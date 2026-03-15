Голям пожар край Троян, гасенето продължава втори ден

В ече втори ден гори пожар в района на старопланинското село Черни Осъм, край Троян, съобщава началникът на районната противопожарна служба гл. инспектор Петър Петров.

На място гасят огнеборци и служители на горското стопанство.

Огънят гори в труднодостъпна местност и гасенето се извършва единствено ръчно. Полагат се много усилия за опазване на борова гора, предава NOVA.

Заради липса на отговорност от страна на хората са положени десетки часове труд и голям разход на средства, отбелязват от РСПБЗН-Троян и призовават за съобразителност в сезона, когато обикновено се извършва почистване на земеделски площи.