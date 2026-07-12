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Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията на Република България

Върховният закон, който утвърди принципите на правовия ред, разделението на властите и защитата на основните права и свободи на гражданите

12 юли 2026, 16:35
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията на Република България
Източник: Министерство на правосъдието/Facebook

Д нес отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията на Република България - върховния закон, който положи основите на демократичната ни държава и утвърди принципите на правовия ред, разделението на властите и защитата на основните права и свободи на гражданите, съобщи NOVA.

"Конституцията е повече от юридически документ. Тя е обществен договор, който ни обединява около ценностите на свободата, справедливостта, законността и човешкото достойнство. В продължение на 35 години тя е гарант за стабилността на държавността и ориентир за развитието на българските институции", посочват от Министерството на правосъдието.

"Днес отговорността ни е не само да пазим духа и буквата на Конституцията, но и да работим за укрепването на върховенството на правото, независимостта на съдебната власт и доверието на гражданите в правосъдието. Това е пътят към по-силна, по-справедлива и по-модерна България", допълват от ведомството.

"Честит празник на всички, които с труда и професионализма си ежедневно отстояват конституционните принципи и работят в служба на закона и обществения интерес", се казва още в съобщението на правосъдното министерство.

Източник: NOVA    
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