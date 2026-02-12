Еднакви визии, различни позиции: Блейк Лайвли и Джъстин Балдони не постигнаха споразумение в съда

Б лейк Лайвли и Джъстин Балдони може и да заложиха на почти идентични визии по време на закритата си съдебна среща за споразумение, но очевидно не успяха да се „синхронизират“, когато става дума за постигане на сделка.

В сряда двамата се изправиха лице в лице по делото, заведено от Лайвли срещу режисьора, в което тя го обвинява в сексуален тормоз и отмъщение. След като преговорите са стигнали до патова ситуация, изглежда, че страните ще се срещнат отново – този път в открит съдебен процес.

Justin Baldoni’s lawyer says Blake Lively settlement talk was ‘unsuccessful’ as trial looms https://t.co/Jeu4nJ4nVq pic.twitter.com/fLAx21XHEt — Page Six (@PageSix) February 12, 2026

Часове след като бяха заснети да влизат в съдебната палата, облечени в маслиненозелени тоалети, адвокатът на Балдони – Брайън Фрийдман – заяви, че опитите за постигане на споразумение са били „неуспешни“, съобщава Deadline. По данни на изданието двете страни са напуснали сградата около 13:00 ч. Заседанието е било наблюдавано от съдия Сара Л. Кейв.

Фрийдман говори пред съдебната палата „Даниел Патрик Мойнихан“ в Манхатън и макар да подчерта, че „винаги има шанс“ за споразумение, добави, че „не знае дали ще го направим“. Вместо това той заяви, че „очаква с нетърпение“ насрочения за 18 май процес.

Джъстин Балдони влезе в съдебната зала, придружен от съпругата си Емили Балдони, докато Блейк Лайвли се появи сама. Това вероятно е било умишлено решение и от двете страни. Актрисата от „Клюкарката“ е подложена на негативни реакции, след като нарече съпруга си Райън Рейнолдс и Тейлър Суифт свои „дракони“, поради което самостоятелното ѝ влизане вероятно е било най-разумният избор.

Actors Blake Lively and Justin Baldoni spent six hours inside a New York City courtroom Wednesday but were unable to reach a settlement in Lively's lawsuit against Baldoni, whom she co-starred with in “It Ends With Us.” https://t.co/Jq7K7lSHdZ — ABC News (@ABC) February 12, 2026

На кого стоеше най-добре?

Съдебните визии на Лайвли и Балдони бързо станаха популярни в социалните мрежи заради впечатлението за цветова координация. И двамата заложиха на земни, неутрални тонове. Лайвли беше облечена в оувърсайз маслиненозелен костюм, комбиниран с нежно розово-зелена риза с копчета и червени обувки на висок ток.

Балдони от своя страна повтори цветовата линия с маслиненозелено палто, светлорозов шал, сиви панталони и кожени ботуши. Съпругата му също се придържаше към сходна естетика – каки палто, бежова рокля-пуловер, кафяви ботуши на ток и подходящ шал.

Появата в съда е първият път, в който двамата се оказват едновременно в съдебната зала, откакто Лайвли заведе делото си срещу Балдони. Актрисата го обвинява в сексуален тормоз, репресивно поведение и умишлено причиняване на емоционален стрес. Общият размер на исковете вече възлиза на 550 милиона долара.

Последните развития по делото идват, след като съдия Луис Лиман разпечата огромен обем документи, включително вътрешни имейли, гласови бележки и текстови съобщения.

Blake Lively and Justin Baldoni Fail to Reach a Deal in Court-Mandated Mediation https://t.co/W1HWjEmJ1f — Variety (@Variety) February 11, 2026

От вътрешна кореспонденция, в която ръководител на Sony нарича актрисата „терористка“, до 4-минутната гласова бележка, изпратена от Лайвли до Балдони, публикуваната информация предизвика истинска медийна буря.

Сред разкритите материали има текстови съобщения между Лайвли и известни личности като Мат Деймън и дори Бен Афлек. Най-широко разпространени онлайн обаче се оказаха съобщенията между нея и бившата ѝ най-добра приятелка Тейлър Суифт.

Текстовите разговори от 2023 и 2024 г. включват обмен като този, в който Лайвли моли Суифт за „огромна услуга“, като обяснява: „Имам нужда от помощ с него“. „Можеш ли да му кажеш, че си развълнувана за филма. Че си прочела книгата, но това, което те паникьосва, са страниците [със сценария], които ти изпратих. Каква магнетична сцена е това. Или каквито и да е описания, с които се чувстваш комфортно“, пише тя.

През юни съдия Луис Дж. Лиман отхвърли иска за клевета на Балдони срещу Лайвли и Райън Рейнолдс на стойност 400 милиона долара. Съдът все още не е излязъл с решение по исканията за бързо производство, нито е определил дали някоя част от исковете на Лайвли ще бъде отхвърлена.

Дотогава усещането остава, че този съдебен конфликт едва ли ще приключи скоро.