Свят

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

„Военен архив“, украински канал, обясни, че изтезанията, видяни във видеото, съответстват на „обновените методи“ на руската армия

28 януари 2026, 10:35
Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)
Източник: снимка: БГНЕС

Р уски военни командири са наказали двама войници, обвинени в дезертьорство и неизпълнение на заповеди, и са заснели суровото изтезание на видео, предаде New York Post

Шокиращите видео кадри, получени от "East2West", показват двама войници, завързани за дървета само по бельо в смразяващия студ близо до фронтовата линия. 

И двамата мъже с мъка се извиняват за предполагаемото си неподчинение – но виковете на единия са заглушени, докато старши офицер насилствено натъпква буца сняг в устата му.

„[Те] искаха да се измъкнат от позициите си, да не изпълняват заповеди“, лае един командир.

„Яж, мръсен боклук“, изръмжава той, докато мъжете продължават да молят.

„Извинявам се, няма да се повтори“, каза един войник, който висял с главата надолу.

Мъжете не са успели да стигнат до дестинация, до която командирът им е наредил, въпреки че не е ясно къде и защо, но са обвинени в напускане на поста си.

Изтеклите кадри на нечовешките наказания идват на фона на продължаващите с месеци мирни преговори, целящи прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Руският президент Владимир Путин заяви, че няма да изтегли войските, освен ако Украйна не отстъпи част от територията си – именно земята, която украинците са се борили да запазят през цялата война.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли искането на Путин.

„Нямаме право да отстъпваме нищо – нито според нашите закони, нито според международното право, нито според моралното право“, каза Зеленски пред репортери през декември. „Русия, разбира се, настоява да се откажем от територия. Ние, разбира се, не искаме да се отказваме от нищо – точно за това се борим, както добре знаете.“

„Военен архив“, украински канал, обясни, че изтезанията, видяни във видеото, съответстват на „обновените методи“ на руската армия, използвани срещу тези, „които са отказали да участват в атака“.

"Невзоров Телеграм" (Nevzorov Telegram), друго украинско издание, обясни, че руските генерали продължават да натискат, въпреки че войниците започват да отслабват и са прибегнали до измислянето на „нови видове мъчения за техния личен състав“.

„Русия превръща хората в добитък, защото само животни се подчиняват на заповеди безмълвно. Фермата на Оруел – това е Русия на Путин“, каза украинският канал "Бутусов Плюс" (Butusov Plus).

Русия предприе още нощни удари в Харков и Одеса през уикенда, изваждайки от строя около 80% от електрозахранването на втория по големина град в Украйна, оставяйки мнозина без отопление, тъй като температурите падат значително под нулата.

Губернаторът на Харков Олег Синегубов заяви, че екипите активно работят „за премахване на всички негативни последици“, възникнали от удара.

Най-малко 44 души, включително деца и бременна жена, бяха ранени при двойните атаки.
 

 

Руски военни командири Дезертьорство Изтезания на войници Война Русия-Украйна Неподчинение Видео кадри Мирни преговори Владимир Путин Володимир Зеленски Атаки над градове
