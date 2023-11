Мистерията около тайната мисия за "Незнайния войн"

Н а 11 ноември 1920 г. тялото на неизвестен британски войник е положено в Уестминстърското абатство. Той лежи сред кралете на Англия в едно от най-свещените религиозни места в страната. След погребението му милиони отиват, за да видят гроба му.

Незнайният воин се превръща в символ на паметта и възпоменанието, копиран по целия свят. Уникалната му загадка позволява на хиляди семейства от цялата страна, чиито близки са загинали в ужасните боеве на Западния фронт по време на Първата световна война, да дойдат и да застанат до гроба и да оплачат загубата им. Защото тялото, което лежи в прочутото абатство, може да е техният изгубен съпруг, баща, брат или син.

За да бъде тялото наистина непознато и да се свърже с някое от семействата по цялата земя, то е трябвало да бъде избрано при строга секретност. Когато идеята за Незнайния воин е представена за първи път от преподобния Дейвид Рейлтън MC, властите се нуждаят от начин неизвестен британски военнослужещ да бъде избран напълно случайно.

В новооткрити заповеди, изпратени до командващия британските сили във Франция и Фландрия бригаден генерал Уайът с дата 22 октомври 1920 г., се посочва, че Уайът "ще упражни правото си на преценка за мястото, на което ще бъде ексхумирано тялото". Тези заповеди за първи път показват, че на Уайът е дадена свобода на действие да решава колко тела ще бъдат ексхумирани и от кое бойно поле ще бъдат взети.

Поради секретния характер на операцията никога не е публикувана официална публична информация за начина на провеждането ѝ, което спомага за запазването на анонимността на Незнайния воин. Това не пречи на слуховете за това кой е бил и откъде е дошъл.

Бригаден генерал Уайът се опитва да потуши тези слухове, като на 11 ноември 1939 г. пише писмо до вестник "Дейли телеграф". Писмото му, в което подробно описва ролята си в операцията, се е превърнало в общоприетия разказ за начина, по който е проведена операцията "Незнайният воин". Уайът описва как са ексхумирани четири тела от четири ключови бойни района - Айн, Сома, Арас и Ипр. След това телата са транспортирани обратно до щаба му в Сен Пол, като пристигат по различно време, за да не се срещнат едно с друго. След това телата са поставени поотделно върху маси на естакади в параклиса в Сен Пол и са покрити с Юнион Джак, като въоръжена охрана осигурява да запази тайната.

В полунощ Уайът заедно с подполковник Е. С. Гел влизат в хижата. След това Уайът избрал едно от четирите тела и заедно с Гел го вдигнали в специално подготвен ковчег, който след това бил завинтван, за да се закрепи тялото. След това Уайът разкрива, че телата, които не са били избрани, са били погребани във военно гробище, намиращо се непосредствено до лагера "Сейнт Пол". Избраното тяло е транспортирано до Булон, а след това до Лондон, за да бъде погребано с огромна церемония като Незнайния воин.

Въпреки че писмото е замислено като окончателен отчет, леките несъответствия в съдържащата се информация само увеличава объркването и мистерията около операцията "Незнаен воин". Уайът заявява, че телата са били избрани през нощта на 7 ноември, но от съобщения в пресата и от очевидци знаем, че Незнайният воин е пристигнал в Булон на 9 ноември. Ако тялото е било избрано на 7-ми, това означава, че то е лежало цял ден в Сен Пол, за да бъде транспортирано до Булон на 9-ти. Въпреки това нито едно свидетелство не потвърждава, че тялото е престояло в лагера цял ден, а само че е било избрано в полунощ и след това на следващия ден отнесено в Булон.

Историкът Андрю Ричардс в книгата си "Знамето" пръв отбелязва, че датата, посочена от Уайът в писмото от 1939 г., е неправилна и че правилната дата за подбор е нощта на 8 ноември. Историкът и автор Марк Скот открива в архива на Имперския военен музей писмо, което е написано на ръка и подписано от Уайът четири години по-рано, през 1935 г. В това писмо се посочва, че тялото е било избрано в полунощ на 8 ноември, като по този начин се коригира хронологията и се помага за разрешаването на загадка, която озадачава историците от десетилетия.

Последният въпрос обаче се отнасяше до телата, които не са били избрани като част от операцията "Незнайният воин". Уайът заявява, че те са били погребани в гробището в Сен Пол, но нито едно погребение в гробището не съвпада с датата на операцията. Освен това телата, които са били възстановени или ексхумирани от първоначалното им място на погребение, ще имат документ за връщане на погребението. В този документ се посочват координатите на мрежата, които указват точното място, където е намерено тялото. Ако телата, които не са били избрани като част от операцията "Незнайният воин", са били погребани в "Сейнт Пол", те не биха имали необходимите координати на мрежата, за да посочат откъде са дошли, поради секретния характер на операцията. Тъй като телата пристигаха по различно време, само хората, които ги ексхумираха, щяха да знаят точно откъде са дошли.

The King lays a wreath at the Tomb of the Unknown Warrior at Uhuru Gardens in Nairobi.#RoyalVisitKenya pic.twitter.com/3bfT6Y454L