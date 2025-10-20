След трагедията с намушканото момче в София: Защо е толкова лесно да носиш нож в България?

С лед трагичната смърт на 15-годишно момче, намушкано с нож в столичен търговски център от негов връстник, се поставя въпроса за достъпа до хладно оръжие и неговото регулиране, особено сред непълнолетните. На 19 октомври момче на около 15 години беше намушкано, а според очевидци инцидентът се е развил много бързо. Сигналът за инцидента е постъпил малко преди 20:00 часа. Момчето бе транспортирано до Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) "Н.И.Пирогов". По-късно от лечебното заведение съобщиха, че то е починало.

В тази статия ще разгледаме правилата за носене на нож в България и света, както и какви са наказанията за нарушаване на закона.

Хладно оръжие

Според Закона за оръжията (ЗОБВВПИ) на Република България, оръжия могат да бъдат купувани само от пълнолетни лица., но в България няма официално призната дефиниция на "хладно оръжие" - тоест не се изисква разрешение за внос, купуване и притежание. Ножовете не попадат в категорията на огнестрелни оръжия и не изискват разрешителен режим.

Няма лимит за притежание на максимален брой.

В българското законодателство няма ограничения относно дължина и вид на острие, независимо че редовно се цитира правило за носене на нож под 8 см. Оказва се, че това е регулация, разпространена в други държави като САЩ и е за нож над 3 инча, или 7,6 см.

Сгъваемите ножове не са изрично забранени в България, освен ако те не се използват/носят с цел извършване на престъпление.

Според действащия в България наказателен закон при самозащита с оръжие (независимо огнестрелно, хладно или друго), обикновено се прилага дормулировката "преминаване пределите на неизбежната отбрана".4

В други държави правилата за купуване и притежание на ножове са много по-стриктни.

Какви са регулациите за притежание на ножове по света?

Съединени щати

В Съединените щати законите за ножовете варират значително между отделните щати. В някои щати е законно да се носи нож с острие от всякаква дължина, докато в други е забранено носенето на какъвто и да е вид нож. В повечето щати носенето на сгъваем нож с острие до 7,6 см е разрешено. Някои щати обаче ограничават определени видове ножове, като автоматични ножове или ножове тип „пеперуда“.

Законите за носене и използване на нож в САЩ варират в зависимост от щата и местната юрисдикция. Ето някои общи насоки:

Някои щати забраняват определени видове ножове, като автоматични ножове или ножове тип „пеперуда“. Притежанието или използването на тези ножове може да доведе до наказателни обвинения

В повечето щати е разрешено открито носене на нож на публични места, стига да не е скрит. Скрито носене на ножове обаче често е ограничено и изисква разрешително в някои щати

В повечето щати е незаконно лица под 18 години да купуват или притежават определени видове ножове, като автоматични ножове или кинжали

Използването на нож като оръжие, например при нападение, е незаконно и може да доведе до наказателни обвинения

Някои щати забраняват скрито носене на определени видове ножове, като автоматични ножове или кинжали

Канада

В Канада законите за ножовете са подобни на тези в САЩ. Обикновено е законно да се носи нож с острие до 7,6 см, но определени видове ножове, като автоматични, гравитационни или ножове, предназначени за използване като оръжие, са забранени. Незаконно е да се притежават, внасят или продават тези видове ножове. Използването на нож като оръжие е незаконно в Канада и може да доведе до наказателни обвинения, независимо от вида на ножа.

Носенето на нож на публични места в Канада е обикновено законно, стига ножът да не се счита за оръжие. Въпреки това носенето на нож по начин, който предполага, че се носи за нелегитимна цел (например самоотбрана), може да доведе до наказателни обвинения.

Незаконно е лица под 18 години да купуват нож, който се счита за оръжие. Няма възрастови ограничения за ножове, които не са оръжия.

Скрито носене на нож обикновено не е разрешено в Канада. Ножовете трябва да се носят открито и по начин, който не заплашва другите.

Обединеното кралство

Ако пътувате до Обединеното кралство, трябва да знаете, че там има строги закони относно притежанието и използването на ножове. В Обединеното кралство законите за носене и използване на нож се регулират от Закона за наказателното правосъдие от 1988 г., Закона за нападателните оръжия от 2019 г. и Закона за ножовете от 1997 г. Законите разграничават ножовете, които се считат за нападателни оръжия, от тези, които не са.

Незаконно е да се носи нападателно оръжие, включително нож, на публично място в Обединеното кралство. Нападателно оръжие се определя като „всеки предмет, направен или пригоден за нанасяне на наранявания на хора“ (член 1(9) от Закона за наказателното правосъдие от 1988 г.). Това включва ножове с остриета над 7,6 см, заключващи се ножове и всякакъв нож с острие, което може да се заключи. Скрито носене на нож е незаконно в Обединеното кралство, дори ако ножът не е нападателно оръжие.

Носенето на нож на публични места в Обединеното кралство обикновено е незаконно, освен ако нямате легитимна причина за това. Легитимна причина може да включва носене на нож за работа, религиозни цели или конкретно събитие. Въпреки това тежестта на доказването лежи върху лицето, носещо ножа, да докаже, че има легитимна причина.

Незаконно е да се продава нож на лица под 18 години в Обединеното кралство. Също така е незаконно лица под 18 години да купуват нож.

Използването на нож като оръжие е незаконно в Обединеното кралство и може да доведе до наказателни обвинения, независимо от вида на ножа.

Притежанието на забранено оръжие, като автоматичен нож или балистичен нож, също е незаконно в Обединеното кралство. Нарушаването на тези закони може да доведе до сериозни правни последици.

Германия

В Германия законите за носенето и използването на нож се регулират от Германския закон за оръжията (Waffengesetz) и Наказателния кодекс (Strafgesetzbuch). Законът разграничава ножовете, които се считат за оръжия, от тези, които не са. Ето някои общи насоки:

Някои видове ножове са забранени в Германия, включително автоматични ножове, ножове с пружина и всякакъв нож, предназначен за използване като оръжие. Незаконно е да се притежават, внасят или продават тези видове ножове . Сред тях са ножове с фиксирано острие, по-дълги от 12 cm, ножове тип пеперуда – ножове, които се отварят с една ръка и имат ключалка и други.

Обикновено е законно да се носи нож на публични места в Германия, стига ножът да не се счита за оръжие. Въпреки това носенето на нож по начин, който предполага, че се носи за нелегитимна цел (например самоотбрана), може да доведе до наказателни обвинения.

Незаконно е лица под 18 години да купуват нож, който се счита за оръжие. Няма възрастови ограничения за ножове, които не са оръжия.

Използването на нож като оръжие е незаконно в Германия, независимо от вида на ножа.

Скрито носене на нож обикновено не е разрешено в Германия. Ножовете трябва да се носят открито и по начин, който не заплашва другите,

Франция

Във Франция законите за носенето и използването на нож са строги, а наказанията за нарушаването им могат да бъдат тежки. Френският наказателен кодекс регулира притежанието, използването и продажбата на оръжия, включително ножове. Според член 222-13 от Наказателния кодекс умишленото носене на оръжие, включително нож, на публично място е забранено.

Указът от 6 март 2014 г. предоставя по-специфични насоки за видовете ножове, които са забранени във Франция. По-специално, забранени са ножове, класифицирани като военни оръжия, ножове с остриета над 20 см и ножове, които могат да се отварят с една ръка.

Указът от 27 октомври 2017 г. въвежда допълнителни ограничения за носенето на ножове на публични места, включително забрана за носене на ножове в определени публични места като училища, места за поклонение и обществен транспорт.

Нарушенията на тези закони могат да доведат до глоби и лишаване от свобода до две години. Ако ножът се използва за нанасяне на нараняване на друг човек, наказанието може да бъде по-тежко, включително лишаване от свобода до 10 години.

Швейцария

В Швейцария законите за носенето и използването на нож са относително строги. Притежанието и използването на определени видове ножове се регулират от Швейцарския закон за оръжията.

Според член 4 от Закона за оръжията (Waffengesetz) е незаконно да се носи „опасен предмет“ с намерение да се използва като оръжие. Това включва ножове, които са предназначени или пригодени за използване като оръжие.

Ножовете, които не са предназначени или пригодени за използване като оръжие, обикновено могат да се носят на публично място, стига да не се носят с намерение да се използват като оръжие (член 5 от Закона за оръжията).

Някои видове ножове са незаконни за притежание или носене в Швейцария, включително автоматични ножове и някои видове сгъваеми ножове с острие над 12 см (член 6 от Закона за оръжията).

Полицията в Швейцария също има свои собствени разпоредби относно притежанието и носенето на ножове. Например в някои кантони носенето на нож на публично място може да е незаконно, ако острието му е по-дълго от определена дължина.

Испания

В Испания, макар коридата да е национална атракция, законите за носенето и използването на нож са строги, а наказанията за нарушаването им могат да бъдат тежки. Испанският наказателен кодекс регулира притежанието, използването и продажбата на оръжия, включително ножове. Според член 563 от Наказателния кодекс умишленото носене на оръжие, включително нож, на публично място е забранено.

Кралски указ 137/1993 предоставя по-специфични насоки за видовете ножове, които са забранени в Испания. По-специално, забранени са ножове, класифицирани като военни оръжия, ножове с остриета над 11 см и ножове, които могат да се отварят с една ръка.

Някои региони в Испания може да имат допълнителни закони или разпоредби относно носенето и използването на ножове. Например регионът Каталония има допълнителни ограничения за носенето на ножове с остриета над 11 см.

Нарушенията на тези закони могат да доведат до глоби и лишаване от свобода до четири години. Ако ножът се използва за нанасяне на нараняване на друг човек, наказанието може да бъде по-тежко, включително лишаване от свобода до 10 години.

Полша

В Полша законите за носенето и използването на нож се регулират от Закона за оръжията и боеприпасите. Ето някои основни положения:

Според член 4 от Закона за оръжията и боеприпасите носенето на нож на публично място е незаконно, ако е предназначен да се използва като оръжие или представлява заплаха за обществената безопасност. Ножовете, които не са предназначени за използване като оръжие, могат да се носят на публично място, при условие че не са скрити и се носят за легитимна цел.

Законът също определя различни видове ножове и посочва правилата за тяхното притежание и носене. Например незаконно е да се притежава или носи автоматичен нож, а някои видове ножове с острие над 12 см могат да се носят само с разрешително.

Освен Закона за оръжията и боеприпасите, в Полша има и местни разпоредби, които могат да ограничават носенето на ножове в определени райони.

Украйна

В Украйна законите за носенето и използването на нож се регулират от Закона на Украйна „За оръжията“.

Според член 11 от Закона на Украйна „За оръжията“ е незаконно да се носи какъвто и да е вид нож на публично място, освен в случаите, когато ножът се носи за законна цел, като лов, риболов или работа.

Законът също определя различни видове ножове и посочва правилата за тяхното притежание и носене. Например незаконно е да се притежава или носи автоматичен нож или нож с острие над 90 мм, освен когато ножът се носи за законна цел. Освен това законът изисква ножовете, носени за законна цел, да се носят открито, а не скрито.

Незаконно е също да се използва нож по начин, който застрашава обществената безопасност (член 15 от Закона на Украйна „За оръжията“).

Австралия

Австралия е огромна страна, заемаща цял континент, и законите за носенето и използването на нож варират значително между различните щати и територии.

В Нов Южен Уелс носенето на нож на публично място без основателна причина е незаконно. Максималното наказание е глоба от 2200 долара и/или лишаване от свобода до 2 години. Някои видове ножове, като автоматични и гравитационни ножове, са незаконни за притежание или продажба (Закон за обобщените нарушения от 1988 г. и Закон за престъпленията от 1900 г.).

Във Виктория носенето на нож на публично място без законна причина е незаконно. Максималното наказание е глоба от 12 000 долара и/или лишаване от свобода до 2 години. Някои видове ножове, като автоматични ножове, са незаконни за притежание или продажба.

В Куинсланд носенето на нож на публично място без основателна причина е незаконно. Максималното наказание е глоба от 6672 долара и/или лишаване от свобода до 1 година. Някои видове ножове, като автоматични и ножове тип „пеперуда“, са незаконни за притежание или продажба.

В Западна Австралия носенето на нож на публично място без законна причина е незаконно. Максималното наказание е глоба от 36 000 долара и/или лишаване от свобода до 2 години. Някои видове ножове, като автоматични и гравитационни ножове, са незаконни за притежание или продажба.

В Южна Австралия носенето на нож на публично място без законна причина е незаконно. Максималното наказание е глоба от 10 000 долара и/или лишаване от свобода до 2 години. Някои видове ножове, като ножове тип „пеперуда“, са незаконни за притежание или продажба.

В Тасмания носенето на нож на публично място без законна причина е незаконно. Максималното наказание е глоба от 7850 долара и/или лишаване от свобода до 2 години. Някои видове ножове, като автоматични и гравитационни ножове, са незаконни за притежание или продажба.

В Австралийската столична територия носенето на нож на публично място без основателна причина е незаконно. Максималното наказание е глоба от 8000 долара и/или лишаване от свобода до 1 година. Някои видове ножове, като автоматични ножове, са незаконни за притежание или продажба.

В Северната територия носенето на нож на публично място без законна причина е незаконно. Максималното наказание е глоба от 10 000 долара и/или лишаване от свобода до 2 години. Някои видове ножове, като автоматични и ножове тип „пеперуда“, са незаконни за притежание или продажба.

Китай

В Китай законите за носенето и използването на нож са строги, а наказанията за нарушаването им могат да бъдат тежки.

Според член 284 от Наказателния закон на Китайската народна република всеки, който носи оръжие, включително нож, на публично място или използва оръжие за нанасяне на нараняване на други, може да бъде подложен на наказателно наказание.

Наказанието може да варира от глоба до лишаване от свобода до три години. Ако обстоятелствата са сериозни, наказанието може да бъде по-тежко, включително доживотен затвор или смъртна присъда.

Освен Наказателния закон, разпоредбите специално регулират огнестрелните оръжия и ножовете. Според тези разпоредби е забранено физически лица да притежават, използват или носят определени видове ножове, включително ножове с остриета над 20 см, автоматични ножове и ножове, маскирани като други предмети. Нарушенията на тези разпоредби могат да доведат до глоби, лишаване от свобода или и двете.

Важно е да се знае, че точната интерпретация и прилагане на тези закони могат да варират в зависимост от конкретните обстоятелства и преценката на правоприлагащите органи.

Южна Корея

В Южна Корея законите за носенето и използването на нож са строги, а наказанията за нарушаването им могат да бъдат тежки. Законът за контрол на оръжията регулира притежанието, използването и продажбата на оръжия, включително ножове, в Южна Корея.

Според член 6 от Закона притежанието на оръжие без лиценз е забранено, а притежанието на оръжие на публично място също е забранено, освен ако лицето няма легитимна причина за това.

Според член 253 от Наказателния закон всеки, който носи оръжие, включително нож, на публично място с намерение да го използва за нанасяне на вреда на друг човек, може да бъде подложен на наказателно наказание.

Наказанието може да варира от глоба до лишаване от свобода до три години. Ако оръжието се използва за нанасяне на сериозно нараняване или смърт, наказанието може да бъде по-тежко, включително доживотен затвор или смъртна присъда.

Указът за прилагане на Закона за контрол на оръжията предоставя по-специфични насоки за видовете ножове, които са забранени в Южна Корея. По-специално, забранени са ножове, по-дълги от 10 см, ножове с двуостри остриета и ножове, които могат да се отварят с една ръка.

Япония

В Япония законите за ножовете са изключително строги. Повечето видове ножове са незаконни за носене на публично място, а дори притежанието на някои видове ножове (като автоматични ножове) е незаконно без лиценз.

Законът за контрол на мечовете и огнестрелните оръжия регулира притежанието, използването и продажбата на оръжия, включително ножове, в Япония. Според член 4 от Закона притежанието на оръжие без лиценз е забранено, а притежанието на оръжие на пуб необходимо място също е забранено, освен ако лицето няма легитимна причина за това.

Според член 204 от Наказателния закон всеки, който носи оръжие, включително нож, с намерение да го използва за нанасяне на вреда на друг човек, може да бъде подложен на наказателно наказание. Наказанието може да варира от глоба до лишаване от свобода до три години.

Ако оръжието се използва за нанасяне на сериозно нараняване или смърт, наказанието може да бъде по-тежко, включително доживотен затвор или смъртна присъда.

Разпоредбите за прилагане на Закона за контрол на притежанието на огнестрелни оръжия и мечове предоставят по-специфични насоки за видовете ножове, които са забранени в Япония. По-специално, забранени са ножове, по-дълги от 15 см, ножове с двуостри остриета и ножове, които могат да се отварят с една ръка.