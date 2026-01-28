Свят

Унгария стартира петиция срещу помощта за Украйна

Това става в момент, когато страната се готви за избори

28 януари 2026, 09:37
Унгария стартира петиция срещу помощта за Украйна
Източник: AP/БТА

У нгария стартира тази седмица "национална петиция" срещу подкрепата на ЕС за Украйна, съобщи член на националистическото правителство на Виктор Орбан, предаде "Франс прес". Агенцията отбелязва, че това става в момент, когато Унгария се готви за избори през април.

Политика на ръба: Орбан предизвиква ЕС в най-напрегнатия момент

Това е най-новата от поредица инициативи, която цели да легитимира политиката на Орбан, останал близък партньор на руския президент Владимир Путин въпреки санкциите на ЕС заради войната на Москва срещу Украйна.

Орбан свиква референдум за членството на Украйна в ЕС

Писма с петицията ще бъдат изпратени на унгарските граждани, обясни държавният секретар Янош Наги пред обществената телевизия HirTV. Очаква се да има и кампания с плакати, както и съобщения по телевизията и в интернет.

Орбан срещу Украйна: Омраза в стил на Оруеловия "1984"

Петицията дава възможност на унгарците да изразят несъгласието си с "продължаването на финансирането на руско-украинската война", както и "финансирането на украинската държава за следващите 10 години" и "повишаването на цените на енергията в резултат на войната".

Приятелят на Путин с опасна реторика срещу ЕС

Унгарците могат да посочат дали се противопоставят на една, две или три от посочените фрази. Те трябва да изпратят отговора си до 23 март, три седмици преди изборите.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Унгария Украйна петиция
Последвайте ни
Смъртоносен сблъсък на заледен участък край Телиш, 58-годишен мъж загина

Смъртоносен сблъсък на заледен участък край Телиш, 58-годишен мъж загина

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил

Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
6 котешки филма, които трябва да гледате

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Свят Преди 24 минути

„Военен архив“, украински канал, обясни, че изтезанията, видяни във видеото, съответстват на „обновените методи“ на руската армия

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Свят Преди 26 минути

"Опитвах се да ги спася, докато в същото време се опитвах да остана жива", каза майката Шайен Хангаман

<p>Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак</p>

Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак, забраняващ престоя и паркирането

България Преди 50 минути

По случая вече са подавани сигнали до полицията, а прокуратурата е започнала работа по установяване на извършителя

Бурята "Джоузеф" взе жертва, предизвика наводнения и свлачища в Испания

Бурята "Джоузеф" взе жертва, предизвика наводнения и свлачища в Испания

Свят Преди 55 минути

Сред най-сериозните инциденти е верижна катастрофа с участието на 14 превозни средства на магистрала АП-9

Кой е Том Хоман, „граничният цар“ на Тръмп, изпратен в Минеаполис

Кой е Том Хоман, „граничният цар“ на Тръмп, изпратен в Минеаполис

Свят Преди 56 минути

Той е и сред най-гласовитите защитници на имиграционната политика на Тръмп и на кампанията за масово депортиране

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

Свят Преди 1 час

Обявиха извънредно положение на острова след опустошителни бури

Археолози откриха 600-годишни останки на рицар: Уникална болест е деформирала лицето му

Археолози откриха 600-годишни останки на рицар: Уникална болест е деформирала лицето му

България Преди 1 час

Рицарят е принадлежал към Ордена на Калатрава – испански военно-религиозен орден от средновековния период

<p>&bdquo;Преживяла съм война, това няма да ме спре!&ldquo;: Нападнаха конгресменка&nbsp;с воняща течност по време на пламенна реч</p>

„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

Свят Преди 1 час

Мъж нападна конгресменката Илхан Омар със спринцовка по време на реч в Минеаполис. Въпреки че бе напръскана с „воняща течност“, тя отказа да прекъсне проявата с думите: „Преживяла съм война, това няма да ме спре!“. Нападателят е задържан на място

Нов протест срещу Вучич в Сърбия

Нов протест срещу Вучич в Сърбия

Свят Преди 1 час

"Това е бъдещето на тази страна. Те ни събудиха и единственото, което можем да направим, е да отговорим на тяхната молба", каза един от протестиращите

Руски дронове повредиха пристанищна инфраструктура и раниха трима души в Одеса

Руски дронове повредиха пристанищна инфраструктура и раниха трима души в Одеса

Свят Преди 1 час

Жилищна сграда и сгради в близост до православен манастир са повредени

Гейзери пред блока: Жители на "Дианабад" алармират за течове и мухъл

Гейзери пред блока: Жители на "Дианабад" алармират за течове и мухъл

България Преди 1 час

Гореща вода от топлопреносната мрежа от седмици си проправя път през бетонните основи на сградата

Избират временен кмет на Кубрат

Избират временен кмет на Кубрат

България Преди 1 час

Това се наложи, след като ВАС излезе с окончателно решение, че Алкин Неби е в конфликт на интереси и не може да заема длъжността

"Докато ме убиваха, полицай гледаше": Жесток побой в дискотека във Видин

"Докато ме убиваха, полицай гледаше": Жесток побой в дискотека във Видин

България Преди 2 часа

Момче е с тежки травми и е настанено в интензивното отделение на "Пирогов"

На второ четене: Депутатите обсъждат закриването на КПК

На второ четене: Депутатите обсъждат закриването на КПК

България Преди 2 часа

Грипна епидемия в област Пловдив: Учениците минават на онлайн обучение, спрени са ваксинациите

Грипна епидемия в област Пловдив: Учениците минават на онлайн обучение, спрени са ваксинациите

България Преди 2 часа

Преустановяват се и профилактичните прегледи

<p>Почитаме паметта на двама светци, кой има имен ден</p>

28 януари: Отдаваме почит на преподобните отци Ефрем Сириец и Исаак Сириец

Любопитно Преди 3 часа

Св. Ефрем е роден в град Низибия в Месопотамия, а св. Исаак Сириец живял през VII век като отшелник недалече от древния град Ниневия

Всичко от днес

От мрежата

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Неочаквано! Зендая и Робърт Патинсън показаха годежни пръстени

Edna.bg

Честит рожден ден, Георги Христов! Гласът, който не прави компромиси!

Edna.bg

Боксовият крал: Усик сензация и на футболния терен (видео)

Gong.bg

Арбелоа с емоционални думи за Моуриньо преди битката в ШЛ

Gong.bg

„Докато ме убиваха, полицай гледаше”: Жесток побой над двама мъже във видинска дискотека

Nova.bg

Петима са задържани след акцията на отряд "Кобра" в дома на Христо Върбанов

Nova.bg