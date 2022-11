МВнР: България е изключително притеснена от експлозията в Полша

Б ългария е изключително притеснена от експлозията в Полша, при която загинаха цивилни граждани. Това се казва в позиция на българското Министерство на външните работи, публикувана в Twitter.

"Следим развитието на ситуацията отблизо и сме в контакт с нашите съюзници за консултации.

Изразяваме пълна солидарност с полските ни съюзници, обединението на НАТО и Европейския съюз е нашата сила", посочват в позицията си от МВнР.

Since the very beginning of the Russian war in Ukraine we insist that the aggression must stop immediately.