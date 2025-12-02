Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши на посещение в България

Е вропейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение в България в сряда. Тя ще се срещне с министъра на правосъдието по повод откриването на новия офис на Европейската прокуратура в София.

По-късно информацията за визитата и планираната среща с министъра направосъдието беше официално потвърдена от офиса на Европейската прокуратура.

На последното си посещение в София европейският главен прокурор прояви засилен интерес към напредъка в работата по преустройството на сградата на ул. „Раковски“ 134, в която европейските делегирани прокурори трябва да се настанят. Според

Кьовеши е изключително важно в една сграда да бъдат обединени всички дейности от компетенциите на делегираните прокурори, така че тяхната работа да бъде максимално обезпечена.