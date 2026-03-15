България

Голям пожар край Троян, гасенето продължава втори ден

Огънят е в труднодостъпна местност

15 март 2026, 11:21
Източник: iStock photos/Getty images

В ече втори ден гори пожар в района на старопланинското село Черни Осъм, край Троян, съобщава началникът на районната противопожарна служба гл. инспектор Петър Петров.

На място гасят огнеборци и служители на горското стопанство.

Огънят гори в труднодостъпна местност и гасенето се извършва единствено ръчно. Полагат се много усилия за опазване на борова гора, предава NOVA.

Заради липса на отговорност от страна на хората са положени десетки часове труд и голям разход на средства, отбелязват от РСПБЗН-Троян и призовават за съобразителност в сезона, когато обикновено се извършва почистване на земеделски площи.

пожар троян
По темата

Министерският съвет внася жалба в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир

Министерският съвет внася жалба в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

„Китайският Нострадамус“ предрече изхода от войната между САЩ и Иран в Близкия изток

„Китайският Нострадамус“ предрече изхода от войната между САЩ и Иран в Близкия изток

Държавата дава помощи, а не работа за хората с увреждания

Държавата дава помощи, а не работа за хората с увреждания

pariteni.bg
Мистерията защо кучетата заравят костите си

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Преди 1 ден
Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
Ексклузивно

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Преди 1 ден
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг
Ексклузивно

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Преди 1 ден
14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив
Ексклузивно

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Преди 1 ден
Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото

Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото

Любопитно Преди 2 часа

Певицата говори открито за труден период в живота си, за търсенето на професионална помощ и за пътя към възстановяването

<p>Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Русия</p>

Отломки от свален украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Краснодарска област

Свят Преди 2 часа

Според предварителните данни няма жертви

<p>Днес е важен ден за вярващите</p>

Днес е важен ден за вярващите: Покланяме се на Христовия кръст

Любопитно Преди 4 часа

Честваме също паметта на мъченик Агапий и на другарите му, както и на мъченик Никандър

<p>Рядък феномен в Родопите: Вижте какво се случи със&nbsp;синтровите езера на пещера Ухловица</p>

Рядък феномен в Родопите: Валежите напълниха синтровите езера на пещера Ухловица

Любопитно Преди 4 часа

Подобно "чудо" хората в района не са виждали от десетилетия насам

САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

Свят Преди 5 часа

По данни на Пентагона в инцидента е участвал и втори самолет

Зеленски: Русия доставя на Иран дронове „Шахед“

Зеленски: Русия доставя на Иран дронове „Шахед“

Свят Преди 5 часа

Чеснов хляб с моцарела: Рецептата, която ни изуми с аромат и вкус

Чеснов хляб с моцарела: Рецептата, която ни изуми с аромат и вкус

Любопитно Преди 5 часа

Това предложение ще ви спечели още от първата хапка

Митът за „ледената диета“: Науката обясни как температурата на водата влияе на тялото

Митът за „ледената диета“: Науката обясни как температурата на водата влияе на тялото

Любопитно Преди 5 часа

Нов хит в социалните мрежи задава един прост въпрос: коя вода е по-здравословна – топлата или студената

Цар Николай II

15 март: Крахът на една империя, последната гара на царя

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Времето в неделя: Очаква ни слънчев ден, но идва захлаждане

Времето в неделя: Очаква ни слънчев ден, но идва захлаждане

България Преди 5 часа

Максималните температури днес ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 15°

За конспирации и мелодрама: Хари и Меган критикуват автор на кралска биография

За конспирации и мелодрама: Хари и Меган критикуват автор на кралска биография

Любопитно Преди 13 часа

Учени: Сахара е била зелена и дъждовна допреди поне 8000 години

Учени: Сахара е била зелена и дъждовна допреди поне 8000 години

Любопитно Преди 14 часа

Зелената Сахара е оформила ранните човешки общества

Иран увери, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е в състояние да изпълнява задълженията си

Иран увери, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е в състояние да изпълнява задълженията си

Свят Преди 15 часа

Изявлението идва ден след като американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че според неговата информация Хаменей е ранен и „вероятно обезобразен“

,

Ракетен удар по индустриална зона в Иран отне живота на 15 души

Свят Преди 15 часа

Ударът е бил нанесен докато работниците са били на работа

Двама души загинаха при катастрофа край Радомир

Двама души загинаха при катастрофа край Радомир

България Преди 16 часа

Има трети пострадал

Освен петрола и газа: Какво още ще поскъпне заради войната с Иран

Освен петрола и газа: Какво още ще поскъпне заради войната с Иран

Свят Преди 16 часа

Войната в Иран може да предизвика световна икономическа криза, невиждана от времето на пандемията от COVID-19 и руската инвазия в Украйна

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Поли Генова: Имаше дни, в които не исках да ставам от леглото

Edna.bg

Виктор Калев се върна у дома: Златоград го посрещна с аплодисменти, сълзи и много любов

Edna.bg

Съботният мач на Гьозтепе на Мъри и Кръстев влезе в историята на турския футбол

Gong.bg

Левски с новия нападател в Стара Загора, крило извън групата

Gong.bg

Андрей Гюров: Този месец активираме мерките заради поскъпването на горивата

Nova.bg

Даниел Митов: Умишлено не коментирах детайли по разследването „Петрохан”

Nova.bg