.

Рубио: Тръмп вероятно ще се срещне със Зеленски следващата седмица

Свят Преди 17 минути

Тръмп е провел „многократни разговори с Путин и многократни срещи със Зеленски"

Тръмп уволни Лиса Кук, но съдът я върна за ключова среща

Тръмп уволни Лиса Кук, но съдът я върна за ключова среща

Свят Преди 55 минути

След като Тръмп отстрани Кук, тя оспори решението му в съда

Тръмп подписа указа за разполагане на Националната гвардия в Мемфис

Тръмп подписа указа за разполагане на Националната гвардия в Мемфис

Свят Преди 56 минути

Президентът на САЩ заяви, че тази операция ще бъде "повторение" на акцията, проведена във Вашингтон

<p>Образование в Дания&ndash; къде, как и защо?</p>

БезГранично: Топ 5 на университетите в Дания, всичко за студента

БезГранично Преди 1 час

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, общежития и документи

Красотата винаги е имала цена - често плащана със здраве, болка и живот

Красотата винаги е имала цена - често плащана със здраве, болка и живот

Любопитно Преди 1 час

Красотата никога не е била справедлива - и никога не е било писано да бъде

Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората

Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората

България Преди 2 часа

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО заяви, че правителството може да разчита на подкрепата им, докато работи за хората и държавата

Света Людмила Чешка

Мила на народа - почитаме светицата, убита от роднини

България Преди 2 часа

Вижте кой празнува имен ден днес

За клевета и обида: Тръмп завежда дело срещу New York Times на стойност $15 млрд.

За клевета и обида: Тръмп завежда дело срещу New York Times на стойност $15 млрд.

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му

Мързеливо суши у дома за 10 минути: Лесна рецепта стъпка по стъпка

Мързеливо суши у дома за 10 минути: Лесна рецепта стъпка по стъпка

Любопитно Преди 3 часа

Основното предимство на тази рецепта е, че цялото суши може да се приготви само за 10 минути

7 на пръв поглед „безобидни“ навика, които тайно увреждат мозъка ви

7 на пръв поглед „безобидни“ навика, които тайно увреждат мозъка ви

Любопитно Преди 3 часа

Ако искате да се освободите от лош навик, експертите препоръчват да промените средата си, за да избегнете провокиращи фактори

Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Технологии Преди 4 часа

OpenAI вдига завесата за най-популярните дейности с чатбота

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

Любопитно Преди 10 часа

Безгрешните Лечители акостираха на Брега на отчаянието

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Свят Преди 10 часа

Полската полиция разследва обстоятелствата около случилото се

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Свят Преди 11 часа

Сирски е наредил уволнението офицерите, отговарящи за 17-и и 20-и армейски корпуси

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Свят Преди 12 часа

Към момента има около 11 000 документирани случая

Всичко от днес

От мрежата

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Днес празнуват имената, които се радват на любов

Edna.bg

Дневен хороскоп за 16 септември, вторник

Edna.bg

Бомба във Формула 1: Ферари започнал преговори с Верстапен?

Gong.bg

Румениге: УЕФА постигна голям успех с новия формат на Шампионска лига

Gong.bg

Пенсионерът-рекордьор по глоби осъди КАТ: Спечели 29 дела и изчисти името си

Nova.bg

Премиерът Желязков свика Националния борд по водите

Nova.bg