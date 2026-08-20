България

Лично по заповед на Путин: Какво знаем за руския самолет Ил-76, който прелетя над България на път за Сърбия

По искане на Белград Москва изпрати противопожарен гигант, който премина през българското въздушно пространство с извънредно разрешение на МВнР

20 август 2026, 10:55
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С директно разпореждане на руския президент Владимир Путин, специален транспортен самолет Ил-76ТД от състава на Министерството на гражданската защита, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от бедствия на Руската федерация (МЧС) бе спешно прехвърлен в Сърбия. Целта на мисията е оказване на подкрепа при овладяването на бедственото положение с мащабните горски пожари, застрашаващи редица региони и населени места в западната ни съседка.

Руски самолет Ил-76ТД прелетя над България към Сърбия

Личната намеса на Кремъл и благодарностите от Белград

Акцията е задействана след директна и спешна молба от сръбска страна поради критичното влошаване на пожарната обстановка. По личното нареждане на Владимир Путин към Ниш - където се намира базираният от 2012 г. Руско-сръбски хуманитарен център - са насочени летателната машина, специализиран екипаж и оперативна група от руското МЧС.

Сърбия се бори с над 40 пожара

Сръбските власти отправиха официална благодарност към Руската федерация за бързата реакция. Началникът на Сектора за извънредни ситуации Лука Чаушич изрази признателност за оказаната подкрепа, заявявайки:

„В момент, когато нашите пожарникари и спасители вече дни наред се борят с огъня при изключително тежки условия, всяка допълнителна помощ означава повече сили на терен и по-голяма сигурност за гражданите“.

Взривоопасните параметри на въздушния „танкер“

Самолетът Ил-76ТД е голям транспортен самолет, оборудван със специални системи за изхвърляне на десетки тонове вода, което му позволява да действа като един от най-мощните оперативни противопожарни самолети в света.

Вътрешният министър на Сърбия Ивица Дачич публикува в профила си в Instagram снимка на кацналия самолет и разясни детайлно неговите специфики:

Огромен капацитет: Самолетът е способен да изхвърли до 42 тона вода наведнъж. Дачич подчерта, че в рамките на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз няма противопожарни самолети с такъв голям капацитет.

Тактическа роля: При мащабни пожари неговата основна задача е да обхване и обработи широка площ за изключително кратко време, което позволява на наземните противопожарни екипи по-лесно да локализират и овладеят огнищата.

Мисията: Пожарът в „Европейската Сахара“

Основният ангажимент на руския Ил - 76 е потушаването на стихията в Делиблатските пясъци (Делиблатска пешчара), намиращи се в автономната сръбска област Войводина. Разположен на около 75 км от Белград, този природен резерват е най-голямата пясъчна площ на Стария континент, известна с наименованието „Европейската Сахара“.

Огънят там пламна още на 5 август и постепенно обхвана огромни територии, а потушаването му бе изключително затруднено от силните ветрове. Предвижда се руският самолет да действа в пълна координация с Хеликоптерното звено на Министерството на вътрешните работи на Република Сърбия, за да зашити населението и критичната инфраструктура.

Маршрутът през България и светкавичната реакция на София

Огромният транспортен самолет премина през българското въздушно пространство, навлизайки откъм Черно море и продължавайки на запад. В 21:05 часа машината премина в сръбското въздушно пространство, снижи се до височина от около 1800 метра и в 21:21 часа кацна успешно на летище „Константин Велики“ в Ниш.

От Министерството на външните работи на България съобщиха, че полетът е с изцяло хуманитарен характер и е извършен след официална нота и заявка от сръбската страна. За прелитането е издадено разрешение след пълно съгласуване с всички отговорни институции.

От Министерството на транспорта и съобщенията също потвърдиха пред NOVA, че става дума за машина за гасене на пожари и че България е съдействала максимално бързо. От МТС допълниха, че подобна реакция е напълно нормална, тъй като пожарите вилнеят в близост до българската територия.

Политическо напрежение в Сърбия

Пристигането на руската техника от Москва предизвика и вътрешнополитически дискусии в Белград. По-рано през деня представители на сръбската опозиция публично повдигнаха въпроса защо сръбските власти се обръщат към Русия, а не търсят подкрепа от ЕС чрез неговите механизми за гражданска защита. Въпреки дебатите, властите в Сърбия посочиха, че приоритет остава бързото предотвратяване на щетите и гарантирането на сигурността на хората.

Източник: danas.rs/NOVA/БТА/БГНЕС    
Горски пожари Сърбия Русия Ил-76ТД Хуманитарна помощ Владимир Путин МЧС Делиблатска пешчара Противопожарен самолет Бедствено положение
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