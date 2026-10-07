Лято през октомври: Температурите стигат 29° през следващите дни

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Дневните температури ще се повишават плавно през следващите дни, достигайки необичайно високи стойности за сезона.

В сряда започва навлизане на висока облачност от запад-северозапад, която в четвъртък и петък ще се сгъсти

Картата на НИМХ остава изцяло в зелено, с предимно слаб южен/югоизточен вятър.

В сряда от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната - ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи.

Минималните температури ще бъдат в широки граници, от 0° на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, до 13°-14° по Черноморието, в София - около 6°.

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°.

В София максималните температури ще бъдат около 24°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от североизток, в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. След обяд от север високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 21°- 24°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Атмосферното налягане още ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.

В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 23° и 28°.

Източник: НИМХ

В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е южен, в Източна България и на север от планините предимно умерен. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 24°-29°.