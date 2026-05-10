Мащабно залесяване в Родопите: Нова гора изниква над Югово пет години след големия пожар

Специализирана техника и нови технологии помагат за възстановяването на 1000 декара, погубени при пожара през 2021 г.

10 май 2026, 15:15
З апочна мащабно залесяване на обгорените площи след най-големия пожар в Родопите за последното десетилетие. През август 2021 г. огънят в труднодостъпния район между Нареченски бани и село Югово унищожи над 1000 декара борова гора. Пет години по-късно се завръщаме на мястото на бедствието, за да проследим възстановяването на планината, съобщава NOVA.

В битката със стихията преди пет години се включиха пожарникари, горски служители, военни и стотици доброволци. „Когато вятърът обърне посоката си към билото и създаде тяга, пожарът става върхов”, припомня инж. Здравко Бакалов, директор на Южноцентралното държавно предприятие.

Дърветата в района са горели като факли, тъй като в миналото от тях се е добивала смола. Днес в подножието на връх Кълвачица природата започва да се възстановява – сред изсъхналите трупи вече цъфтят рядката съсънка и лечебна дива игличина, но сянката на вековните борове все още липсва.

В ход е широкообхватно залесяване, което се провежда на 1300 метра надморска височина. За целта от Южноцентралното държавно предприятие използват специализирана машина, която разчиства терена, смила останалата дървесина и обработва почвата.

„По този начин целим да увеличим влагозапасите в почвата и да направим най-добри условията за развитие на бъдещата гора”, обясни инж. Бакалов. Тази технология подготвя терена преди засаждането на новите фиданки, за да се гарантира тяхното оцеляване.

След като машината подготви почвата, започва ръчното засаждане. Предизвикателствата обаче не свършват дотук. „Оттук насетне идва нашата задача да ги отгледаме тези фиданки. Предвидено е в тригодишен период да се извършва окопаване и почистване”, посочи инж. Костадин Радков от ДЛС „Кормисош”.

Горските служители отчитат, че животните в района представляват сериозен проблем за младите насаждения. Поради тази причина се обмисля вариант заграждането на площите с електропастир, за да се защити бъдещата гора.

