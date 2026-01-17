България

Добра новина - Любо Пенев се прибира в България

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки е осигурил самолет, с който това става възможно

17 януари 2026, 07:36
Добра новина - Любо Пенев се прибира в България
Любослав Пенев   
Източник: БГНЕС/Архив

С емейството на Любослав Пенев съобщи в социалната мрежа Facebook, че легендарният ни футболист се прибира в България. Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки е осигурил самолет, с който това става възможно.

Ето какво написаха близките на Пенев:

„Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ.

Изказваме искрената си благодарност и признателност към г-н Валтер Папазки за изключителния и достоен жест – осигуряването на самолет, с който Любослав да се прибере у дома при условия, съобразени със здравословното му състояние.

С благодарност и уважение,  семейството“.

Припомняме, че легендата на ЦСКА и Селта беше приет по спешност в болница в Германия на 1 декември, като беше съобщено, че той се бори за живота си, тъй като страда от онкологично заболяване. По-късно беше съобщено, че става дума за рак на бъбрека.

В четвъртък (15 януари) журналистът Ники Кънчев съобщи добри новини за състоянието на Любо Пенев, пише спортният сайт Gong.bg. Той се чувства по-добре след няколкомесечно лечение на тумор в бъбреците и е готов да се прибере в България.

„Добри новини за Любо Пенев! Чувства се добре и иска да се прибере в България след три месеца интензивно лечение от рак в Германия!  Браво, Любо! Истински боец! Урааа!”, написа Кънчев.

Въпросът беше по какъв начин Любо ще се върне в България, защото той не може да лети с нормален полет, а пък с автомобил ще се претовари. Вариант беше прибиране с частен самолет, който в крайна сметка е осигурен.

Преди малко повече от 30 години Пенев се сблъска с подобна диагноза. В средата на 90-те той беше диагностициран с рак на тестиса. Заради нуждата от спешно лечение Пенев пропусна и Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.

По темата

Източник: Gong.bg    
Любослав Пенев завръщане в България Валтер Папазки рак на бъбрека лечение в Германия частен самолет здравословно състояние футболна легенда ЦСКА онкологично заболяване
Последвайте ни
Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Край на тайната на заплатите от тази година

Край на тайната на заплатите от тази година

17 януари: Сватбата на Ливия – майката на императори

17 януари: Сватбата на Ливия – майката на императори

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

pariteni.bg
Първият изцяло роботизиран завод за автомобили въобще не е далеч

Първият изцяло роботизиран завод за автомобили въобще не е далеч

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 ден
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 1 ден
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 1 ден
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 1 ден

Виц на деня

Преглед на слуха на малко дете. Докторът тихо: - Бонбон? Детето още по-тихо: - Къде е?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти

Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти

Свят Преди 9 часа

Във вторник Тръмп предупреди, че Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти екзекутират хора

<p>Албанският премиер си навлече гнева на гърците</p>

Албанският премиер си навлече гнева на гърците - каза, че не са наследници на Платон и Аристотел

Свят Преди 9 часа

„Ти не си потомък на Платон и Аристотел, както си мислиш“

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Свят Преди 11 часа

Той излезе с този коментар ден след като Мария Корина Мачадо подари приза, с който бе удостоена миналата година, на президента на САЩ

Без "политически отстъпки": Куба изрази готовност за диалог със САЩ

Без "политически отстъпки": Куба изрази готовност за диалог със САЩ

Свят Преди 11 часа

След като пое контрола над венецуелската петролна промишленост Тръмп обяви и края на доставките на нефт за Куба

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

България Преди 11 часа

Според него в момента има реална криза и в „Топлофикация“

<p>Бивш финансов министър е разследван за насърчаване на употребата на наркотици</p>

Бивш гръцки финансов министър е разследван за насърчаване на употребата на наркотици

Свят Преди 11 часа

Варуфакис каза, че разследването е тръгнало от направени от него коментари в подкаст

<p>Тръмп заплаши страните, отхвърлящи плана му за Гренландия</p>

Тръмп заплаши с мита страните, отхвърлящи плана му за Гренландия

Свят Преди 12 часа

Американският президент не разкри допълнителни подробности за плановете си, свързани с арктическия остров, който е автономна територия на Дания

<p>Премиерът на Япония изненада Мелони с тържество за рождения ѝ ден</p>

Премиерът на Япония изненада Джорджа Мелони с тържество за рождения ѝ ден

Свят Преди 12 часа

Мелони, която е родена на 15 януари 1977 г., навърши вчера 49 години

Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до "Обеля" за половин година

Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до "Обеля" за половин година

България Преди 13 часа

Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. „Обелски път“ по бул. „Панчо Владигеров“ до метростанция „Сливница“

Социалната мрежа X претърпя глобален срив

Социалната мрежа X претърпя глобален срив

Свят Преди 13 часа

Над 45 000 сигнала за прекъсване са регистрирани в Downdetector

Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

България Преди 13 часа

Украински официални лица заявиха, че страната ще се нуждае от 800 милиарда долара за следвоенното си възстановяване

Тежък пътен инцидент с две жертви край Леденик

Тежък пътен инцидент с две жертви край Леденик

България Преди 13 часа

Създаден е обходен маршрут за движение след катастрофата

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

България Преди 14 часа

Заподозрените - двама мъже, са заловени след преследване

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Свят Преди 14 часа

Много палестинци, независимо от политическата си ориентация, бяха изненадани от появата на Сами Насман

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Свят Преди 14 часа

Антикорупционният съд реши: Тимошенко е на свобода срещу 33 млн. гривни

<p>Опозиционният депутат изгнаник от Венецуела Мануел Гарсия: Мария Корина счупи режима на Мадуро!</p>

Опозиционният депутат изгнаник от Венецуела Мануел Гарсия: Мария Корина счупи режима на Мадуро! За нея най-важна е истината

Любопитно Преди 14 часа

Всичко от днес

От мрежата

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 17 януари, събота

Edna.bg

Печени картофи с пресни гъби и кашкавал

Edna.bg

ЦСКА пред ново изпитание в Турция

Gong.bg

Втори тест за Левски, "сините" излизат срещу Войводина

Gong.bg

Започва поредица от ледени дни

Nova.bg

Отбелязваме Антоновден

Nova.bg