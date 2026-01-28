Избират временен кмет на Кубрат

Румен Радев: Еврозоната не може да бъде стратегическа цел

О бщинският съвет в Кубрат се очаква да избере днес временно изпълняващ длъжността кмет на общината до провеждане на частични местни избори.

Това се наложи, след като Върховният административен съд излезе с окончателно решение, че Алкин Неби е в конфликт на интереси и не може да заема длъжността, предаде NOVA.

Комисията за противодействие на корупцията е установила, че в периода 2021–2024 г. Неби е издавал заповеди за извънреден труд по подготовката на избори, включвайки и себе си, и е получавал допълнително възнаграждение.

В понеделник Общинската избирателна комисия в Кубрат отне правомощията на Алкин Неби.