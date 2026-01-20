България

Любо Пенев се прибра в България

Бившият треньор и футболист води от ноември тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека

Обновена преди 26 минути / 20 януари 2026, 13:39
Любо Пенев се прибра в България
Любо Пенев   
Източник: БГНЕС

Л юбослав Пенев вече се е прибрал в България. Новината съобщи известният водещ Ники Кънчев. Самолетът с медицинско оборудване е кацнал на летище "Васил Левски" в 14:25 часа.

"Любчо Пенев вече се прибра в България. Самолетът, който му беше изпратен от Валтер Папазки и който е оборудван с медицинско оборудване се приземи в 14,25 летището в София.

Бившият треньор и футболист води от ноември тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека. До него през цялото време е съпругата му Кристина, а лечението му ще продължи в България.

Стискаме палци на Любо родният въздух и енергията на българите да му помогне.

"Наистина у дома и стените помагат!", написа Кънчев в социалните мрежи.

Припомняме, че Ел Голеадор се лекуваше в Германия в последните месеци заради коварно заболяване. Самолетът, с който той се прибра в България, беше осигурен от собственика на ЦСКА Валтер Папазки.

 

Въпросът беше по какъв начин Любо ще се върне в България, защото той не може да лети с нормален полет, а пък с автомобил ще се претовари. Вариант беше прибиране с частен самолет, който в крайна сметка е осигурен.

Преди малко повече от 30 години Пенев се сблъска с подобна диагноза. В средата на 90-те той беше диагностициран с рак на тестиса. Заради нуждата от спешно лечение Пенев пропусна и Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.

Източник: БГНЕС    
Любослав Пенев рак на бъбрека онкологично заболяване частен самолет медицински транспорт лечение в България ЦСКА легенда Валтер Папазки български футбол здравословно състояние
Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Кой празнува имен ден днес
Кой празнува имен ден днес

"Тръмп не е добре дошъл тук"
"Тръмп не е добре дошъл тук"

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

