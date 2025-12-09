Семейството на Любо Пенев с трогателни думи на благодарност

С емейството на футболната легенда Любослав Пенев благодари на футболните фенове по света за подкрепата им в този тежък момент. Близките на бившия български национал използваха платформата Фейсбук, за да изразят емоцията си.

„До всички, които заставате до нас,

От името на нашето семейство и на нашия Любо ви благодаря от цялото си сърце. В този най-тежък момент вашата любов и съпричастност ни държат изправени.

Благодаря на Фондация ЦСКА за тяхната подкрепа, както и на всички хора от футбола, от спорта, от България и Испания, които се обединиха около него. Отборите, в които е оставил дълбока следа, и съперниците му на терена показаха истинска човечност.

Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка.

Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна за продължаващото му лечение в Германия“, написа семейството на Пенев.

Легендата на ЦСКА и Селта беше приет по спешност в болница в Германия миналата седмица (1 декември), като беше съобщено, че той се бори за живота си, тъй като страда от онкологично заболяване. По-късно беше съобщено, че става дума за рак на бъбрека.

Преди малко повече от 30 години Пенев се сблъска с подобна диагноза. В средата на 90-те той беше диагностициран с рак на тестиса. Заради нуждата от спешно лечение Пенев пропусна и Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.

Негови близки и колеги споделиха, че той е изтощен и много отслабнал, заради което лекарите все още не могат да вземат единодушно решение как да го лекуват. Ракът му е в напреднал стадий. Екипът от нефролози на този етап не дава прогнози за шансовете му да пребори коварната болест. Неотлъчно до него са жена му Кристина и двамата му синове.