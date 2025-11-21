България

МОН представи рейтинга на университетите в България

Софийският, Техническият и Медицинският университет са сред първенците

21 ноември 2025, 12:36

П росветното министерство публикува рейтингите на университетите у нас - сред първенците са Софийският университет, Техническият и Медицинският в София, предаде NOVA

Източник: NOVA

Най-много действащи студенти за учебната 2024/2025 г. има в направление „икономика“, следвано от „педагогика“ и „медицина“. Просветният министър очерта и положителни тенденции за пазара на труда - тазгодишният прием за „медицинска сестра“ е скочил с 38%, след като специалността беше обявена за защитена.

Източник: NOVA

Сериозен е ръстът на студентите, избрали специалности като „химични технологии“, „хидроинженерство“, „металургия“. Въпреки това недостигът на кадри е именно в тези направления.

„Насърчаваме техническото образование, насърчаваме природо-математическото. В медицинското имаме достатъчно търсене, но там проблемът е, че 25% от завършилите заминават в чужбина. Тази година се опитахме да променим това – предложихме държавният прием да бъде свързан с подписване на договори с лечебните заведения. Този прием се изпълни“, коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Източник: NOVA    
