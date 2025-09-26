България

КЗК успокои: Олиото няма да поскъпне

КЗК започна предварително проучване на пазара на слънчогледово олио в края на август след публикации за очаквано повишение на цените

26 септември 2025, 18:55
КЗК успокои: Олиото няма да поскъпне
Източник: iStock

П роверки на Комисията за защита на конкуренцията, Министерството на земеделието и храните, Агенция "Митници“ и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата показаха, че към момента не съществуват пазарни или обективни предпоставки за промяна на цените на слънчогледовото олио и царевицата. Добивът на маслодаен слънчоглед е достатъчен да задоволи потреблението в страната, сочат данните на МЗХ.

Резултатите от проверките бяха представени на съвместна работна среща на председателя на КЗК Росен Карадимов, министъра на земеделието и храните Георги Тахов, председателя на Агенция "Митници“ Георги Димов, председателя на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Срещата се проведе по указания на министър-председателя Росен Желязков в рамките на Механизма за координация във връзка с въвеждането на еврото.

Рак и диабет: Ето защо е вредно готвенето с вече използвано олио

Предоставената информация от министъра на земеделието и храните показва, че очакваното производство на слънчогледово семе от реколта 2025 г. е 1,5 млн. тона и надвишава няколко пъти необходимите количества за задоволяване потребностите на българския пазар. Вътрешното потребление е около 100 000 тона, като за получаването му са необходими 250 000 тона слънчоглед за преработка в масло. Цените на слънчогледовото масло се влияят основно от международните пазари, като данните показват, че няма обективни икономически предпоставки за поскъпване на продукта на вътрешния пазар.

Относно царевицата очакваният добив за 2025 г. е между 1,2 и 1,3 млн. тона. Отчетеният спад е поради влошени климатични условия и по-малко засетите площи. Средната изкупна цена през септември 2025 г. е 380,33 лв./тон, което е минимално увеличение спрямо същия месец на 2024 г. Вътрешното потребление включва около 500 000 тона за производство на фуражи, а останалите количества се използват за индустриална употреба, храна и износ. Цената остава тясно свързана с международните стокови пазари.

Българска следа в кражбата на голямо количество употребявано олио във Франция (ВИДЕО)

КЗК започна предварително проучване на пазара на слънчогледово олио в края на август след публикации за очаквано повишение на цените поради намален добив на маслодаен слънчоглед през 2025 г. От Агенция "Митници“ беше изискана информация за всяко от дружествата, извършващи дейности по внос и износ на маслодаен слънчоглед, рафинирано и нерафинирано слънчогледово олио. От Министерството на земеделието и храните бяха изискани данни за производителите на маслодаен слънчоглед, както и оценка дали очакваният добив ще покрие търсенето на пазара до края на 2025 г.

По време на срещата председателят на Комисията за защита на конкуренцията информира за превантивните действия на антимонополния орган съвместно с Министерството на енергетиката и Агенция "Митници“ относно нарушените доставки на биоетанол, затрудняващи функционирането на пазара на горива в страната. Активните съвместни действия на трите институции не допуснаха траен дефицит на биоетанол в страната и гарантираха нормалното функциониране на участниците на пазара на горива.

Източник: Агенция "Фокус"    
КЗК Министерство на земеделието Агенция Митници Слънчогледово олио Царевица Цени на стоки Пазарни проверки Добив на реколта Вътрешен пазар Пазарни предпоставки
Последвайте ни

По темата

Росен Желязков от трибуната на ООН: Реформата на ООН не е избор, а необходимост

Росен Желязков от трибуната на ООН: Реформата на ООН не е избор, а необходимост

Зеленски: Путин лъже, когато твърди, че руските сили постигат целите си на бойното поле

Зеленски: Путин лъже, когато твърди, че руските сили постигат целите си на бойното поле

Трагедия в Софийската опера - жена почина преди дългоочаквана премиера

Трагедия в Софийската опера - жена почина преди дългоочаквана премиера

Лукашенко: Путин има предложение, което Украйна трябва да приеме

Лукашенко: Путин има предложение, което Украйна трябва да приеме

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Градът на бъдещето, построен от Toyota, отвори врати

Градът на бъдещето, построен от Toyota, отвори врати

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 2 дни
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 2 дни
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 2 дни
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 2 дни

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спирам? – Ако и вие не знаете, значи сме двама…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Александра сложи край на участието на Тянко в “Игри на волята”

Александра сложи край на участието на Тянко в “Игри на волята”

Любопитно Преди 53 минути

Брокерът Йордан бе отлъчен от изгнаниците на Блатото

Иван Гешев вече е адвокат

Иван Гешев вече е адвокат

България Преди 1 час

Той е регистриран в адвокатската колегия в Перник

Любомир Ганев

Любомир Ганев за полуфинала на Световното по волейбол: Момчетата ще се борят за всяка топка, защото така са научени

България Преди 2 часа

Българите се изправят в събота на полуфинал срещу отбора на Чехия

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало” в София

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало” в София

България Преди 3 часа

Той е организиран от гражданско сдружение „Боец”

"Хамас": Бойкотът на речта на Нетаняху пред ООН е знак за изолацията на Израел

"Хамас": Бойкотът на речта на Нетаняху пред ООН е знак за изолацията на Израел

Свят Преди 3 часа

Междувременно днес ООН публикува актуализиран списък с общо 158 компании, повечето от които израелски, свързани с изграждането на еврейски селища

Пожар в Южна Корея спря 70 правителствени онлайн услуги

Пожар в Южна Корея спря 70 правителствени онлайн услуги

Свят Преди 3 часа

Хората са били евакуирани от мястото на инцидента

Унгария: Зеленски започва да полудява от антиунгарските си настроения

Унгария: Зеленски започва да полудява от антиунгарските си настроения

Свят Преди 4 часа

Будапеща разкритикува Зеленски заради изказването му за евентуално навлизане на унгарски разузнавателни дронове в Украйна

Какво означава дисциплинарното производство срещу българския европрокурор?

Какво означава дисциплинарното производство срещу българския европрокурор?

Свят Преди 4 часа

Според самата Георгиева става дума за делото за газохранилището в Чирен

"Сериозна ескалация на напрежението": Песков реагира на изказванията за сваляне на руски самолети

"Сериозна ескалация на напрежението": Песков реагира на изказванията за сваляне на руски самолети

Свят Преди 4 часа

Песков повтори твърдението на Москва, че нейни бойни самолети не са навлизали в естонското въздушно пространство

<p>Тръмп: Той е&nbsp;корумпирано ченге</p>

Тръмп нарече бившя директор на ФБР Коми "корумпирано ченге"

Свят Преди 5 часа

Коми е обект на съдебно преследване за даване на лъжливи показания и възпрепятстване на правосъдието

Ердоган: С Тръмп постигнахме разбирателство за мир в Газа

Ердоган: С Тръмп постигнахме разбирателство за мир в Газа

Свят Преди 5 часа

Той каза, че решението за две държави е "формулата за траен мир в региона"

Орбан към Тръмп: Отказът от руската енергия ще постави унгарската икономика "на колене"

Орбан към Тръмп: Отказът от руската енергия ще постави унгарската икономика "на колене"

Свят Преди 5 часа

Унгария е една от малкото европейски държави, които продължават да купуват руски петрол и газ след началото на войната в Украйна

<p>Microsoft ограничи достъпа на Израел до AI услуги, ето защо</p>

Microsoft ограничи достъпа на Израел до AI услуги

Свят Преди 5 часа

Изборите на 28 септември могат да имат широки последствия за Молдова

Осуетиха опит за кражба на елементи от Паметника на Съветската армия

Осуетиха опит за кражба на елементи от Паметника на Съветската армия

България Преди 6 часа

На място незабавно са предприети действия от органите на МВР

ЦИК на Молдова забрани на проруска партия да участва на изборите

ЦИК на Молдова забрани на проруска партия да участва на изборите

Свят Преди 6 часа

Изборите на 28 септември могат да имат широки последствия за Молдова

Държави от ЕС, включително България: Изграждането на "стена срещу дронове" е приоритет

Държави от ЕС, включително България: Изграждането на "стена срещу дронове" е приоритет

Свят Преди 6 часа

Системата трябва да има способности за "засичане, проследяване и прехващане"

Всичко от днес

От мрежата

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg
1

Поляк първи спусна Еверест на ски без кислород

sinoptik.bg
1

Хладно и облачно в края на септември

sinoptik.bg

5 навика, които ти пречат да се отървеш от коремчето (и как да ги промениш)

Edna.bg

Актьорът от "Борат" със скандална връзка след развода (СНИМКИ)

Edna.bg

Хари Кейн подобри знаменит рекорд

Gong.bg

Георги Миланов помогна на Динамо да стигне до равенство срещу лидера

Gong.bg

Росен Желязков пред ООН: Войната в Украйна заплашва легитимността на ООН

Nova.bg

България е на полуфинал на Световното по волейбол: Любомир Ганев вярва в отбора и мечтата за финал

Nova.bg