ПП-ДБ настояват правната комисия да разгледа декларация, с която се предлага за незабавно избиране на нов главен прокурор

Щ е настояваме парламентарната правна комисия днес да разгледа предложената от нас декларация в 51-вото Народно събрание, с която се настоява Висшият съдебен съвет (ВСС) да изпълни Закона за съдебната власт да избере нов временно изпълняващ функциите главен прокурор и Сарафов незабавно да освободи поста. Това заяви съпредседателят на ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Надежда Йорданова пред журналисти.

По-късно днес се очаква заседание на Комисията по конституционни и правни въпроси.

Видяхме, че в правната комисия се предлага да се гледат законопроектите за закриване на антикорупционната комисия, която направи много безобразия, включително и незаконното държане на кмета на Варна под арест, каза тя. Те бяха възможни благодарение на подкрепата на прокуратурата на Борислав Сарафов, който незаконно е в кабинета си вече повече от половин година, добави Йорданова.

Преди няколко месеца с Лена Бориславова пуснахме сигнал, че Антон Славчев и други хора в Комисията за противодействие на корупцията (КПК) са оказвали натиск върху свидетели да лъжесвидетелстват, каза съпредседателят на „Да, България“ и зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов. Вчера стана ясно, че прокуратурата е възложила проверката по случая на КПК, заяви Божанов.

Имаме три настоявания, първото от които е мобилните оператори да не изтриват записите за проведените разговори от Антон Славчев след шестмесечния срок. Второто е да изискваме всички документи от прокуратурата по предварителната проверка, за да видим дали е свършена работата. Третото ни искане е ГЕРБ и Бойко Борисов да се подпишат под оставката на Антон Славчев, който е основният проводник на интересите на Пеевски в КПК, обясни Божанов.

Попитан за заседанията на парламентарната правна комисия и промените в Изборния кодекс, Божанов каза: "Нашето опасение е, че това е поредният атентат на Пеевски да се взриви изборният процес"

В отговор на въпрос коя е най-подходящата дата за провеждане на избори, той посочи датите 29 март или 19 април.

В края на януари в България пристига специална делегация с експерти, които ще се занимават с действията от последната една година на българските правоохранителни органи, в лицето на антикорупционна комисия, МВР и прокуратура и наказателни съдии, по делата за преследвани политически опоненти от ПП-ДБ. Това ще бъде отчетено при следващите действия на ЕП спрямо България, каза народният представител Лена Бориславова от ПП-ДБ.