Как се променя богатството на домакинствата у нас?

В торото издание на проучването "Индекс Богатство на българите“ ще бъде представено в София, съобщават организаторите от "Експертен клуб за икономика и политика" (ЕКИП).

Новото издание на индекса показва как се променя финансовата картина на домакинствата у нас през 2025 година. Организаторите посочват, че общото богатство на българите надхвърля 1 трилион лева, като жилищата остават водещ актив на фона на двуцифрен темп на растеж на кредитите.

Финансовите активи нарастват значително по-бързо както от инфлацията, така и от ръста на заплатите

Анализът разглежда както финансовите активи и пасиви на домакинствата, така и стойността на жилищния фонд, ролята на депозитите, инвестиционните активи и ефекта от подготовката за въвеждане на еврото.

В пресконференцията ще участват икономистът Стоян Панчев и финансовият експерт Макс Баклаян.