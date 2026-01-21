На първо четене: НС реши да закрие Комисията за противодействие на корупцията

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

Д епутатите приеха на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС, който предвижда закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и прехвърляне на функциите ѝ на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и на Сметната палата.

Отхвърлени бяха другите два законопроекта на "ДПС-Ново начало" и на "Продължаваме промяната-Демократична България".

Източник: NOVA

Законопроектът за изменение на Закона за Сметната палата, внесен от ГЕРБ-СДС, беше одобрен със 121 гласа "за", 82 "против" и 10 "въздържал се". Срокът за предложения между първо и второ четене на промените беше намален на три дни.

Законопроектът на ГЕРБ-СДС предвижда функциите по разкриване и противодействие на корупцията да бъдат възложени на ГДБОП на МВР. Предвижда се разследването на проявите на корупция по високите етажи на властта да бъде възложено отново на следователите, в съответствие с принципите на Наказателно-процесуалния кодекс при определяне на компетентните разследващи органи.

Дейностите по превенция на корупцията, установяване на конфликт на интереси и на несъответствие в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности, се прехвърлят към Сметната палата, която става правоприемник на административните структури на КПК, осъществяващи тези функции.