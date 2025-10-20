България

КЗК започва проверка на президентството във връзка с оборудване, дарено от "Българската Коледа"

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки

20 октомври 2025, 17:32
КЗК започва проверка на президентството във връзка с оборудване, дарено от "Българската Коледа"
К омисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу Администрацията на президента по жалба на фирма. Решението за образуване на открито производство е публикувано на интернет страницата ѝ.

Жалбата е подадена от "ТОП - Диагностика" ООД срещу решението на главния секретар на президента Румен Радев за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2024/2025, разделена на 22 обособени позиции.

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Припомняме, че "Българската Коледа" е инициатива на президента на Република България, която оказва подкрепа на деца с различни заболявания, състояния и увреждания, които се нуждаят от средства за лечение, рехабилитация, терапии, медицински изделия и помощни средства. От началото на 22-ото издание на "Българската Коледа" от декември 2024 г. до март 2025 г. получените дарения са на стойност от 3 750 000 лева. Над 40 лечебни заведения са подали заявления за закупуване на медицинска апаратура със средства от кампанията. Закупуването на медицинска апаратура се осъществява чрез възлагане на обществена поръчка след провеждане на процедура в съответствие с действащото законодателство, като лечебните заведения получават дарената апаратура след подписване на договор за дарение.

Източник: БТА, Женя Илчева    
