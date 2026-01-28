Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил

П ореден случай с отнемане на законно закупена кола, предаде NOVA. Галина Христова купила кола по всички правила и 17 дни по-късно отива в КАТ, за да смени талона на колата, която вече имала предишна българска регистрация. Жената изпаднала в шок, защото разбрала, че ще си тръгне без колата. Обяснили ѝ, че автомобилът е обявен в системата за издирване, след като жената е изповядала сделката при нотариус.

Христова се свързала с мъжа, който ѝ продал колата и продължавал да твърди, че колата е изрядна. Той ѝ дал телефонен номер на предишния ѝ собственик. Потърпевшата започнала собствено разследване и разбрала, че колата ѝ е преминала през няколко препродажби.

Разследването ѝ стигнало до неочакван резултат - издадена заповед, в която е казано, че лицето собственик по талони, именно гръцки гражданин, живеещ в Германия, има правото да дойде в рамките на шест месеца да си потърси автомобила. Той обаче не е проявил интерес през тези шест месеца да дойде в България и да си вземе колата. От негово име има подаден сигнал в Германия, че колата му е открадната.

Христова успява да стигне до човека, който се оказал собственикът, обявил колата за издирване. Получила и неочаквана оферта – да плати 2500 евро, за да бъде оттеглена жалбата за открадната кола. Жената отказва предложението.

От полицията в Хасково отговарят:

На 17.12.2024г. в сектор Пътна полиция – Хасково е постъпило заявление от Галина Христова за промяна на собствеността на лек автомобил Мерцедес. При въвеждане на данни за колата, служител установява, че тя е обявена за издирване в ШИС на 22.11.2024г. с държава Германия. В хода на проверката са снети обяснения от Христова, която посочва, че колата е закупена от димитровградско ЕООД с договор за покупко-продажба пред нотариус.

Информирани са ДМОС-България и компетентните власти в Германия, от които на следващия ден е получен отговор, в който те уведомяват, че колата е обявена за издирване в Германия от собственика си за престъпление – противозаконно отнемане. По негови данни колата е взета от брат му, той я ползвал, но не я върнал. Напуснал е Германия и е избягал в България, където я продал заедно с документите и ключовете на автомобила. По данни на немските власти собственикът не се отказва от колата и желае да си я върне. С оглед на това, в законоустановения 60-дневен срок и съгласно чл.84, ал.8 от ЗМВР и Заповед на началника на РУ Хасково от 03.01.2025г., леката кола подлежи на връщане на законния си собственик.

В този законоустановен срок, собственикът или упълномощено от него лице не са се явили да приберат автомобила. След изтичането на 6-месечния срок съгл.чл.84 ал.14 от ЗМВР колата се счита за изоставена и остава в полза на държавата, казват още от полицията.