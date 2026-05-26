България

„Всичко замина“: Хората в Севлиево описват ужаса след наводненията

От Община Севлиево ще подпомогнат потърпевшите от водното бедствие

26 май 2026, 09:31
Доц. Вълков: Европа е защитена от епидемично разпространение на Ебола

Доц. Вълков: Европа е защитена от епидемично разпространение на Ебола
Щастлива развръзка: Откриха живо и здраво изчезналото дете край Кюстендил

Щастлива развръзка: Откриха живо и здраво изчезналото дете край Кюстендил
Метален баскетболен кош се срути по време на игра на новоизградено игрище в „Лагера“

Метален баскетболен кош се срути по време на игра на новоизградено игрище в „Лагера“
Столичното метро пуска нови влакове за пътниците

Столичното метро пуска нови влакове за пътниците
Слънце и летни температури, но не за дълго: Идват гръмотевици и захлаждане

Слънце и летни температури, но не за дълго: Идват гръмотевици и захлаждане
Възобновиха подаването на питейна вода за Севлиево

Възобновиха подаването на питейна вода за Севлиево
Адвокат: Служители на ГДНП продават информация на издирвани лица

Адвокат: Служители на ГДНП продават информация на издирвани лица
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Б лизо 200 къщи в Севлиево са с описани щети след наводненията в Северна България, а държавата обяви компенсации за пострадалите домакинства, земеделци и животновъди. Издирването на изчезнал човек след придошлите води продължава без резултат.

По данни на общината, два екипа съвместно с дирекция „Социално подпомагане“ са обходили 195 имота за два дни.

„Абсолютно всички щети са описани подробно“, заяви заместник-кметът на Севлиево Красимира Йорданова.

Сред най-тежко засегнатите са семейства, чиито домове са били залети за минути. Хората разказват за унищожени електроуреди, мебели и имущество.

„Вълната беше страшна. Искахме да излезем, но водата ни връщаше по стъпалата. Едвам се спасихме“, разказа жена от пострадало семейство.

„Замина ми половината живот“: Огромни щети след наводнението в Севлиево

По думите ѝ водата е достигнала почти до кръста ѝ, а съседи са я изнесли през придошлите води.

„Печки, хладилници, перални, всичко замина. Спални, гардероби, всичко“, допълни друг член на семейството.

От общината уточниха, че не всички поражения са еднакво тежки. Част от имотите са с наводнени мазета, без сериозно унищожено имущество, но има и случаи на напълно унищожени домове и засегнати автомобили.

Държавната помощ ще бъде отпускана по три направления:

  1.  еднократна помощ,
  2. помощ за единствено жилище и
  3. компенсации за унищожени електроуреди чрез фонд „Социална закрила“.

Общият размер може да достигне близо 4000 евро.

 

„Община Севлиево също ще окаже финансова подкрепа на абсолютно всички засегнати“, обяви Йорданова. Размерът на общинската помощ трябва да бъде уточнен на заседание на Общинския съвет.

Част от хората обаче остават скептични дали реално ще получат обещаните средства.

„Първо не вярвам. И второ, ние сме две семейства в един двор. Тези помощи щели да се разделят между нас“, каза пострадал жител.

След аварията на магистрален водопровод, причинена от бедствието, водоснабдяването в Севлиево вече е възстановено. По време на кризата без вода са останали около 20 хиляди души.

От общината благодариха на доброволците, пожарната, полицията, Българския червен кръст и дарителите на бутилирана вода, които са участвали в овладяването на последствията от наводненията.

Наводненията в България: Засегнати райони, евакуации и щети в снимки
100 снимки
наводнения
наводнения
наводнения
наводнения
Източник: NOVA    
наводнения Севлиево бедствие държавна помощ компенсации щети пострадали домакинства социално подпомагане издирване водоснабдяване
Последвайте ни

По темата

Щастлива развръзка: Откриха живо и здраво изчезналото дете край Кюстендил

Щастлива развръзка: Откриха живо и здраво изчезналото дете край Кюстендил

Шакира събра Меси, Мбапе и Винисиус в клипа към химна на Мондиал 2026 „Dai Dai“

Шакира събра Меси, Мбапе и Винисиус в клипа към химна на Мондиал 2026 „Dai Dai“

40°C през май: Климатичен шок в Европа, жегите скачат с 12 градуса над нормата

40°C през май: Климатичен шок в Европа, жегите скачат с 12 градуса над нормата

Учени виждат през стени с 99% точност с Wi-Fi рутери

Учени виждат през стени с 99% точност с Wi-Fi рутери

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград
Ексклузивно

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Преди 17 часа
<p>Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години</p>
Ексклузивно

Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години

Преди 14 часа
Горещата вълна във Франция взе жертви
Ексклузивно

Горещата вълна във Франция взе жертви

Преди 14 часа
Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница
Ексклузивно

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фърги и Black Eyed Peas се събраха отново на Американските музикални награди 2026

Фърги и Black Eyed Peas се събраха отново на Американските музикални награди 2026

Любопитно Преди 33 минути

Фърги беше вокалистка на Black Eyed Peas от 2002 до 2018 г., когато напусна групата, за да се фокусира върху соловата си кариера

<p>Петролът тип Брент поскъпна рязко</p>

Петролът тип Брент поскъпна след американски удари в Иран

Пари Преди 42 минути

Пазарите следят внимателно преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта

Ан Хатауей с шокиращо признание: Бях почти сляпа с едното око

Ан Хатауей с шокиращо признание: Бях почти сляпа с едното око

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда Ан Хатауей разкри, че е прекарала 30-те си години в пълна тайна, борейки се с ранно развила се катаракта. Актрисата сподели за тежката операция, променила живота ѝ, и отговори на слуховете за пластични корекции

.

8-годишно момче откри 1700-годишна римска статуетка по време на екскурзия

Любопитно Преди 1 час

Статуетката може да изобразява римския бог Юпитер или набатейското божество Зевс-Душара

<p>Земетресение с магнитуд 6,9 удари&nbsp;Чили</p>

Земетресение с магнитуд 6,9 удари северната част на Чили

Свят Преди 1 час

Според местни медии земетресението е било усетено в регионите Арика, Тарапака, Антофагаста и Атакама

Вяра, по-силна от бесилото: Почитаме св. Георги Софийски, Най-нови

Вяра, по-силна от бесилото: Почитаме св. Георги Софийски, Най-нови

Любопитно Преди 2 часа

На 26 май се чества паметта на новомъченик Георги Софийски, Най-нови и на свети апостол Карп

<p>Напусна ни&nbsp;&quot;последният колос&quot;&nbsp;на джаза на 95-годишна възраст</p>

Напусна ни легендата на джаза Сони Ролинс

Свят Преди 2 часа

Музикантът е издъхнал в дома си

КНДР изстреля неидентифициран снаряд край западното си крайбрежие

КНДР изстреля неидентифициран снаряд край западното си крайбрежие

Свят Преди 2 часа

Съвместното командване на силите на Южна Корея не предостави повече подробности за случая

Рекордна гореща вълна обхвана Европа през май

Рекордна гореща вълна обхвана Европа през май

Свят Преди 2 часа

Франция и Великобритания отчетоха необичайно високи температури и издадоха здравни предупреждения.

Част от висящ мост рухна под краката на туристи в Индонезия

Част от висящ мост рухна под краката на туристи в Индонезия

Свят Преди 2 часа

Мостът е бил над джунглата и е водел до водопадите Кунка Вуланг на остров Флорес

Как се променя богатството на домакинствата у нас?

Как се променя богатството на домакинствата у нас?

Пари Преди 3 часа

Общото богатство на българите надхвърля 1 трилион лева

<p>Експлозии край Ормузкия проток:&nbsp;Какво се случва в Близкия изток (ОБЗОР)</p>

Експлозии край Ормузкия проток: Какво се случва в Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Ескалацията се случва и само дни преди планирана среща между израелски и ливански представители в Пентагона, посветена на спазването на примирието

<p>Рубио: Ормузкият проток трябва да бъде отворен</p>

Марко Рубио: Ормузкият проток трябва да бъде отворен

Свят Преди 3 часа

Той заяви, че свободното преминаване през стратегическия воден път е от ключово значение за международната сигурност

<p>Путин опрощава дългове срещу участие във войната</p>

Русия предлага опрощаване на дългове за участие във войната

Свят Преди 4 часа

Новият указ на Путин цели да увеличи броя на войниците на фронта в Украйна

<p>Израел е във война с &quot;Хизбула&quot; (ОБЗОР)</p>

Нетаняху: Израел е във война с "Хизбула"

Свят Преди 4 часа

Той посочи, че "Хизбула" използва "различни видове дронове" срещу Израел

,

Изненадваща класация: Топ 10 на най-скъпите валути в света

Любопитно Преди 4 часа

Лидерите в тази класация се определят от петролното богатство и икономическата стабилност

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Нешка Робева на 80: Легендата, която създаде шампионки и промени българската гимнастика

Edna.bg

Тейлър Суифт и Травис Келси с романтична поява. Разменят си целувки по време на мач

Edna.bg

Собственикът на Берое: Планираме бъдещето, във Втора лига ще е трудно

Gong.bg

Юбилей: Легендата Нешка Робева на 80 години

Gong.bg

Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете

Nova.bg

Обвиняемият за трагедията в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се

Nova.bg