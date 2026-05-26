„Всичко замина“: Хората в Севлиево описват ужаса след наводненията

Б лизо 200 къщи в Севлиево са с описани щети след наводненията в Северна България, а държавата обяви компенсации за пострадалите домакинства, земеделци и животновъди. Издирването на изчезнал човек след придошлите води продължава без резултат.

По данни на общината, два екипа съвместно с дирекция „Социално подпомагане“ са обходили 195 имота за два дни.

„Абсолютно всички щети са описани подробно“, заяви заместник-кметът на Севлиево Красимира Йорданова.

Сред най-тежко засегнатите са семейства, чиито домове са били залети за минути. Хората разказват за унищожени електроуреди, мебели и имущество.

„Вълната беше страшна. Искахме да излезем, но водата ни връщаше по стъпалата. Едвам се спасихме“, разказа жена от пострадало семейство.

По думите ѝ водата е достигнала почти до кръста ѝ, а съседи са я изнесли през придошлите води.

„Печки, хладилници, перални, всичко замина. Спални, гардероби, всичко“, допълни друг член на семейството.

От общината уточниха, че не всички поражения са еднакво тежки. Част от имотите са с наводнени мазета, без сериозно унищожено имущество, но има и случаи на напълно унищожени домове и засегнати автомобили.

Държавната помощ ще бъде отпускана по три направления:

еднократна помощ, помощ за единствено жилище и компенсации за унищожени електроуреди чрез фонд „Социална закрила“.

Общият размер може да достигне близо 4000 евро.

„Община Севлиево също ще окаже финансова подкрепа на абсолютно всички засегнати“, обяви Йорданова. Размерът на общинската помощ трябва да бъде уточнен на заседание на Общинския съвет.

Част от хората обаче остават скептични дали реално ще получат обещаните средства.

„Първо не вярвам. И второ, ние сме две семейства в един двор. Тези помощи щели да се разделят между нас“, каза пострадал жител.

След аварията на магистрален водопровод, причинена от бедствието, водоснабдяването в Севлиево вече е възстановено. По време на кризата без вода са останали около 20 хиляди души.

От общината благодариха на доброволците, пожарната, полицията, Българския червен кръст и дарителите на бутилирана вода, които са участвали в овладяването на последствията от наводненията.