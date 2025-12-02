България

Борислав Сарафов е оттеглил жалбата пред ВАС за спрения избор на главен прокурор

В определението на съда не са посочени мотивите, с които Сарафов оттегля жалбата

2 декември 2025, 16:22
Борислав Сарафов е оттеглил жалбата пред ВАС за спрения избор на главен прокурор
И зпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов е оттеглил жалбата си пред Върховния административен съд (ВАС) във връзка с прекратяването на процедурата за избор на главен прокурор от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), пише в решение на ВАС от 1 декември.

Поради това съдът оставя без разглеждане жалбата и прекратява делото, а определението е окончателно.

Сарафов обжалва спирането на избора на главен прокурор

В определението на съда не са посочени мотивите, с които Сарафов оттегля жалбата, а единствено се казва, че оттегля изцяло оспорването срещу посоченото решение на Пленума на ВСС.

Припомняме, че процедурата за избор беше прекратена след приети от Народното събрание законови изменения, с които при предлагането на кандидатури за главен прокурор и гласуването на избора му не могат да участват членове на ВСС, чийто мандат е изтекъл. Единствен кандидат за главен прокурор беше Борислав Сарафов. 

ВСС прекрати процедурата за избор на главен прокурор

След това ВАС спря производството по делото и внесе в Конституционния съд (КС) въпроси за несъответствие на разпоредби от Закона за съдебната власт и Конституцията на Република България. Върховните магистрати приемат, че е налице несъответствие на разпоредби от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и Конституцията. Според тях законодателят препятства осъществяването на правомощията и вземането на решения от конституционно предвидения и постоянно действащ орган – ВСС, в цялост.

Източник: БТА, Константин Костов    
