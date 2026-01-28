Нов протест срещу Вучич в Сърбия

„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

П ротестиращи срещу корупцията и властта отново се събраха на протест в Белград във вторник вечерта, 27 януари. Хиляди хора излязоха по улиците на сръбската столица по призив на студентите, които участват в блокадата на факултети и издигат искане за свикване на предсрочни парламентарни избори, предаде NOVA.

На 27 януари Сърбия отбелязва Деня на Свети Сава – национален и религиозен празник на сръбското училище и образование.

Протести в 32 града в Сърбия, блокади в Белград

"Това е бъдещето на тази страна. Те ни събудиха и единственото, което можем да направим, е да отговорим на тяхната молба", каза един от протестиращите - Борис Богдановски.

„Ще се видим на Видовден“: Огромен студентски протест за сваляне на властта в Сърбия

"Трябва да бъдем упорити, да останем заедно и да не се отказваме, защото ако го направим, всичко постигнато досега ще бъде напразно", смята Таня Стояновски.

На 17 декември 2023 г. проведените парламентарни избори в Сърбия бяха последвани от обвинения в изборни измами от опозиционната коалиция „Сърбия срещу насилието“. В отговор, в края на декември 2023 г., студенти организираха 24-часови блокади в Белград, настоявайки за достъп до избирателните списъци с цел разследване на предполагаеми фалшификации. Международни наблюдатели от ОССЕ също отбелязаха „нередности“. Властите реагираха с арести на демонстранти по обвинения в „насилствено поведение по време на публично събрание“.

Вълната от недоволство ескалира значително след трагедията от 1 ноември 2024 г., когато бетонна козирка на железопътната гара в Нови Сад се срути, причинявайки смъртта на 16 души. Това събитие предизвика незабавни и масови студентски протести в цялата страна, включително "15-минутни блокади в мълчалив помен" и окупации на над 60 факултета. Властите обявиха 1 ноември 2024 г. за Ден на национален траур, но президентът Александър Вучич от своя страна нарече протестите „цветна революция“ и предупреди за „външни и вътрешни атаки“ срещу държавата.

Железопътният оператор „Сърбиявоз“ неколкократно спираше движението на влаковете преди големи протести под предлог за бомбени заплахи.През март 2025 г. премиерът Милош Вучевич подаде оставка, а правителството беше разпуснато, но Александър Вучич остана президент. Студентските искания еволюираха от търсене на отговорност за корупцията до призиви за предсрочни парламентарни избори. Полицейските действия включваха арести на над сто души, проверки на самоличността на хиляди и употреба на сила срещу демонстранти, включително инциденти, при които автомобили блъснаха протестиращи.

Университетският ректор на Белград публично осъди действията на полицията, а мисията на ОССЕ изрази загриженост относно ескалацията на насилието. В края на юни 2025 г., по време на големия протест на Видовден, бяха арестувани 77 души, а множество бяха ранени, включително 48 полицаи.