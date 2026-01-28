Свят

Южнокорейски съд осъди бивша първа дама на затвор

Съдът оправда Ким по обвиненията в манипулиране на цените на акциите и нарушаване на закона за политическите фондове

28 януари 2026, 09:46
Южнокорейски съд осъди бивша първа дама на затвор
Източник: БТА

Ю жнокорейски съд днес осъди бившата първа дама Ким Кьон-хи на една година и осем месеца затвор, след като я призна за виновна в приемане на подкуп, предаде Ройтерс.

Съдът оправда Ким по обвиненията в манипулиране на цените на акциите и нарушаване на закона за политическите фондове.

  • Коя е Ким Кьон-хи?

Ким Кьон-хи е член на управляващата династия Ким. Тя е дъщеря на основателя на Севернокорейската държава Ким Ир-сен и неговата първа съпруга Ким Джонг-сук, както и сестра на покойния лидер Ким Джонг-ил. Поради семейните връзки тя е и леля на настоящия лидер Ким Чен-ун.

Ким Кьон-хи е заемала важни позиции в Трудовата партия на Корея (ТПК), включително като секретар за организация на партията и директор на Отдела за лека промишленост от 1988 до 2012 г. Тя е била доверен съветник в близкото обкръжение на своя брат по време на неговото управление.

През 1972 г. се омъжва за влиятелния политик Чан Сон Тхек, който по-късно става един от най-влиятелните фигури в севернокорейското ръководство, преди да бъде екзекутиран през декември 2013 г. по обвинения в корупция и държавна измяна.

След екзекуцията на съпруга ѝ публичните ѝ появи в държавните медии намаляват значително, което предизвиква спекулации за нейния статус и здраве. Въпреки това държавни източници я показват на обществени събития през 2020 г., което спира слуховете, че е била отстранена или мъртва.

 

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Ким Кьон-хи Първа дама Подкуп Затвор Южна Корея Съд Присъда Корупция Осъждане Съдебен процес
5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

