На старта на учебната година: Нови инициативи за безопасно движение

П ътната безопасност е във фокуса на институциите след завръщането на учениците в класните стаи. Очаква се на брифинг от „Пътна полиция“ да коментират промените в Закона за движение по пътищата, както и старта на „Дните на безопасността на пътя“ на ROADPOL, съобщи NOVA.

На този фон Столичната община също организира специално събитие, посветено на безопасността на пътя. Малко преди обяд на картинг пистата в квартал „Красна поляна“ ще се проведат демонстрации, в които ще участват пилотът от Формула 3 Никола Цолов, както и мотоциклетният шампион Ангел Караньотов.

Кампанията цели да обърне внимание на рисковете от шофирането с превишена скорост. Посланието на участниците е, че за разлика от състезанията и симулаторите, в реалния живот последствията от всяко неправилно решение могат да бъдат необратими.