Млад гений съди университети за расова дискриминация след 16 отказа

М лад гений и неговият баща предприемат съдебни действия, след като той бе отхвърлен от 16 университета, въпреки своите отлични резултати.

Стенли Джонг, който сега е на 19 години, и баща му Нан Джонг са подали искове в съда, в които твърдят, че е бил дискриминиран заради азиатския си произход, когато някои от най-престижните университети в САЩ, както и пет държавни училища, са отхвърлили молбата му през 2023 г.

В тях се подчертава, че Стенли има 4,42 GPA и е един от само 2000 ученици, които получават резултат 1590 или по-висок на изпита SAT, от над два милиона участници всяка година.

Asian student Stanley Zhong has sued the University of California for racial discrimination after being rejected despite having a 1590 SAT score and a 3.98 GPA. Follow: @AFpost pic.twitter.com/mYuN6Buz2z

Той дори управлява собствен стартъп – платформата за подпис на електронни документи Rabbit-Sign, докато е бил още в гимназията и е бил нает от Google на престижна позиция след завършването, съобщава Sacramento Bee.

Няколко от училищата, които отхвърлили Стенли, приемат студенти с по-ниски средни оценки и резултати , включително Калифорнийската политехника в Сан Луис Обиспо, която приема студенти със средни оценки от 4,13 до 4,25 за програмите по инженерство.

„Няма нищо по-неамериканско от това“, каза Нан пред New York Post. „Всъщност не мисля, че [тези училища] се интересуват от щетите, които причиняват на тези деца“, добави той.

After being rejected by 16 colleges, Bay Area teen Stanley Zhong was hired for a PhD-level position at Google. Now, he and his father are suing the University of California for racial discrimination. https://t.co/ZUALKxIvoy https://t.co/ZUALKxIvoy