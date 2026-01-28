Нов протест срещу Вучич в Сърбия

Свят

"Това е бъдещето на тази страна. Те ни събудиха и единственото, което можем да направим, е да отговорим на тяхната молба", каза един от протестиращите

28 януари 2026, 09:36
След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

Тръмп: Към Иран се приближава още една

Руски дронове повредиха пристанищна инфраструктура и раниха трима души в Одеса

Първи официален доклад: Двама агенти са стреляли по Алекс Прити в Минеаполис

Кой е Грег Бовино - човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?
Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

П ротестиращи срещу корупцията и властта отново се събраха на протест в Белград във вторник вечерта, 27 януари. Хиляди хора излязоха по улиците на сръбската столица по призив на студентите, които участват в блокадата на факултети и издигат искане за свикване на предсрочни парламентарни избори, предаде NOVA

На 27 януари Сърбия отбелязва Деня на Свети Сава – национален и религиозен празник на сръбското училище и образование.

Протести в 32 града в Сърбия, блокади в Белград

"Това е бъдещето на тази страна. Те ни събудиха и единственото, което можем да направим, е да отговорим на тяхната молба", каза един от протестиращите - Борис Богдановски.

„Ще се видим на Видовден“: Огромен студентски протест за сваляне на властта в Сърбия

"Трябва да бъдем упорити, да останем заедно и да не се отказваме, защото ако го направим, всичко постигнато досега ще бъде напразно", смята Таня Стояновски.

В Сърбия се проведе най-големият антиправителствен протест
На 17 декември 2023 г. проведените парламентарни избори в Сърбия бяха последвани от обвинения в изборни измами от опозиционната коалиция „Сърбия срещу насилието“. В отговор, в края на декември 2023 г., студенти организираха 24-часови блокади в Белград, настоявайки за достъп до избирателните списъци с цел разследване на предполагаеми фалшификации. Международни наблюдатели от ОССЕ също отбелязаха „нередности“.  Властите реагираха с арести на демонстранти по обвинения в „насилствено поведение по време на публично събрание“.

Вълната от недоволство ескалира значително след трагедията от 1 ноември 2024 г., когато бетонна козирка на железопътната гара в Нови Сад се срути, причинявайки смъртта на 16 души. Това събитие предизвика незабавни и масови студентски протести в цялата страна, включително "15-минутни блокади в мълчалив помен" и окупации на над 60 факултета. Властите обявиха 1 ноември 2024 г. за Ден на национален траур, но президентът Александър Вучич от своя страна нарече протестите „цветна революция“ и предупреди за „външни и вътрешни атаки“ срещу държавата.

Железопътният оператор „Сърбиявоз“ неколкократно спираше движението на влаковете преди големи протести под предлог за бомбени заплахи.През март 2025 г. премиерът Милош Вучевич подаде оставка, а правителството беше разпуснато, но Александър Вучич остана президент. Студентските искания еволюираха от търсене на отговорност за корупцията до призиви за предсрочни парламентарни избори. Полицейските действия включваха арести на над сто души, проверки на самоличността на хиляди и употреба на сила срещу демонстранти, включително инциденти, при които автомобили блъснаха протестиращи.

Университетският ректор на Белград публично осъди действията на полицията, а мисията на ОССЕ изрази загриженост относно ескалацията на насилието. В края на юни 2025 г., по време на големия протест на Видовден, бяха арестувани 77 души, а множество бяха ранени, включително 48 полицаи. 

Източник: NOVA    
biss.bg
carmarket.bg
Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Свят Преди 23 минути

„Военен архив“, украински канал, обясни, че изтезанията, видяни във видеото, съответстват на „обновените методи“ на руската армия

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Свят Преди 25 минути

"Опитвах се да ги спася, докато в същото време се опитвах да остана жива", каза майката Шайен Хангаман

<p>Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак</p>

България Преди 49 минути

По случая вече са подавани сигнали до полицията, а прокуратурата е започнала работа по установяване на извършителя

Бурята "Джоузеф" взе жертва, предизвика наводнения и свлачища в Испания

Свят Преди 54 минути

Сред най-сериозните инциденти е верижна катастрофа с участието на 14 превозни средства на магистрала АП-9

Кой е Том Хоман, „граничният цар“ на Тръмп, изпратен в Минеаполис

Свят Преди 55 минути

Той е и сред най-гласовитите защитници на имиграционната политика на Тръмп и на кампанията за масово депортиране

Южнокорейски съд осъди бивша първа дама на затвор

Свят Преди 1 час

Съдът оправда Ким по обвиненията в манипулиране на цените на акциите и нарушаване на закона за политическите фондове

Археолози откриха 600-годишни останки на рицар: Уникална болест е деформирала лицето му

България Преди 1 час

Рицарят е принадлежал към Ордена на Калатрава – испански военно-религиозен орден от средновековния период

Унгария стартира петиция срещу помощта за Украйна

Свят Преди 1 час

Това става в момент, когато страната се готви за избори

Гейзери пред блока: Жители на "Дианабад" алармират за течове и мухъл

България Преди 1 час

Гореща вода от топлопреносната мрежа от седмици си проправя път през бетонните основи на сградата

Избират временен кмет на Кубрат

България Преди 1 час

Това се наложи, след като ВАС излезе с окончателно решение, че Алкин Неби е в конфликт на интереси и не може да заема длъжността

"Докато ме убиваха, полицай гледаше": Жесток побой в дискотека във Видин

България Преди 2 часа

Момче е с тежки травми и е настанено в интензивното отделение на "Пирогов"

На второ четене: Депутатите обсъждат закриването на КПК

България Преди 2 часа

Грипна епидемия в област Пловдив: Учениците минават на онлайн обучение, спрени са ваксинациите

България Преди 2 часа

Преустановяват се и профилактичните прегледи

<p>Почитаме паметта на двама светци, кой има имен ден</p>

28 януари: Отдаваме почит на преподобните отци Ефрем Сириец и Исаак Сириец

Любопитно Преди 3 часа

Св. Ефрем е роден в град Низибия в Месопотамия, а св. Исаак Сириец живял през VII век като отшелник недалече от древния град Ниневия

Гигантският летящ самолетоносач на Китай: Какво се знае

Свят Преди 3 часа

Китай показа симулация на гигантски космически самолетоносач и го инсценира като ново супероръжие

За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

Пари Преди 3 часа

Единната европейска валута исторически се търгуваше средно под 1,20 долара за едно евро от създаването ѝ през 1999 г.

