Д нес отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията на Република България - върховния закон, който положи основите на демократичната ни държава и утвърди принципите на правовия ред, разделението на властите и защитата на основните права и свободи на гражданите, съобщи NOVA.

"Конституцията е повече от юридически документ. Тя е обществен договор, който ни обединява около ценностите на свободата, справедливостта, законността и човешкото достойнство. В продължение на 35 години тя е гарант за стабилността на държавността и ориентир за развитието на българските институции", посочват от Министерството на правосъдието.

"Днес отговорността ни е не само да пазим духа и буквата на Конституцията, но и да работим за укрепването на върховенството на правото, независимостта на съдебната власт и доверието на гражданите в правосъдието. Това е пътят към по-силна, по-справедлива и по-модерна България", допълват от ведомството.

"Честит празник на всички, които с труда и професионализма си ежедневно отстояват конституционните принципи и работят в служба на закона и обществения интерес", се казва още в съобщението на правосъдното министерство.