Добра новина - Любо Пенев се прибира в България

С емейството на Любослав Пенев съобщи в социалната мрежа Facebook, че легендарният ни футболист се прибира в България. Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки е осигурил самолет, с който това става възможно.

Ето какво написаха близките на Пенев:

„Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ.

Изказваме искрената си благодарност и признателност към г-н Валтер Папазки за изключителния и достоен жест – осигуряването на самолет, с който Любослав да се прибере у дома при условия, съобразени със здравословното му състояние.

С благодарност и уважение, семейството“.

Припомняме, че легендата на ЦСКА и Селта беше приет по спешност в болница в Германия на 1 декември, като беше съобщено, че той се бори за живота си, тъй като страда от онкологично заболяване. По-късно беше съобщено, че става дума за рак на бъбрека.

В четвъртък (15 януари) журналистът Ники Кънчев съобщи добри новини за състоянието на Любо Пенев, пише спортният сайт Gong.bg. Той се чувства по-добре след няколкомесечно лечение на тумор в бъбреците и е готов да се прибере в България.

„Добри новини за Любо Пенев! Чувства се добре и иска да се прибере в България след три месеца интензивно лечение от рак в Германия! Браво, Любо! Истински боец! Урааа!”, написа Кънчев.

Въпросът беше по какъв начин Любо ще се върне в България, защото той не може да лети с нормален полет, а пък с автомобил ще се претовари. Вариант беше прибиране с частен самолет, който в крайна сметка е осигурен.

Преди малко повече от 30 години Пенев се сблъска с подобна диагноза. В средата на 90-те той беше диагностициран с рак на тестиса. Заради нуждата от спешно лечение Пенев пропусна и Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.